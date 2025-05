Capture My Japan、てくてく京都と業務連携開始

株式会社ラブグラフ

訪日外国人旅行者向け出張撮影ブランド「Capture My Japan」を運営する株式会社ラブグラフ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:駒下 純兵、本間達也、以下「ラブグラフ」)は、京都着物レンタル「てくてく京都」と提携し、訪日観光客向けの着物レンタル付き撮影プランの提供開始をお知らせをいたします。

▪︎業務委託の背景

Capture My Japanは2023年10月にサービスを開始してから累計1,700組以上の訪日観光客の思い出を撮影してきました。近年、京都を訪れる訪日観光客の間で、日本の伝統文化である着物姿での観光に加え、その美しい瞬間を写真に残したいというニーズが高まってきており、今回、京都エリアで高い人気を誇る着物レンタル店「てくてく京都」とのコラボレーションが実現いたしました。

▪︎プラン概要

▪︎プランの特徴

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17680/table/105_1_eed65667c20caa4ed25b69b4a4e8c36b.jpg ]プラン詳細はこちらから :https://capturemy.jp/tekuteku-kimono/en

着物レンタルと撮影を合わせてご予約可能

京都観光に便利な四条と清水にお店を構えており*、ハイクオリティの着付け技術を持つ「てくてく京都」と提携をすることで、着物レンタルと撮影をシームレスにご提供することができます。

*本撮影プランは、清水店でのみ提供しています(2025/5/7時点)

日本文化の体験を撮影し、思い出を形に

プロのカメラマンが、着物での街歩きを通して日本の文化に触れるお客様の大切な瞬間を写真に残します。また、お客様一人ひとりに寄り添った撮影を行い、日本旅行の思い出を形に残すお手伝いをいたします。

外国語対応可能なプロカメラマンが撮影

英語・中国語・韓国語など多様な言語に対応可能なプロカメラマンのみが撮影いたします。日本在住で日本文化をよく知るカメラマンが対応するからこそ、日本語でのコミュニケーションに不安がある外国人観光客の方にも安心してご利用いただけます。

▪︎株式会社てくてく京都について

▪︎Capture My Japanについて

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17680/table/105_2_0687ed5294464b4221e891946e3ed729.jpg ]

Capture My Japan( https://capturemy.jp/) は、日本最大級の出張撮影サービス「Lovegraph」の株式会社ラブグラフが提供する、インバウンド特化型出張撮影ブランドです。Capture My Japanのカメラマンは「ただ写真を撮るだけではなく、撮影の時間を通してお客様に素敵な思い出をお届けしたい」という想いで、最高の撮影体験を提供しています。

株式会社ラブグラフ

社名 :株式会社ラブグラフ(Lovegraph Inc.)

代表取締役:駒下純兵、本間達也

設立 :2015年2月12日

所在地 :東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア36F

事業内容 :

1.撮影事業:

「撮りたい」カメラマンと「撮られたい」お客様を繋ぐ、出張撮影サービス「Lovegraph」「Capture My Japan」を日本全国で展開しています。

2.教育事業:

初心者から上級者まで幅広いレベル層の方に向けの写真教室「Lovegraphアカデミー」を開催しています。



コーポレートサイト:https://corporate.lovegraph.me/

Instagram:https://www.instagram.com/lovegraph_me/

▪︎地方自治体・企業のみなさまへ

Capture My Japanでは現在、地方自治体・企業の皆様との提携を推進しております。Capture My Japanでは、活動趣旨に賛同いただける地方自治体・企業の皆様との提携を推進しております。訪日観光客向けの高付加価値サービスを検討されている地方自治体・企業の皆様におかれましては、地域の資源や特色を共同分析し、観光地域づくりの一環としてCapture My Japanの共同プランをご提案させていただくことも可能です。撮影にプラスするサービスや商品のご要望がありましたら、 お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

https://corporate.lovegraph.me/#contact

