株式会社松屋フーズホールディングス

この度、株式会社松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）と、食品ECに特化したコンサルティング企業GastroduceJapan株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：若松友貴）がタッグを組み起動した、食品EC事業者向けに特化したジョイントベンチャー株式会社モールハック（本社：東京都武蔵野市／代表取締役：安藤吉信）は、2025年春より、SNSマーケティング・統合的広告運用・動画制作・TikTok Shop導入支援・組織内製化支援の5領域を統合した次世代型EC支援サービスを拡大強化しました。食品ECの“売れる仕組み”を再定義します。

■モールハックとは。

モールハックとは、ECモールにおけるありとあらゆる賞を総なめにした牛めしの松屋と、食品特化ECマーケティング会社GastroduceJapan株式会社のジョイントベンチャーです。

＜サービス内容＞

その１. 丸投げ型ECコンサルティング

商品特性に合わせた販売ECチャネルの選定から、商品の販売戦略、企画立案、運営、商品の撮影・デザインまでワンストップで実行する、丸投げ型のECコンサルティングサービスを提供しています。

その２. 冷凍ECロケット便

「松屋冷凍ECロケット便」には、3つのメリットがあります。

- 圧倒的なスピード！- 楽天最強配送、ヤフーショッピング優良配送、Amazonマケプレプライムに対応。- 365日発送、当日出荷も可能です。

＜創業1年の実績＞

- スイーツギフト＋花店舗

モール広告最適化×商品MD提案により、楽天月商60万円→月5,000万円突破＆ジャンル上位ランクイン達成しました。

- リンガーハット

出店全モールで最高売上を記録。

楽天市場月商1.2億円超、ヤフーショッピング1,500万円、Amazonは、100万円から2,000万円超まで成長！

- 地方飲食店も、1商品で月商400万円突破。

詳細：https://mallhack.co.jp/service/ec-rocket

■モールハックが食品EC業界で選ばれる理由

食品EC業界における共通課題には4つあります。

「モール広告に依存しすぎて費用対効果が悪化」

「SNSや動画の内製化が形だけで終わる」

「EC人材を採用しても、教育できずに定着しない」

「静止画広告の効果が頭打ち」

モールハックは、モール・SNS・動画・組織構造を「線と構造」で再設計し、「売上を生む体質」へ変える支援モデルを実践しています。

■モールハックの5大サービス（拡大強化中）

株式会社モールハックは、SNSマーケティング・統合的広告運用・動画制作・TikTok Shop導入支援・組織内製化支援の5領域を統合した次世代型EC支援サービスを拡大強化。食品ECの“売れる仕組み”を再定義します。

１.食品EC特化SNS運用＆CRM設計サービス（Instagram・LIINE中心）

- フォロワー数より「リスト×施策設計」で売上直結- Instagramを中心とした運用（フィード・リール・ストーリーズ活用）- Instagram×Meta広告×LINEシナリオ設計で販促を売上に直結- ECモールとSNS販促の連動で、SALE・ランキング対策を強化- 楽天メルマガ→LINE移行でCVR2倍化の実績- Instagram×Meta広告×LINEシナリオ設計で販促を売上に直結- 楽天メルマガ→LINE移行でCVR2倍化の実績- ECモールとSNS販促の連動で、SALE・ランキング対策を強化

詳細：http://mallhack.co.jp/service/sns-lp

２.食品EC特化広告運用サービス

- モール純広告（楽天お買い物マラソン等）- モール運用型広告（RPP、ストアマッチ、Amazon SP/SB/SD）- 外部デジタル広告（Google、Meta、X、Yahoo等）- 外部メディア掲載／記事広告- 食品ジャンルに強いインフルエンサー起用による波及力最大化- 広告内製化支援（教育プログラム：月10万～20万で実務教育可）

詳細：https://mallhack.co.jp/advertisement/

３.動画制作＆A/Bテスト運用｜動画で売る時代へ

動画広告が当たり前の時代に。年商50億超の知見と、食品特化ノウハウを全て詰め込み、

さらにABテスト×改善サポートまで一貫対応し、「売れる動画」を作り続けます。

- Amazonブランドビデオ広告、食品との相性抜群（ROAS高）- ギフト需要・シズル・コスパ訴求などターゲット別動画で爆売れを実現- 楽天の衝動買い市場にも一気にアプローチ可能

初回限定キャンペーン：動画1本撮影・編集79,800円（税別）～で試せる！

【撮影構成例】湯気→断面→持ち上げ→食べかけ→ギフト開封

SNS・モールLP・動画広告（リール、TikTok、X）用に最適化

A/Bテスト→PDCA運用、初回制作だけで終わらせない

詳細：https://mallhack.co.jp/movie-lp/

４.LP制作サブスク｜売上を生み出す“攻めの設計”

- 食品特化型の撮影・デザイン・コピーライティングを一括提供- モール・自社EC・SNS広告向けに、購買導線を意識したLP設計- サムネイルやSNS広告バナーもセットで、**“見た瞬間に買いたくなる”**仕掛けを標準装備- 月額制で継続改善＆量産体制を構築し、売上を伸ばし続ける

詳細：https://mallhack.co.jp/subscription/

５.TikTok Shop支援｜「バズって売れる」を実現

- 食品×動画の最高相性をTikTokで発揮！- 商品・価格・演出・ギフト属性のテンプレ設計- インフルエンサーキャスティング・ライブ配信企画・成果報酬型対応

６.内製化・教育サポート｜成長期後期のECを強くする

- 採用→教育→評価までトータル支援- モール・SNS・動画・CS業務を1人で回せるマルチスキル型EC人材を育成- 外注との役割分担が求められる高度化・複雑化するEC環境に対応- 組織設計・月報週報・評価制度まで設計

■松屋とGastroduceJapanの“掛け算”が実現する革新性

- 松屋：食品×ECで年商50億を作った「実戦モデル」保有企業- GastroduceJapan：SNS・広告・動画・組織改革まで「全部自社で回せる」EC専門カンパニー

■今後の展望

モールハックは、食品EC市場の拡大に貢献するため、今後も積極的にサービスを拡充してまいります。

■会社概要

株式会社モールハック

所在地：東京都武蔵野市中町１丁目１４番５号

代表者：安藤吉信

設立：2024年5月

URL：https://mallhack.co.jp/