LOGIQ、OSS 技術支援の統一ブランド「OPENithm(TM)」を発表

ITインフラの再構築とベンダーロックインからの脱却を支援する LOGIQ株式会社(グローバル本社:沖縄県那覇市、海外法人:香港特別行政区・エジプト、代表取締役CEO:切畠智人)は、2025年5月12日より、仮想化・OpenJDK(R)・Linux(R) の移行及び運用保守を提供する包括技術支援サービスを「OPENithm(オープンイズム)」ブランドに統一し、提供を開始致します。

統一対象となるサービス群:

本ブランド統一により、KVM/Xen ベースのプライベートクラウド、Java(R) ・Linux(R) 関連の移行・運用支援サービスを含む 弊社 OSS 技術スタック全体が、「OPENithm(オープンイズム)」のもとに再編される形となります。

- OPENithm Private Cloud- OPENithm Universal Support for OpenJDK(R) Ecosystem- OPENithm Universal Support for Linux Ecosystem

なお、「LOGIQ」は引き続き企業名として継続し、ブランドとしての「OPENithm(オープンイズム)」と共に世界展開を推進して参ります。

ブランドに込めた思想:「オープン x アルゴリズム」

「 OPENithm(オープンイズム)」は、“オープン(自由)と “アルゴリズム(問題解決手法)” を組み合わせた造語です。弊社 LOGIQ が持つ、エンタープライズ品質のオープンソースへの知見により、お客様が直面するベンダロックイン問題を解決していくという弊社の強い意志を象徴しています。弊社は今後すべての製品・サービスをこのブランドのもとに展開して参ります。既に日本国内では商標出願を完了しており、現在、国際商標出願を準備中です。

背景:「VMware(R) 問題」「Java 従業員ライセンス問題」に揺れる市場

昨今、VMware 製品の再編、Java 実行環境における従業員ライセンス問題、Red Hat(R) Enterprise Linux におけるソースコード開示制限など、ベンダの突然のポリシー変更により、技術選定の主導権がお客様の手から失われつつあります。弊社 LOGIQ はこの問題に対して、自由・多様・中立という思想のもと、あらゆるお客様が持続可能なIT基盤を自らの意思で選択できる世界の実現を目指し、以下の3原則・3フェーズ による包括技術支援を実施しております。

OPENithm の 3原則・3フェーズ による包括技術支援

3原則に基づいた支援体制:

- Full Open Source Commitmentコミュニティ主導・ベンダー中立的に維持されているOSSを選定する。- Enterprise-Proven Long-Term Operation構造的妥当性・耐障害性・運用持続性が実証された構成で提供する。- Technology Sovereigntyライフサイクル管理・セキュリティ対応に至るまでのテクノロジー主権をお客様に回帰する。

3フェーズによる支援体制:

LOGIQ - オープンソースのプロフェッショナル集団

- Phase 1: Assessment & Evaluation現行システムの構成・依存関係・制約条件を調査し、移行方針を策定する。- Phase 2: Migration Design & Execution実証済みの OSS 技術スタックを活用し、可逆性ある移行計画を設計し実行する。(移行先で問題が発生した場合でも、元の環境にロールバックできる余地を確保する)- Phase 3: Stabilization & Long-Term OperationOSS 環境の長期運用に耐える運用体制を確立する。

LOGIQ は、米国 Oracle Corporation において OSS 事業部門を牽引してきたオープンソースのプロフェッショナルで構成されております。Linux、KVM / Xen ベースの仮想化 や OpenJDK といった領域における深い技術知見を背景に ボーングローバル(ベンチャー企業が創業初年度から世界展開すること)形態で LOGIQ を創業致しました。弊社は今後、OSS に対するコミットメントを象徴する本ブランド「 OPENithm(オープンイズム) 」を日本発のグローバルスタンダードへと育て、エンタープライズITの未来を再定義して参ります。

グローバル展開

OPENithm は、沖縄那覇、香港、ニューカイロの各拠点を基盤に、日本国内および海外のお客様に向けて、多言語対応の包括的な技術支援サービスを提供致します。

会社概要

本件に関するお問い合わせ先

- 会社名:LOGIQ株式会社- 代表取締役CEO:切畠智人- 設立:2024年6月17日- グローバル本社:沖縄県那覇市おもろまち1-1-25- 香港法人:LOGIQ Holdings Limited所在地:Workshop 16E, The Bedford, 91-93Bedford Road, Tai Kok Tsui, Kowloon, Hong Kong- エジプト法人:IgniteStrive for IT Solutions LLC所在地:Unit G26, second floor - plot 53 - Capital Mall,First District, Fifth Settlement, New Cairo, Egypt- 事業内容:OSS 技術を活用したITインフラ移行支援サービスのグローバル展開- URL:https://logiqlinux.com

LOGIQ株式会社 広報担当

Email: press@logiqlinux.com

商標について

Java および OpenJDK は、Oracle America, Inc. およびその関連会社の商標または登録商標です。

Red Hat および Red Hat Enterprise Linux は、Red Hat, Inc. の商標または登録商標です。

VMware は、VMware, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標です。

その他、記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。