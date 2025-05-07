WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO × 梶芽⾐子 60th Anniversary Collectionを5月9日(金)より発売
株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO(ワイルドサイド ヨウジヤマモト)は、梶芽⾐子(カジ メイコ)氏のデビュー60周年を記念したコラボレーションアイテムを5月9日(金)よりWILDSIDE オンラインプラットフォーム及びWILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU、阪急メンズ東京ヨウジヤマモトにて発売します。
【WILDSIDE オンラインプラットフォームはこちらから】https://wildside-online.jp/
1965年に日活の俳優としてデビューし、2025年で芸能生活60年目を迎えた梶芽⾐子氏。
2022年には、BLACK Scandal Yohji Yamamotoのカプセルコレクションにて、東映映画『女囚さそり』のビジュアルをモチーフとしたアイテムを展開し、キービジュアルには『女囚さそり』の主人公・松島ナミを演じた梶芽⾐子氏をモデルとして起用しました。
以降両者の親交は深まり、この度の梶芽⾐子氏の60周年を記念した特別なコラボレーションが実現しました。
記念アイテムとして登場するのは、Tシャツ1型、フーディー2型、そしてトートバッグの全4アイテムです。
梶芽⾐子氏の唯一無⼆の存在感と、WILDSIDEの世界観が融合した、特別なラインナップとなっています。
【商品ラインナップ】
WILDSIDE × 梶芽⾐子60周年 Tシャツ 9,900円(税込) サイズ：M/L
https://wildside-online.jp/shop/g/gWP-T78-003-2-03/
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WILDSIDE × 梶芽⾐子60周年 フーディー(フロントプリント) 22,000円(税込) サイズ：フリー
https://wildside-online.jp/shop/g/gWP-T76-004-1-03/
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WILDSIDE × 梶芽⾐子60周年 フーディー(バックプリント) 22,000円(税込) サイズ：フリー
https://wildside-online.jp/shop/g/gWP-T77-004-1-03/
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WILDSIDE × 梶芽⾐子60周年 トートバッグ 22,000円(税込) サイズ：フリー
https://wildside-online.jp/shop/g/gWP-I70-095-1-03/
＜梶芽⾐子＞
1947年東京都生まれ。1965年日活映画「⻘い果実」で主演デビュー。
映画出演作に、日活「野良猫ロック」シリーズ、東映「女囚さそり」シリーズ、東宝 「修羅雪姫」シリーズ、松⽵「わるいやつら」、ATG「曽根崎心中」ほか多数。
1975年「女囚さそり」「修羅雪姫」などでエールフランス女優賞、1978年「曽根崎心中」にてブルーリボン賞、毎日映画コンクール、キネマ旬報ベスト・テン、報知映画賞の主演女優賞、モントリオール世界映画祭審査員特別賞など主要な賞を受賞。
「あめりか物語」「風の盆」「純情長良川」（NHK）、「分水嶺」（MBS）、「寺内貫太郎一家」（TBS）、「時よ炎のごとく！」「⻤平犯科帳」「忠⾂蔵」「剣客商売」（フジテレビ）など多数テレビドラマに出演。
近年では「幽☆遊☆⽩書」(NETFLIX)、「きのう何食べた」（テレビ東京）など話題作に出演。
歌手としては、東映映画「女囚さそり」挿入歌「怨み節」（120万枚）で、1973年日本有線大賞優秀賞を受賞。LP、シングルも多数。
2024年、6年ぶりのフルアルバムをリリース。
WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO × 梶芽⾐子 60th Anniversary Collection
▼発売日：5/9(金)
▼展開店舗：
・公式オンラインプラットフォーム (https://wildside-online.jp/)
・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA （大阪府大阪市中央区東心斎橋1-19-15 TEL:06-7662-8038）
・WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU （東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿1F TEL:03-6455-5515）
・Yohji Yamamoto POUR HOMME 阪急メンズ東京 (東京都千代田区有楽町2-5-1 1F TEL:03-6252-5329)
▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotojp
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