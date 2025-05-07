【ATENジャパン】MEX金沢2025 (5/15～17)にて、リモート操作の効率化とセキュリティ強化を実現する最新ソリューションを展示
下記のリンクより、案内状をダウンロードできます。
https://prtimes.jp/a/?f=d41217-122-9d4bcf680277639cc2c8949604826166.pdf
ATENジャパン株式会社（取締役社長：蠟 鴻群 (Hans Teng)）は、「ソフト不要！ハードウェアで安心！サイバーセキュリティと利便性」というテーマで、5月15日（木）～17日（土）に石川県産業展示館で開催される「MEX金沢2025」に出展します。
リモート操作の効率化とセキュリティ強化を実現する最新ソリューションを、ぜひ会場でご体感ください。
また、開催初日の5月15日（木）には、「製造業での事例ご案内 / セキュリティ対策万全のPCの遠隔操作装置」と題したワークショップも開催します。 ぜひこの機会にATENブースへご来場ください。
ご来場登録フォームはこちら(無料) :
https://www.tekkokiden.jp/mex/visitor/
◆ 主な出展製品 ◆
CN9600
移動時間の短縮 / 業務の効率化 / 安全なリモート操作
『CN9600(https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/ip-kvm%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81/cn9600/)』
・PC /サーバーのコンソール信号のみを転送し、セキュアなリモート操作を実現
・最大32ユーザーまでの同時アクセス、様々なアクセス制限
・標準的なインターネットブラウザを使用したモニタリングが可能
・電源バックアップ用のデュアル電源に対応
VK211
接点制御でPC入力 / KVM切替を自動化
『VK211(https://www.aten.com/jp/ja/products/%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E8%A3%BD%E5%93%81/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0/vk211/)』
・RS-232コマンドをフルレンジのUSBキーボード信号に変換
・USB キーボードベースのPCやKVMスイッチ等のデバイスをリモート制御
・接点制御で本体に記憶させた最大4セットのUSBキーボード入力履歴を送出可能
・ATEN KVMスイッチと併用して外部制御可能
KG0032
多対多KVMスイッチ、IPリモート化への進化
『KGシリーズ(https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/ip-kvm%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81/kg0032/)』
・セキュアにリモートサーバーへのアクセスと統合管理を実現
・最大32名のリモートユーザーが利用可能
・2560×1440@60Hz 対応
・TLS 1.3 によるセキュリティ
※出展製品は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
◆ ワークショップ ◆
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/41217/table/122_1_209f525ea6dabeccddf0390c9113b049.jpg ]
▼詳細はこちら（案内状ダウンロード）
下記のリンクより、案内状をダウンロードできます。
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■MEX金沢2025 開催概要
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/41217/table/122_2_acca971254e69e6d60244f2df028b714.jpg ]
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ATENについて
1979年に設立されたATEN International Co., Ltd. (TWSE:6277)は、KVMとAV/ITのコネクティビティーおよびマネージメントソリューションのリーディングカンパニーです。1,000を超えるKVM、Pro AV、USB、ラック、インテリジェント電源製品を提供するATENは、企業・政府・教育・医療・製造・放送・メディア・交通環境におけるAV/IT機器の接続・管理・最適化を行います。ATENは650以上の国際特許を発行し、革新的なソリューションの絶え間ない流れを生み出し、世界中で利用可能な製品の包括的なポートフォリオを可能にするグローバルR&Dチームとなりました。
ATEN International Co., Ltd. は台湾に本社を構え、中国、日本、韓国、ベルギー、オーストラリア、米国、英国、トルコ、ポーランド、インド、ルーマニア、南アフリカ、インドネシア、メキシコに子会社および地域オフィスを展開しています。また、台湾、中国、カナダにR&Dセンターを設置し、技術開発を推進しています。
ATENについての詳細は、こちらをご参照ください。
https://www.aten.com/jp/ja/aten-info/about-aten/brand/