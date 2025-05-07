¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡Ù¤Ë¤Æ¡Ö¥¨¥ì¥Ê¡×»²Àï¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë5·î¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¥¹¡ÖGet Ready for ¥¨¥ì¥Ê¡ª¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¡ª
¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー£¶¡Ù¤Ë¤Æ¡Ö¥¨¥ì¥Ê¡×¤Î»²Àï¤ò½Ë¤Ã¤Æ¡¢¡ÖGet Ready for ¥¨¥ì¥Ê¡ª¡×¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¥¹¤¬5·î7Æü¡Ê¿å¡Ë16:00¤è¤êÇÛ¿®¡ª
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=l54p7sdoAIw ]
º£²ó¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¥¹¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥àÊó½·¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ì¥Ê¤¬½é»²Àï¤·¤¿¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ーIII¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î°¦ÍÑÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ä¥ó¤ÎÈ±·¿¤Î¤«¤Ä¤é¡×¡Ö¥æ¥ó¤Î¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¡×¤ÎÂ¾¡¢¡ÖQ¤Î¥Þ¥¹¥¯¡×¤ä¡Ö¥ì¥ßー¤Î¾åÃå¡×¡¢¡Ö¥ª¥í¤ÎÅ·¶éÀÐ¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡ª¡¡³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥È¥ë¥Ï¥Ö¡×¤ä¡Ö¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡×¤Ç¸«¤»¤Ä¤±¤è¤¦¡ª
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¨¥ì¥Ê¤ÎµÕÎ©¤Á¡×¤Î¥¨¥âー¥È¤ä¡ÖSFIII¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¡×¤Î¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¡¢¡Ö¥¨¥¤¥¸¥¹¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿ー¡×¡Ö¤É¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤Ê¤É¡¢¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÀï¤ÎÍðÆþ»þ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖFight for the Future¡×¤ÎÍðÆþ±é½Ð¤â¤¢¤ë¤¾¡ª¡¡¤â¤ì¤Ê¤¯¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ーIII¡×¥·¥êー¥º¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡Ù¤òÍ·¤ó¤ÀÊ¬¤À¤±¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ê¡¢°ìÄê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¡È¥Æ¥£¥¢¡É¤Ë±þ¤¸¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÊó½·¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Êó½·¤¬¹ë²Ú¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¥¹¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥àÊó½·¡Ë¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥Ð¥¿ーÁõÈ÷¤ä¥¨¥âー¥È¡¢BGM¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¡¢ÊÉ»æ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊó½·¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡ª¡¡¥Æ¥£¥¢21°Ê¹ß¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥³¥¤¥ó¤âÊó½·¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥²ー¥àÆâ¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¥¹¡×¤Ï¥²ー¥àÆâÄÌ²ß¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥³¥¤¥ó¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¥²ー¥àÆâ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥³¥¤¥ó¡×¤Ç¹ØÆþ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¥¹¡×¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥Ð¥¿ー¤ÎÁõÈ÷¤Ï¡¢¥¢¥Ð¥¿ー¤Î³°¸«ÊÑ¹¹¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀÇ½¤Ë±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¡Ö¸«¤¿ÌÜÁõÈ÷¡×¤Ç¤¹¡£
5·î¤Î¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¿·¤¿¤ÊACT¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¡ª¡¡µ¤»ý¤Á¤â¿·¤¿¤Ë¥Ð¥È¥ë¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¥Ð¥È¥ë¥Ï¥Ö¤Ç¤Ï³Æ¼ï¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤ÎÂÐÀï¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£¡ÖJP¡×¡Ö¥¶¥ó¥®¥¨¥Õ¡×¡Ö¥ê¥êー¡×¤ÎÃÂÀ¸º×¤â³«ºÅ¡ª¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥Ð¥È¥ë¥Ï¥Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¥ê¥ïー¥É¤Î¾ðÊó¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤Á°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤â¤é¤µ¤º¥ê¥ïー¥É¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª
¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6 Years 1-2 ¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï2025Ç¯6·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¡ÖYear 1¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ñ¥¹¡×¡ÖYear 2¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ñ¥¹¡×¤È¡¢Year 2¤Þ¤Ç¤ÎÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æー¥¸4¼ï&½é´ü¥¥ã¥é¥¯¥¿ー18ÂÎ¤ÎOutfit 1¥«¥éー3-10¤ò´Þ¤á¤¿DLC¤òÆ±º¤·¤¿¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Ê¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6 Years 1-2 ¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¢£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§
¡¡Nintendo Switch 2 ¡¢PlayStation 5¡¢PlayStation 4¡¢Xbox Series X|S¡¢Steam
¢£È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯6·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢£²Á³Ê¡§
¡¡¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡§7,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Nintendo Switch 2 ¤Î¤ßÍ½Ìó¼õÉÕÃæ
¡¡¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡§8,789±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Nintendo Switch 2 ¡¢PlayStation 5¡¢PlayStation 4¡§¿ï»þÍ½Ìó¼õÉÕ
¢£CERO¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¡§£Ã
¢£¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1～2¿Í¡Ê¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¡Ã2～16¿Í¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6
¢£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§
¡¡Nintendo Switch 2 ¡¢PlayStation 5¡¢PlayStation 4¡¢Xbox Series X|S¡¢Steam
¢£È¯ÇäÆü¡§
¡¦Nintendo Switch 2 ¡§2025Ç¯6·î5Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¤Î¤ß¡Ë
¡¦PlayStation 5¡¢PlayStation 4¡¢Xbox Series X|S¡¢Steam¡§¹¥É¾È¯ÇäÃæ
¢£²Á³Ê¡§
¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡§4,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£CERO¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¡§£Ã
¢£¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1～2¿Í¡Ê¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¡Ã2～16¿Í¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È/¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¿ï»þ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.streetfighter.com/6/ja-jp
¢£¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/StreetFighterJA
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¢¨PS4ÈÇ¤Î¡Ø¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡Ù¤Ï¡ÖPS5ÈÇÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥ÉÂÐ±þ¡×¤Ç¤¹¡£
¢£¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C)CAPCOM