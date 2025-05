Steam(R)版『DAEMON X MACHINA（デモンエクスマキナ）』80%offセール実施中！

株式会社マーベラス

Steam(R)版『DAEMON X MACHINA(デモンエクスマキナ)』が80%OFFでお求めいただける期間限定セールを実施中です。

お手頃な価格でお求めいただけるこの機会に、ぜひ『DAEMON X MACHINA(デモンエクスマキナ)』をプレイしてみてください。

「デモンエクスマキナ」シリーズ最新作『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION(デモンエクスマキナ タイタニックサイオン)』のウィッシュリスト登録も受付中です。最新作のストアページもぜひチェックしてみてください。

【セール概要】

<期間>

2025/5/5(月)2:00~2025/5/13(火)2:00まで

<価格>

通常価格:6,578円(税込)→特別価格:1,315円(税込)

※実際の販売価格は購入ページにてご確認ください。

「デモンエクスマキナ」Steamストアページ(https://store.steampowered.com/app/1167450/DAEMON_X_MACHINA/)

シリーズ最新作「デモンエクスマキナ タイタニックサイオン」Steamストアページ(https://store.steampowered.com/app/1342490/DAEMON_X_MACHINA_TITANIC_SCION/)

「デモンエクスマキナ」シリーズ最新作

『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』パッケージ版予約受付中!

9月5日発売のNintendo Switch(TM) 2 /PlayStation(R)5/Xbox Series X|S /Steam(R)向けメカアクションゲーム『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION(デモンエクスマキナタイタニックサイオン)』では、Nintendo Switch 2 / PlayStation(R)5パッケージ版が予約受付中です。

公式サイトにて、各種購入特典の情報を公開中です。ぜひご覧ください。

本作は、多様な装備を組み替えて作るアーセナルを身に纏い銃声と咆哮が響き渡る戦場に身を投じるメカアクションゲームです。

自分好みにカスタマイズした機体で、地上、空中に広がるフィールドをシームレスに駆け巡る解放感。

そして、多彩な兵装を駆使して敵を撃破していく爽快感が楽しめます。

製品スペック

公式サイトはこちら :https://jp.daemonxmachina.com/titanicscion/公式Xはこちら :https://x.com/dxm_info

タイトル:DAEMON X MACHINA TITANIC SCION

(デモンエクスマキナタイタニックサイオン)

ジャンル:メカアクション

対応機種:Nintendo Switch 2 /PlayStation(R)5/Xbox Series X|S /Steam(R)

※Xbox Series X|S /Steam(R)はダウンロード専売です。

プレイ人数:1人(通信プレイ時2~3人)

発売日:2025年9月5日

※Steam版はMarvelous USAより発売。

価格:

通常版8,800円(税込)(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション 12,000円 (税込)(ダウンロード)

プレミアムデジタルデラックスエディション 14,000円 (税込) (ダウンロード)

※実際の販売価格は各小売店の店頭または各ストアの購入ページにて確認ください。

レーティング:CERO C

権利表記: (C)2025 Marvelous Inc.

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※"PlayStation", "PS5"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。

※(C)2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※画面写真は全て開発中のものです。