『プロ野球スピリッツ2024-2025』のmyBALLPARKに「にじホロ交流戦2025」のチェアマンと監督達が登場決定！

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、発売中の家庭用ゲーム『プロ野球スピリッツ2024-2025』(PlayStation(R)・Steam(R)対応)の球団経営モード「myBALLPARK」に、5月に開催されるオフラインイベント「にじホロ交流戦2025」のチェアマンと監督達が5月7日(水)から期間限定で登場することをお知らせします。

「にじホロ交流戦2025」は5月24日(土)・25日(日)の2日間、エスコンフィールドHOKKAIDO(北海道北広島市)で開催されるオフラインイベント。ANYCOLOR株式会社が運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」と、カバー株式会社が運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」の2組が、『プロ野球スピリッツ2024-2025』で育成したオリジナルチームを使用して、対戦を行います。

このイベントの開催を記念して、星川サラ、リゼ・ヘルエスタ(にじさんじ所属)、兎田ぺこら、天音かなた(ホロライブ所属)の4名が球団経営モード「myBALLPARK」に秘書役として登場します。

獲得した4名にスポンサー契約やファンサービスなどの仕事をお願いし、秘書として社長の球団経営をサポートしていただきましょう!秘書と一緒に仕事をしていくことで、秘書のプライベートな一面を見ることができるかもしれません。

本コラボの詳細は公式サイトをご確認ください。

https://www.konami.com/games/prospi/2024-2025/topics/nijiholo_koryusen(https://www.konami.com/games/prospi/2024-2025/topics/nijiholo_koryusen)

4名の特別なイベントもそれぞれ開催!

コラボ期間中には、4名の特別なイベントも開催。それぞれのイベントに参加して、 Bランクの各監督をゲットしよう!

「プロスピベースボールフェス」にエントリーして、累計試合数でBランク秘書(兎田ぺこら)を獲得しよう!

■エントリー期間:5月7日(水)メンテナンス後~5月23日(金)02:59

■開催期間:5月23日(金)15:00~6月1日(日)23:59

「輝け!スゴウデ秘書大作戦」に参加して、Bランク秘書(リゼ・ヘルエスタ)を獲得しよう!

■開催期間:5月12日(月)メンテナンス後~5月19日(月)メンテナンス前

「熱狂!プロスピファンクラブ」に参加し、SEASONを複数回プレーすることで「Bランク秘書(天音かなた)」を獲得しよう!

■開催期間:5月19日(月)メンテナンス後~5月26日(月)メンテナンス前

「調子くんのマスコット体験」に参加し、サイコロを振って複数のエリアをクリアすることで「Bランク秘書(星川サラ)」を獲得しよう!

■開催期間:5月26日(月)メンテナンス後~6月2日(月)メンテナンス前

詳細は公式サイトをご確認ください。

2種類のログインボーナスを同時開催!

「にじホロ交流戦2025」の開催を記念して、同時に2種類の期間限定特別ログインボーナスを開催!チェアマンである「笹木咲」(にじさんじ所属)「白上フブキ」(ホロライブ所属)の2名にログインボーナスを見守っていただきましょう!

開催期間:5月13日(火)3:00 ~ 5月26日(月)2:59

『プロ野球スピリッツ2024-2025』

「プロ野球スピリッツ2024-2025」は、次世代の野球エンジン「eBaseball(TM) Engine」を搭載。eBaseball(TM) Engineは、選手たちの多彩なモーションだけでなく、立体音響で表現された臨場感あふれるサウンドや初搭載の「音声合成AI」による滑らかな実況を演出し、さらなる没入感を生み出します。

商品情報

タイトル:プロ野球スピリッツ2024-2025

メーカー:KONAMI

発売日:2024年10月17日

ジャンル:野球・育成

プレー人数:1~4人(オンライン時1~2人)

CEROレーティング:A

対応機種:PlayStation(R)5,Steam(R)

権利表記:

一般社団法人日本野球機構承認

Konami Digital Entertainment/WBCI (C)2025 SAMURAI JAPAN 日本プロ野球名球会公認 日本プロ野

球OBクラブ公認 日本プロ野球外国人OB選手会公認 プロ野球フランチャイズ球場公認

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2023年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。

データは、Japan Baseball Data(株)が独自に収集したものであり、公式記録とは異なる場合があります。提供情報の

手段を問わず、いかなる目的であれ無断で複製、転送、販売等を行う事を固く禁じます。

Getty Images

All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used

under license.

(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.

(C)2025 Valve Corporation.

(C)にじホロ交流戦2025製作委員会

(C)ANYCOLOR, Inc.

(C) 2016 COVER Corp.

(C)Konami Digital Entertainment

“プレイステーション”、“PlayStation”および“PS5”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

"eBaseball"および"eBASEBALL"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。