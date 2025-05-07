「第6回 関西物流展」の特別セミナーにて船井総研ロジの経営コンサルタントが「物流企業向け2025年経営キーワードと収益性向上策」をテーマに講演しました

船井総研ロジ株式会社

2025年4月10日（木）、「第6回 関西物流展」の特別セミナーにて、船井総研ロジの執行役員 河内谷 庸高が「物流企業向け2025年経営キーワードと収益性向上策」をテーマに講演しました。

■講演概要

講演テーマ：物流企業向け2025年経営キーワードと収益性向上策

～DX・AX・GXの時流と人材採用強化策～

主催：関西物流展 実行委員会様

日時：2025年4月10日（木）14:00-15:00

■講演者情報

船井総研ロジ株式会社

執行役員 コンサルティング本部 本部長 河内谷 庸高

運送会社・物流会社向けに、マーケティング戦略の立案や運賃交渉支援、デジタル化・業務効率化、ドライバー採用強化といったテーマをメインにコンサルティングを行っている。また、物流企業経営研究会「ロジスティクスプロバイダー経営研究会(会員数約300社)」を主宰している。

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過去講演テーマ・実績

上記テーマ以外でも講演を承っております。日時・時間・費用などまずはご相談ください。

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会社紹介

船井総研ロジ株式会社は、「社員が誇れる物流企業を創る」というミッションのもと、新規荷主獲得、運賃交渉、ドライバー採用、人事・賃金制度構築など、中堅・中小物流企業の業績アップを実現するための現場密着型コンサルティングを提供しています。また、全国から350社以上の経営者が集まる、日本最大規模の中堅・中小物流企業の経営プラットフォーム「ロジスティクスプロバイダー経営研究会」(https://lp.f-logi.com/butsuryu/lps/)を運営しています。

会社概要

会社名：船井総研ロジ株式会社

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目4番10号 船井総研大阪本社ビル

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@f-logi.com

ＷＥＢ：https://www.f-logi.com(https://www.f-logi.com)

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