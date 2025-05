¡ÚDRESSY ONLINE¡Û²Ö²Ç¤ÎÀ¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥É¥ì¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ØWANDS¡Ù¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥¦¥§¥¤¤Î¿·ºî¥É¥ì¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡ª

株式会社プラコレ

花嫁アプリ「PLACOLE & DRESSY|プラコレ &ドレシー」を運営する、冒険社プラコレ(本社:神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO:武藤功樹)は、花嫁の声から生まれたドレスブランド『WANDS』に新作ドレスが登場、ECサイト「DRESSY ONLINE」、横浜と名古屋の実店舗「DRESSYROOM」にて販売開始しました。

今回はSNSだけでなく、実際にショップやスタジオへご来店いただいた花嫁さまの声をもとに、ドレスコーディネーターがアイデアを出し合いながらデザインを形にした、新作ドレスが登場。最大の特徴は、2通り/3通りの着方が楽しめるマルチウェイ仕様。「気になる二の腕をカバーしたい」「写真映えするスタイルを選びたい」「挙式と披露宴で印象を変えたい」、そんな花嫁一人ひとりの体型やシーンに寄り添いたいという想いから生まれた、柔軟にスタイルチェンジが可能なシリーズです。

2way ミカドサテン ロールカラードレス 品番:PD-WDOR-511

エレガントなロールカラーが特徴のドレス。上質なミカドサテンの生地が美しい光沢を放ち、気品あふれる印象に。ボックスプリーツが生み出すたっぷりのボリュームが華やかさを添え、歩くたびに優雅に揺れます。ロールカラーのデザインは、デコルテを上品に引き立てながら、さりげなく二の腕をカバー。ロールカラーは2way仕様でつけ外しが可能なので、シーンによって使い分けできます。格式ある挙式から華やかな披露宴まで、どのシーンでも洗練された美しさを演出する一着です。

レンタル(3泊4日) \70,000(税込)

https://weddingdress.pla-cole.wedding/c/original/original_dress/PD-WDOR-511-RTL

サイズオーダー \105,000(税込)

https://weddingdress.pla-cole.wedding/c/original/original_dress/PD-WDOR-511

2way ジュリエットスリーブ タフタドレス 品番:PD-WDOR-1111

タフタの光沢と、全体にあしらわれた立体的なお花モチーフが華やかさを引き立てるウェディングドレス。ジュリエットスリーブのクラシカルなシルエットにトレンド感をプラスし、洗練されたスタイルに。袖口に並ぶくるみボタンがさりげないアクセントを添えます。軽やかなタフタ素材がほどよいハリと動きを生み、パニエなしでさらりと着こなしてもおしゃれな雰囲気に。

レンタル(3泊4日) \70,000(税込)

https://weddingdress.pla-cole.wedding/c/original/original_dress/PD-WDOR-1111-RTL

サイズオーダー \99,000(税込)

https://weddingdress.pla-cole.wedding/c/original/original_dress/PD-WDOR-1111

2way パフスリーブ タフタドレス 品番:PD-WDOR-1112

タフタの光沢と、全体にあしらわれた立体的なお花モチーフが華やかさを引き立てるウェディングドレス。くしゅくしゅっとしたパフスリーブは、取り外し可能で、シーンに合わせて印象を変えることができます。軽やかなタフタ素材がほどよいハリと動きを生み、パニエなしでさらりと着こなしてもおしゃれな雰囲気に。

レンタル(3泊4日) \70,000(税込)

https://weddingdress.pla-cole.wedding/c/original/original_dress/PD-WDOR-1112-RTL

サイズオーダー \99,000(税込)

https://weddingdress.pla-cole.wedding/c/original/original_dress/PD-WDOR-1112

ジャカードエンパイアドレス&チュールオーバードレス 品番:PD-WDOR-1122

エンパイアラインのシルエットに、ふんわりとしたチュールのオーバースカートを重ねたウェディングドレス。ふくれジャカードの独特なテクスチャーが、華やかでありながらも洗練された雰囲気を演出します。オーバースカートを重ねることでボリュームが出て、ふんわりとした柔らかいラインに。肌を見せたくない方にもおすすめの、安心感のあるデザインです。

