MARUNI COLLECTION 2025 国内初披露となる大阪展、東京展 開催

株式会社マルニ木工

HIROSHIMA Angled Sofa(モジュールタイプ)

先日開催されたミラノサローネ国際家具見本市でも、ご来場いただいた皆さまより大好評をいただいた本コレクションでは、深澤直人氏によるアップデートした「HIROSHIMA」のモジュールソファや新作ラウンジチェア、ジャスパー・モリソン氏による「T&O」のタスクチェアやワークデスク、セシリエ・マンツ氏による緩やかに空間を仕切り、安らぎや静けさを生み出すスクリーン「MAKU」など、リビングシーンをはじめワークスペースやパブリックスペースにおいても柔軟に活用できるアイテムが揃います。国内の新作展は、よりバリエーション豊かに組み合わせたHIROSHIMA モジュールソファをご覧い

ただけます。ぜひこの機会にプロダクトに触れ、体験いただけますと幸いです。

展示会概要

/// MARUNI COLLECTION 2025

NAOTO FUKASAWA / JASPER MORRISON / CECILIE MANZ ///

maruni osaka(https://www.maruni.com/jp/shop/osaka)

会期:2025 年5 月9 日(金)・12 日(月)・13 日(火)10:00 - 18:00

住所:大阪府大阪市中央区淡路町4-2-13 アーバンネット御堂筋ビル 1F Tel. 06-4967-1377

maruni tokyo(https://www.maruni.com/jp/shop/tokyo)

会期:2025 年5 月20 日(火)- 21 日(水)10:00 - 18:00

住所:東京都中央区東日本橋3-6-13 Tel. 03-3667-4021

NEW PRODUCTS

- Design by Naoto Fukasawa左:HIROSHIMA Angled Sofa(モジュールタイプ)・Angled Open Shelf 右:MEGURO Lounge Chair

HIROSHIMA Angled Sofa ( モジュールタイプ)

HIROSHIMA ソファのモジュールシステムに新たなアイテムが加わりました。コーナータイプやシェーズロングに加え、鈍角に曲がったレイアウトが可能になり、空間に新鮮な変化を与え、少し曲がったモジュールが加わることで、対話や姿勢も和らぎ、包んでくれる心地を与えてくれます。

HIROSHIMA Angled Open Shelf

鈍角のモジュールと組み合わせるオープンシェルフは空間に新鮮な彩りとユニークな場を生み出します。気に入ったオブジェのコレクション、トレーに置かれた水差しやグラス、読みかけの本。ソファで過ごす時間に彩りを与えてくれます。

MEGURO Lounge Chair / Ottoman

やわらかでおおらかな背や座、手で撫でたくなるようなアームの有機的なかたち。手作り感の味わいを量産できる技術に変換して出来上がったクラシカルモダンな「私の椅子」となるような逸品のラウンジチェアとオットマンのセット。身体を呼び寄せるディテールの集積が場と空気を醸し出します。

- Design by Jasper Morrison左:T&O T1 Task Chair 右:Lightwood Sofa

T&O T1 Task Chair / T&O Desk / T&O Office Table

2016年に誕生し、数々のファミリーが追加されてきた「T&O」に、ワークスペースで求められる実用性の高いタスクチェア、デスク、オフィステーブルが加わりました。木のぬくもりと機能性をかねそなえたタスクチェアは、ワークスペースだけではなく、様々な空間で使うことができます。

また、コンパクトで軽やかなサイズが特徴でオフィスだけでなく暮らしにも馴染む「T&O」 デスクの他、今回、新たにオフィステーブルが追加されます。オフィステーブルは、親しみのあるタイポロジーは残しながらも、脚の形状をより実用的なフォルムにリデザイン。ジャスパー氏のロンドンのスタジオで使用しているシステムを改良したシンプルなメッシュバスケットを追加するなどシンプルかつ機能的なオフィステーブルとなります。

