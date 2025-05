6/1(日)開催！ビーチクリーン＆フォトシューティングイベント～SDGsへの取り組みを形に残そう～

株式会社アーバンリサーチ

昨年からURBAN RESEARCH Sonny Labelが参加している取り組み、”UpDRIFT(アップドリフト)”。

今季はそこにMAGIC NUMBERが加わり、MAGIC NUMBER×UpDRIFT×Sonny Labelのスペシャルコラボレーションが実現!

UpDRIFTの素材を使用したTシャツ3型に加え、MAGIC NUMBER×Sonny Labelでペットボトル削減のためのボトルも製作しました。

また、UpDRIFTの取り組みの一環としてビーチクリーンイベントを開催。

今回はコラボアイテム製作にも携わっていただいたフォトグラファーNachos氏を迎え、ビーチクリーン終了後に1組ずつ撮影会を実施するフォトシューティングイベントと合わせての開催となります。

SDGsへの取り組みを、ぜひ思い出として形に残してみませんか?

※撮影した写真は後日データでお送りいたします。

UpDRIFTとは

https://updrift.jp/

海岸等で回収したペットボトル等をリサイクルし、環境負荷の低い新しい製品として甦らせる取り組みです。ペットボトル等の回収は、地域活動団体や地方自治体、企業等と連携して行うビーチクリーンアップ活動により実施し、分別や洗浄を行ってから資源化・製品化します。かけがえのない自然環境を守ることにつなげます。

ビーチクリーン&フォトシューティングイベント

~SDGsへの取り組みを形に残そう~

【開催日時】

2025年6月1日(日)

※雨天の場合は6月8日(日)に延期

ビーチクリーン:10:00-11:00

フォトシューティング :11:00-12:00

【開催場所】

鎌倉市 材木座海岸

【参加費】

無料

【定員】

20組(先着順)

【申し込み方法】

下記アドレスに「ビーチクリーン申し込み」というタイトルで、必要事項を明記の上お申し込みください。

こちらのメールアドレスからの返信を持って受付完了とさせていただきます。

※迷惑メール設定やドメイン設定されている場合は指定受信をお願いいたします。

▼お申し込みアドレス

sl-beachclean@urban-research.com

▼必要事項

1.お名前(代表者) 2.お電話番号(代表者) 3.希望人数

申し込み締切日:5月29日(木)

※定員になり次第申し込みを締め切らせていただきます。予めご了承ください。

MAGIC NUMBER

包み込まれる様な柔らかなタッチの生地に、ストレスを感じないカットとフィッティング。MAGIC NUMBERのフィルターを通じて表現されたミリタリー、アウトドア、ワークウェア。

WORLD WIDEに通用するSEE YOU IN THE WATERがMAGIC NUMBERを表す上で欠かせないキーワードになっている。

Since 2008

http://magicnumber-jp.com/

Instagram @ magicnumberjp(https://www.instagram.com/magicnumberjp/)

Nachos (原 直子)

“Beautiful Adventure”を自らのテーマに掲げ、カメラを片手に世界を旅する写真家。

海、旅、女性にフォーカスしたストーリーのある写真を撮りながらも、ファッション、カルチャー撮影などを初め、

アートディレクション・映像制作・執筆まで国内に留まらず

海外とマルチに活動している。

現在、初の映像作品が国際映画祭にノミネートされ各国から招待・インタビューを受け巡回中。

作品は日本国内だけでなく、国際的にも評価されており、海外のメディア・アートフェアにも出展されています。

https://www.saltybabephoto.com/

Instagram @ nachos.san(https://www.instagram.com/nachos.san/)