マタニティフォトやマタニティウェディングにもぴったりで、腹囲100cm以上でもゆったりと着られて、パニエなしでも歩きやすいデザインです。オーバースカートはプルオーバータイプで、座ったままでもスタイルチェンジが可能です。

レンタル(3泊4日) \70,000(税込)

https://weddingdress.pla-cole.wedding/c/original/original_dress/PD-WDOR-1122-RTL

サイズオーダー \95,000(税込)

https://weddingdress.pla-cole.wedding/c/original/original_dress/PD-WDOR-1122

※オーバードレスのみ/ジャカードドレスのみもレンタル/オーダー可能

3way リボン&パフスリーブ ブラックドレス 品番:PD-WDOR-BK01

花嫁の美しさを際立たせるブラックカラードレス。上質な光沢のあるロイヤルサテンの高級感と、たっぷりと広がるトレーンが、特別な一日をドラマティックに演出します。肩で結ぶ細いリボンストラップと、やわらかなパフスリーブはどちらも取り外し可能で、3通りの着こなしが楽しめるデザイン。可憐さとモード感をあわせ持ち、スタイリング次第でさまざまな表情を見せてくれる一着です。披露宴やお色直し、フォトシューティングでも、印象的な花嫁姿に。

レンタル(3泊4日) \70,000(税込)

https://weddingdress.pla-cole.wedding/c/original/original_dress/PD-WDOR-BK01-RTL

サイズオーダー \95,000(税込)

https://weddingdress.pla-cole.wedding/c/original/original_dress/PD-WDOR-BK01

PLACOLE&DRESSY オリジナルドレスブランド『WANDS-ワンズ』

WANDS wants to be one's special.

まるで魔法の杖"wand"のように

着る人や空間に魔法をかけるウェディングドレス。

誰かの特別な1着になることを願ってデザインしています。

PLACOLE&DRESSYがユーザーの声をデザインに取り入れ、

デザイン性と価格のバランスに優れた、高品質なドレスをお届けします。

PLACOLE&DRESSYブランドストーリー

Magical in life

-人生に魔法を-

PLACOLE(planning collection)

-多様な個性に-



DRESSY

-煌めきをあたえる-



PLACOLE&DRESSY

-個性が煌めく魔法の言葉-



PLACOLE&DRESSY(プラコレ&ドレシー)『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。

今月のカバーモデル

■5月号表紙

カバーモデル:俳優・モデル 紺野彩夏

特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202505-placoledressy/

冒険社プラコレの冒険日誌

冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は240万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破! 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト“DRESSYONLINE”も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE & DRESSY │プラコレ& ドレシー」は2025年1月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。

【会社概要】

社名:冒険社プラコレ

URL:https://pla-cole.co/

所在地:神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階

設立:2015年11月2日

代表取締役CEO:武藤功樹

事業内容

『PLACOLE&DRESSY』ブランド/マーケティング事業

『DRESSY』ファッションメディア事業

『DRESSYCAFE/DRESSY ROOM &Tea』カフェ/ショップ事業

『ViKet Town』メタバースオフィス事業



冒険社プラコレは、オフィスでも、自宅でも、北海道でも、ハワイでも、パリでも、世界中の仲間達と同じ空間、時間で働くことができる『ViKet Town(ビケットタウン)』(メタバース空間)を本社としています。通勤時間や居住場所の制限をなくす事で、人生の選択肢が増える『自由な未来』を目指す会社です。

オフラインの環境や事業にも力を入れており、2022年1月に、JR横浜タワーにベースオフィスを開設。2022年3月に、DRESSY ROOM(女性に魔法をかける空間店舗)を横浜、鎌倉に2店舗目となるお花とドレスと紅茶のお店DRESSY ROOM &Teaを開業いたしました。全国、全世界に展開し、横浜から世界へ、世界中で愛されるサービスを展開してまいります。

