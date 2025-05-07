“中部横断自動車道が繋ぐ”山梨・静岡 連携ものづくり商談会の開催について
株式会社山梨中央銀行
https://prtimes.jp/a/?f=d123552-238-1044a546f9b9f3e48e08cfe6878b9c36.pdf
https://prtimes.jp/a/?f=d123552-238-1e66c194940f2b7928902b24011f1681.pdf
株式会社山梨中央銀行（代表取締役頭取・古屋 賀章）、株式会社静岡銀行（代表取締役頭取・八木 稔）、公益財団法人やまなし産業支援機構（理事長・山本 盛次）、公益財団法人静岡県産業振興財団（理事長・中西 勝則）は、山梨県および静岡県内の中小製造業の受注機会の創出ならびに販路拡大を目的として、「“中部横断自動車道が繋ぐ”山梨・静岡 連携ものづくり商談会」を開催します。
山梨県・静岡県の合同商談会は今回で第4回目の開催となり、参加発注企業は81社を予定しております。
中部横断自動車道が開通し、産業交流の活性化が進む中、商談機会の提供など、お取引先の販路開拓を支援することで、地域経済の活性化に取り組んでまいります。
＜発注企業一覧＞
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＜参加申込書＞
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