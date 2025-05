【SMYTHSON】Smythson x Thomas Lélu コラボレーションの発表

株式会社ルックホールディングス

Smythson x Thomas Lélu

(C)SMYTHSON

スマイソン x トマ・レリュ

株式会社ルックが展開する英国発のステーショナリー、レザーグッズブランド「SMYTHSON」(スマイソン)は、パリを拠点とするアーティスト、トマ・レリュとのコラボレーションによるカプセルコレクションを発表いたします。

コレクションでは、トマ・レリュの代表的なフレーズを厳選し、スマイソンのシグネチャーアイテムにユーモアとエレガンスを添えて表現した、特別なラインナップをご用意しました。

アートの世界へ深い敬意を抱くスマイソンにとって、本コラボレーションは、現代アートシーンをリードする才能と共に創造する喜びを象徴するものです。

「スマイソンとのコラボレーションは、とても光栄なことです。ステーショナリーの分野において、スマイソンは唯一無二の存在だと感じています。」

- トマ・レリュ

このコラボレーションは、「書くこと」への共通の情熱と、日常にユーモアを添えるという両者の想いから生まれました。スマイソンとトマ・レリュは彼の愛され続けている言葉をキュレーションし、スマイソンの核となる価値観である「書くこと」「旅すること」「贈ること」を遊び心と共に表現しました。

「書くこと、そして言葉そのものは、長年にわたって私の創作の中心です。父が文学教授、母が精神分析医という家庭環境も影響しているのかもしれません。」

- トマ・レリュ

本コレクションは、異なるフレーズが刻まれた3種類のサイズのノート、カラーはセルリアンブルー、ブラック、ナイルブルーの3色で展開されます。また、旅にインスピレーションを得た言葉がデザインされた限定のラゲージタグとパスポートカバーもラインナップに登場します。

PANAMA DO SMALL THINGS \17,000CHELSEA TO DO LIST \26,000SOHO 1 YEAR \42,000

LUG TAG \26,000PASSPORT COVER \42,000

【Smythson x Thomas Lélu 詳細】

展開日 :2025年5月7日(水)

取り扱い店舗:伊勢丹新宿店 メンズ館1F、GINZA SIX 5F、公式オンラインストア

公式サイト :https://www.smythson.jp/

【ABOUT SMYTHSON】

1887年にイギリス・ロンドンのボンド・ストリートにて創業された上質なステーショナリー&レザーグッズブランドです。王室御用達の称号を持ち、その卓越した技術と高い品質で、イギリス王室をはじめとする世界中の著名人に愛されてきました。

創業者フランク・スマイソンは、手帳とステーショナリーを取り扱う専門店を開店し、そこからブランドの歴史が始まりました。シンプルかつエレガントなデザインが特徴で、そのタイムレスなスタイルは、クラシックでありながら現代のライフスタイルにも調和し、長年愛され続けています。

すべてのアイテムは細部まで丁寧に仕上げられ、耐久性と美しさが両立されています。そのクラフトマンシップと質の高い素材に対するこだわりは、現在も変わらず、伝統と革新を兼ね備えた製品を提供し続けています。

また、製品にイニシャルやモチーフの刻印を施すことで、パーソナライズされたアイテムは製品をより個性的で特別なものに仕上げます。

