ダウンロード版ゲームが最大83％OFFとなるセールが開催中！『ガンダムブレイカー４』は30%OFF！

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株式会社バンダイナムコエンターテインメント

　




　株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、ダウンロード版ゲームをお得に購入可能なセールの開催をお知らせいたします。『ガンダムブレイカー４』や『ドラゴンボール ファイターズ』、『.hack//G.U. Last Recode』をはじめとする人気タイトルが多数登場し、いずれもお得な価格でお楽しみいただけます。


　この機会をお見逃しなく！



詳細は以下よりセール公式HPをご覧ください。


公式HPはこちら :
https://bnent.jp/Sale_Release/

【PlayStation Store】


■セール期間：2025年5月7日（水）～ 2025年5月21日（水）




【セール対象：PlayStation(R)4】


『.hack//G.U. Last Recode Welcome Price!!』


販売価格：4,180円（税込）【63％OFF】セール販売価格：1,546円（税込）


⇒　PlayStation(R)Plus加入者【68％OFF】セール販売価格：1,337円（税込）



『太鼓の達人 セッションでドドンがドン！』


販売価格：6,710円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：3,355円（税込）



『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-』


販売価格：2,420円（税込）⇒【40％OFF】セール販売価格：1,452円（税込）


⇒　PlayStation(R)Plus加入者【45％OFF】セール販売価格：1,331円（税込）



『ONE PIECE WORLD SEEKER』


販売価格：8,360円（税込）⇒【83％OFF】セール販売価格：1,421円（税込）


など



セール会場はこちら！ :
https://bnent.jp/Sale_Release/


【ニンテンドーeショップ】


■セール期間 ：2025年5月7日（水）～ 2025年6月1日（日）


■セール特設ページ：https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_7(https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_bnesale_7)



【セール対象：Nintendo Switch(TM)】


『ガンダムブレイカー４』


販売価格：8,470円（税込）⇒【30％OFF】セール販売価格：5,929円（税込）



『スーパーロボット大戦30 デジタルアルティメットエディション』


販売価格：18,150円（税込）⇒【61％OFF】セール販売価格：6,980円（税込）



『ドラゴンボールZ KAKAROT スペシャルエディション』


販売価格：6,578円（税込）⇒【45％OFF】セール販売価格：3,615円（税込）



『釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館』


販売価格：6,578円（税込）⇒【24％OFF】セール販売価格：4,990円（税込）



『リトルナイトメア2』


販売価格：3,960円（税込）⇒【50％OFF】セール販売価格：1,980円（税込）


など



その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。


詳細は以下よりバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご覧ください。


公式HPはこちら :
https://bnent.jp/Sale_Release/




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お買い得情報をお見逃しなく！


ご登録はこちらから :
https://lin.ee/7O1en1M



■権利表記：


『ガンダムブレイカー４』


(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS



『ドラゴンボール ファイターズ』


(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション


(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『.hack//G.U. Last Recode』


(C).hack Conglomerate
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『太鼓の達人 セッションでドドンがドン！』


Taiko no Tatsujin(TM)Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



※プラットフォームごとにセールの対象タイトル、割引率、開催期間が異なります。詳細はセール公式サイトよりご確認ください。


(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.


“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。


※Nintendo Switchは任天堂の商標です。


※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。


※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。


※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。