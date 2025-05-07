【松屋フーズ】GastroduceJapanと松屋フーズが手を組み、食品ECに革命を。 モールハック、売上を生み出す「EC構造改革型」支援サービスを大幅拡充！
この度、株式会社松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）と、食品ECに特化したコンサルティング企業GastroduceJapan株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：若松友貴）がタッグを組み起動した、食品EC事業者向けに特化したジョイントベンチャー株式会社モールハック（本社：東京都武蔵野市／代表取締役：安藤吉信）は、2025年春より、SNSマーケティング・統合的広告運用・動画制作・TikTok Shop導入支援・組織内製化支援の5領域を統合した次世代型EC支援サービスを拡大強化しました。食品ECの“売れる仕組み”を再定義します。
■モールハックとは。
モールハックとは、ECモールにおけるありとあらゆる賞を総なめにした牛めしの松屋と、食品特化ECマーケティング会社GastroduceJapan株式会社のジョイントベンチャーです。
＜サービス内容＞
その１. 丸投げ型ECコンサルティング
商品特性に合わせた販売ECチャネルの選定から、商品の販売戦略、企画立案、運営、商品の撮影・デザインまでワンストップで実行する、丸投げ型のECコンサルティングサービスを提供しています。
その２. 冷凍ECロケット便
「松屋冷凍ECロケット便」には、3つのメリットがあります。
- 圧倒的なスピード！
- 楽天最強配送、ヤフーショッピング優良配送、Amazonマケプレプライムに対応。
- 365日発送、当日出荷も可能です。
＜創業1年の実績＞
- スイーツギフト＋花店舗
モール広告最適化×商品MD提案により、楽天月商60万円→月5,000万円突破＆ジャンル上位ランクイン達成しました。
- リンガーハット
出店全モールで最高売上を記録。
楽天市場月商1.2億円超、ヤフーショッピング1,500万円、Amazonは、100万円から2,000万円超まで成長！
- 地方飲食店も、1商品で月商400万円突破。
詳細：https://mallhack.co.jp/service/ec-rocket
■モールハックが食品EC業界で選ばれる理由
食品EC業界における共通課題には4つあります。
「モール広告に依存しすぎて費用対効果が悪化」
「SNSや動画の内製化が形だけで終わる」
「EC人材を採用しても、教育できずに定着しない」
「静止画広告の効果が頭打ち」
モールハックは、モール・SNS・動画・組織構造を「線と構造」で再設計し、「売上を生む体質」へ変える支援モデルを実践しています。
■モールハックの5大サービス（拡大強化中）
株式会社モールハックは、SNSマーケティング・統合的広告運用・動画制作・TikTok Shop導入支援・組織内製化支援の5領域を統合した次世代型EC支援サービスを拡大強化。食品ECの“売れる仕組み”を再定義します。
１.食品EC特化SNS運用＆CRM設計サービス（Instagram・LIINE中心）
- フォロワー数より「リスト×施策設計」で売上直結
- Instagramを中心とした運用（フィード・リール・ストーリーズ活用）
- Instagram×Meta広告×LINEシナリオ設計で販促を売上に直結
- ECモールとSNS販促の連動で、SALE・ランキング対策を強化
- 楽天メルマガ→LINE移行でCVR2倍化の実績
- Instagram×Meta広告×LINEシナリオ設計で販促を売上に直結
- 楽天メルマガ→LINE移行でCVR2倍化の実績
- ECモールとSNS販促の連動で、SALE・ランキング対策を強化
詳細：http://mallhack.co.jp/service/sns-lp
２.食品EC特化広告運用サービス
- モール純広告（楽天お買い物マラソン等）
- モール運用型広告（RPP、ストアマッチ、Amazon SP/SB/SD）
- 外部デジタル広告（Google、Meta、X、Yahoo等）
- 外部メディア掲載／記事広告
- 食品ジャンルに強いインフルエンサー起用による波及力最大化
- 広告内製化支援（教育プログラム：月10万～20万で実務教育可）
詳細：https://mallhack.co.jp/advertisement/
３.動画制作＆A/Bテスト運用｜動画で売る時代へ
動画広告が当たり前の時代に。年商50億超の知見と、食品特化ノウハウを全て詰め込み、
さらにABテスト×改善サポートまで一貫対応し、「売れる動画」を作り続けます。
- Amazonブランドビデオ広告、食品との相性抜群（ROAS高）
- ギフト需要・シズル・コスパ訴求などターゲット別動画で爆売れを実現
- 楽天の衝動買い市場にも一気にアプローチ可能
初回限定キャンペーン：動画1本撮影・編集79,800円（税別）～で試せる！
【撮影構成例】湯気→断面→持ち上げ→食べかけ→ギフト開封
SNS・モールLP・動画広告（リール、TikTok、X）用に最適化
A/Bテスト→PDCA運用、初回制作だけで終わらせない
詳細：https://mallhack.co.jp/movie-lp/
４.LP制作サブスク｜売上を生み出す“攻めの設計”
- 食品特化型の撮影・デザイン・コピーライティングを一括提供
- モール・自社EC・SNS広告向けに、購買導線を意識したLP設計
- サムネイルやSNS広告バナーもセットで、**“見た瞬間に買いたくなる”**仕掛けを標準装備
- 月額制で継続改善＆量産体制を構築し、売上を伸ばし続ける
詳細：https://mallhack.co.jp/subscription/
５.TikTok Shop支援｜「バズって売れる」を実現
- 食品×動画の最高相性をTikTokで発揮！
- 商品・価格・演出・ギフト属性のテンプレ設計
- インフルエンサーキャスティング・ライブ配信企画・成果報酬型対応
６.内製化・教育サポート｜成長期後期のECを強くする
- 採用→教育→評価までトータル支援
- モール・SNS・動画・CS業務を1人で回せるマルチスキル型EC人材を育成
- 外注との役割分担が求められる高度化・複雑化するEC環境に対応
- 組織設計・月報週報・評価制度まで設計
■松屋とGastroduceJapanの“掛け算”が実現する革新性
- 松屋：食品×ECで年商50億を作った「実戦モデル」保有企業
- GastroduceJapan：SNS・広告・動画・組織改革まで「全部自社で回せる」EC専門カンパニー
■今後の展望
モールハックは、食品EC市場の拡大に貢献するため、今後も積極的にサービスを拡充してまいります。
■会社概要
株式会社モールハック
所在地：東京都武蔵野市中町１丁目１４番５号
代表者：安藤吉信
設立：2024年5月
URL：https://mallhack.co.jp/