* T&O Desk、T&O Office Table は、参考出品となります。

Lightwood Sofa

2024年プロトタイプとして発表した「Lightwood」のソファが販売スタートします。「Lightwood」シリーズの共通言語である軽やかな木のフレーム使いとソフトなクッション性を有するソファは、背面の姿も美しく日々の暮らしを豊かにしてくれます。さらに、モジュール式の木のフレームは簡単に分解ができ、輸送する際もコンパクトに無駄なエネルギーを消費することがなく環境にも配慮したつくりに。

- Design by Cecilie Manz左:MAKU Folding Screen 右:SHOTO Bar Stool

MAKU Folding Screen

安らぎや静けさを生み出し、空間を仕切って境界を定義することのできるスクリーンです。使い方に特別な説明を必要としない普遍的な形式を持ち、広げるだけで空間に及ぼす効果を体感できます。このスクリーンには、視線を遮る木製と布張りの仕様と、日本の伝統的な障子や北ヨーロッパの建築ディテールを思わせる、透け感のある和紙仕様があります。また日本の伝統技法に倣い和紙で作られた蝶番のディテールは、動かすと魔法のようにパタパタと回転していく昔ながらのおもちゃから着想を得ています。

* MAKU は、2025 年秋の販売予定となります。

SHOTO Bar Table + Stool

2024年に発表された「SHOTO」シリーズに、ハイテーブルとスツールが加わりました。無垢材を使用したテーブル天板は、天板面を際立たせる縁の緩やかな窪みが特徴です。スツールの座面も同様に接ぎ合わせた無垢材から削り出されていますが、快適な座り心地を実現するため、縁を柔らかく仕上げています。高さは2種類、無垢のアッシュ材など4つの樹種から選ぶことができ、温かみのあるグレーのスチールフレームが、他の「SHOTO」コレクションと調和します。

デザイナー プロフィール

NAOTO FUKASAWA(深澤 直人)

1956年山梨県生まれ。2003年NAOTO FUKASAWA DESIGN を設立。現在は、イタリア、ドイツ、アメリカ、スイス、スペイン、中国、韓国、タイ、台湾、シンガポール、フランス、ポルトガル、スウェーデン、フィンランドなど世界を代表するブランドのデザインや、日本国内の企業のデザインやコンサルティングを多数手がける。

近年イサム・ノグチ賞を受賞したことから、卓越した造形美と静かで力のあるデザインを実現してきたことがあらわとなる。「行為に相即するデザイン」「意識の中心」「ふつう」「輪郭」「典型」など、自らのデザイン哲学をこれらの言葉で表わすとともにデザインの具体を通してその実践を続ける。デザインのみならず、デザインを通して対象の本質にせまる力、その思想や表現などには国や領域を超えて高い評価を得ている。

Jasper Morrison(ジャスパー・モリソン)

1959年ロンドン生まれ。キングストン美術学校 (1979-82年卒 BA (Des.))、RCA 王立美術大学 (1982-85年卒 MA (Des.)) を卒業後、84年に奨学金を取得しベルリンHdK で学び、1986年にはロンドンにデザインオフィスを構える。Jasper Morrison Ltd. は現在ロンドンに本社を構え、2002年にパリ、2007 年には東京に支社を開設。活動は幅広く、家具、食器、キッチン用品、照明、電化製品のデザイン、公共空間のデザイン、そして近年では腕時計、時計や靴も手がけている。2005年、深澤直人とSuper Normal プロジェクトを設立し、2006年には初めてのSuper Normal 展を東京で開催。2009年にはJasper Morrison Limited Shop がロンドンでオープンし、2011年にはオンラインショップ(www.jaspermorrison.com/shop/) を立ち上げる。

Cecilie Manz(セシリエ・マンツ)

1972年デンマーク生まれ。コペンハーゲン在住。ヘルシンキ芸術デザイン大学交換留学を経て、1997 年デンマーク王立芸術アカデミー卒業。1998年コペンハーゲンに自身のスタジオを設立。家具や食器から照明、電化製品など幅広い領域のデザインを手掛ける。またそれらの工業製品に加え、実験的なプロトタイプやより彫刻的な一点物のデザインも彼女の製作活動の中で重要な位置を占める。