ダウンロード版ゲームが最大83％OFFとなるセールが開催中！『ガンダムブレイカー４』は30%OFF！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ダウンロード版ゲームをお得に購入可能なセールの開催をお知らせいたします。『ガンダムブレイカー４』や『ドラゴンボール ファイターズ』、『.hack//G.U. Last Recode』をはじめとする人気タイトルが多数登場し、いずれもお得な価格でお楽しみいただけます。

この機会をお見逃しなく！

詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。

公式HPはこちら :https://bnent.jp/Sale_Release/

【PlayStation Store】

■セール期間：2025年5月7日（水）～ 2025年5月21日（水）

【セール対象：PlayStation(R)4】

『.hack//G.U. Last Recode Welcome Price!!』

販売価格：4,180円（税込）【63％OFF】セール販売価格：1,546円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者【68％OFF】セール販売価格：1,337円（税込）

『太鼓の達人 セッションでドドンがドン！』

販売価格：6,710円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：3,355円（税込）

『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-』

販売価格：2,420円（税込）⇒【40％OFF】セール販売価格：1,452円（税込）

⇒ PlayStation(R)Plus加入者【45％OFF】セール販売価格：1,331円（税込）

『ONE PIECE WORLD SEEKER』

販売価格：8,360円（税込）⇒【83％OFF】セール販売価格：1,421円（税込）

など

セール会場はこちら！ :https://bnent.jp/Sale_Release/

【ニンテンドーeショップ】

■セール期間 ：2025年5月7日（水）～ 2025年6月1日（日）

■セール特設ページ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_7(https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_7)

【セール対象：Nintendo Switch(TM)】

『ガンダムブレイカー４』

販売価格：8,470円（税込）⇒【30％OFF】セール販売価格：5,929円（税込）

『スーパーロボット大戦30 デジタルアルティメットエディション』

販売価格：18,150円（税込）⇒【61％OFF】セール販売価格：6,980円（税込）

『ドラゴンボールZ KAKAROT スペシャルエディション』

販売価格：6,578円（税込）⇒【45％OFF】セール販売価格：3,615円（税込）

『釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館』

販売価格：6,578円（税込）⇒【24％OFF】セール販売価格：4,990円（税込）

『リトルナイトメア2』

販売価格：3,960円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：1,980円（税込）

など

その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。

詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。

公式HPはこちら :https://bnent.jp/Sale_Release/

家庭用ゲームのダウンロード版セール情報をお届け！

LINE公式アカウントがオープン

家庭用ゲームのダウンロード版セール情報をメッセージでお届けします。

お買い得情報をお見逃しなく！

ご登録はこちらから :https://lin.ee/7O1en1M

■権利表記：

『ガンダムブレイカー４』

(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS

『ドラゴンボール ファイターズ』

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『.hack//G.U. Last Recode』

(C).hack Conglomerate

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『太鼓の達人 セッションでドドンがドン！』

Taiko no Tatsujin(TM)Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※プラットフォームごとにセールの対象タイトル、割引率、開催期間が異なります。詳細はセール公式サイトよりご確認ください。

(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.

“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。

※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。