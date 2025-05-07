¡Ú¥´ー¥´ー¥«¥ìー¡ß¿·ÆüËÜ³¤¥Õ¥§¥êー¡ÛÁ¥Æâ¸ÂÄê¡ªÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥«¥ìーÈÎÇä·èÄê¡ª
¿·ÆüËÜ³¤¥Õ¥§¥êー¤Ï¡¢¥«¥ìー¤ÎÀìÌç¾¦¼Ò¡Ø¥´ー¥´ー¥«¥ìー¥°¥ëー¥×¡Ù¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ø¥´ー¥´ー¥«¥ìー¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー¤ò³ÆÁ¥Á¥Æâ¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÆüËÜ³¤¥Õ¥§¥êー¤Ïº£Ç¯½¢¹Ò55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ø55¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥´ー¥´ー¥«¥ìー¤È¤ÏÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤òÈ¯¾Í¤È¤¹¤ë¶âÂô¥«¥ìー¤Î¥Á¥§ー¥óÅ¹¤Ç¡¢¡Ø55¡Ù¤Î¹©Äø¤ò¡Ø5¡Ù»þ´Ö¤«¤±¤Æ¼Ñ¹þ¤ß¡¢¡Ø55¡Ù»þ´Ö¿²¤«¤»»ÝÌ£¤ò½ÏÀ®¤µ¤»¤¿¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´²ÈÂ²¤ä¤ªÍ§Ã£¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤´¼«Ê¬ÍÑ¤Î¤ªÅÚ»º¤Ë¤¤¤«¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤´¾èÁ¥¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥´ー¥´ー¥«¥ìー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¢§¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.snf.jp/plan-recommended/recommended/castella/
- ÈÎÇä²Õ½ê
Á´Á¥ Á¥Æâ¥·¥ç¥Ã¥×
- ÈÎÇä¸Ä¿ô
1555¸Ä
- ¾¦ÉÊ²Á³Ê
650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- ¾ÜºÙURL
https://www.snf.jp/plan-recommended/recommended/castella/
½¢¹Ò55¼þÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÈÎÇä¸Ä¿ô¤Ï¡Ø55¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ø1555¡Ù¸Ä¤Ç¤¹¡£¸Å¤¯¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¶âÂô¥«¥ìー¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤Î¥´ー¥´ー¥«¥ìー¤ò¤ªÅÚ»º¤ä¾èÁ¥¸å¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥´ー¥´ー¥«¥ìー¥°¥ëー¥×¡Û
2003Ç¯¤ËÁÏ¶È¡¢04Ç¯¤Ë1¹æÅ¹¤òÅìµþ¡¦¿·½É¤Ë³«¤¡¢¡Ö¶âÂô¥«¥ìー¥Öー¥à¡×¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤ë¡£05Ç¯¤Ë¶âÂôËÜÅ¹¡¢07Ç¯¤Ë³¤³°½é¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ëÊÆ¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë½ÐÅ¹¡£2017Ç¯¤«¤é»ö¶È¾µ·Ñ·¿M¡õA¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¶âÂô¤ÎÏ·ÊÞ¥¤¥ó¥É¥«¥ìーÅ¹¡Ö¥Û¥Ã¥È¥Ï¥¦¥¹¡×¤ä19Ç¯¤Ë¶âÂô¥«¥ìー¤Î¸µÁÄ¡Ö¥¿ー¥Ð¥ó¥«¥ìー¡×¤Î±¿±Ä¤ò°ú¤·Ñ¤°¡£23Ç¯1·î¤ËËÜ¼Ò¤òÅìµþ¤«¤é¶âÂô¤Ë°ÜÅ¾¡¢3·î¤ËÂç¼êIT¡Ê¾ðÊóµ»½Ñ¡Ë´ë¶È½Ð¿È¤ÎÀ¾ÈªÀ¿¤¬CEO·óÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¥´ー¥´ー¥«¥ìー¥°¥ëー¥×¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¥«¥ìーÀìÌç¾¦¼Ò¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ËÌó120Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£
¾®Ã®～¿·³ã¹ÒÏ©¤ò¹Ò¹Ô¤¹¤ë¡Ö¤é¤Ù¤ó¤À¤¢¡×
¡Ú£Ó£È£Ë¥é¥¤¥ó¥°¥ëー¥×¡Û
£Ó£È£Ë¥é¥¤¥ó¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Ãæ³Ë¤ò¤Ê¤¹´Ø¸÷µ¥Á¥¡¢¿·ÆüËÜ³¤¥Õ¥§¥êー¡Ê£Ó¡Ë¡¢ºå¶å¥Õ¥§¥êー¡Ê£È¡Ë¡¢´Ø³ø¥Õ¥§¥êー¡Ê£Ë¡Ë¡¢Åìµþ¶å½£¥Õ¥§¥êー¤Î¥Õ¥§¥êー²ñ¼ÒÅù¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤±¿¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦´Ñ¸÷»ö¶È¤äÎ¦±¿¡¦ÁÒ¸Ë»ö¶ÈÅù¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Èー¥¿¥ë¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°¥ê¥¾ー¥È¤«¤éÁí¹çÊªÎ®¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡Ö¥·ー¥é¥¤¥ó¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£