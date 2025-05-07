京都府より婚活支援業務（センター運営等業務）を４年連続で受託！

タメニー株式会社

タメニー株式会社（本社:東京都品川区、代表取締役社長:佐藤茂、証券コード：東証グロース6181）は、京都府が運営する「きょうと婚活応援センター」の婚活支援業務（センター運営等業務）を４年連続で受託しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

なお、今般の婚活支援業務の受託期間は2025年４月１日から2026年３月31日までとなります。

■京都府の婚活支援業務（センター運営等業務）の内容（抜粋）

（１）目的

結婚を希望する独身男女に対して、出会いから交際、結婚までのワンストップ支援を行う「きょうと婚活応援センター（以下、センター）」の運営全般や、結婚支援を行うボランティアや婚活支援団体等と連携した婚活支援活動のほか、府内市町村や企業等との連携促進により、府内全域で結婚に前向きに取り組める社会的気運を醸成するとともに、センター会員の交際率及び成婚率の向上を図る。

（２）業務内容

１.センター及び地域スポットの運営

２.個人会員及び団体会員に関する事務

３.ＡＩマッチングシステム等に関する事務

４.婚活マスターに関する事務

５.府内全域での市町村、企業、 ＮＰＯ等への結婚支援

６.婚活セミナー等の開催

７.個人会員及び非会員のサポート

８.センターの認知度向上を目的とした広報・啓発活動等

■地方活性化のために

当社は官民一体となって、地方創生や少子化対策を行うことが持続可能な社会の実現につながると考え、当社結婚相談所が有する知見やノウハウを可能な限り、地方の活性化のために活かしていただければと考えております。このため、当社結婚相談所を支える独自開発のマッチングシステムと同等程度の機能を有する「parms」を多くの地方自治体に提供させていただいております。また、これに加えて近年では、婚活支援センターの運営や各種イベント・セミナーの受託も行っております（地方自治体向け３Dオペレーション）。

引き続き、当社ではこれまで培った知見やノウハウを、地方の活性化はもとより、その先にあるよりよい社会の実現に向けて、様々な形で提供してまいります。



＜地方自治体向け３Dオペレーション＞



（提供・受託等の実績）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6313/table/797_1_fa84aa7acbab7a06e6580eaaddaedfb4.jpg ]

＜タメニー株式会社 会社概要＞

商 号：タメニー株式会社

証券コード：東証グロース6181

代 表 者：代表取締役社長 佐藤 茂

事業開始：2006年９月

所 在 地：東京都品川区大崎1丁目20-3 イマス大崎ビル３階

U R L ：https://tameny.jp/

＜婚活領域＞

・結婚相談所「パートナーエージェント」

・婚活パーティー「OTOCON」

・アプリ完結型結婚相談所「パートナーエージェントApp」

・マッチングアプリ「スマ婚デート」

・婚活事業者間会員相互紹介プラットフォーム「CONNECT-ship」

・結婚相談所連盟「婚活アライアンスパートナーズ」

＜カジュアルウェディング領域＞

・結婚式プロデュース「スマ婚」

・挙式お披露目パーティープロデュース「ラフスタ」

・ウェディングフォト「studio LUMINOUS」

・結婚式二次会プロデュース「2次会くん」

＜地方創生／QOL領域＞

・地方自治体向け婚活支援システム「parms」

・地方自治体の婚活支援センター（受託運営）

・地方自治体の婚活支援イベント・セミナー（受託開催）

・保険代理店「Tameny×保険クリニック」

・成婚後サポートサービス「アニバーサリークラブ」

【本件に関するお問い合わせ先】

タメニー株式会社 広報担当：平田・横田

TEL：03-5759-2700 FAX：03‐5759‐2701

Mail:public@tameny.jp