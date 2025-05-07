MOUSSY（マウジー） BlackEyePatch WOMENとのコラボレーションコレクションを発売。5月15日(木)よりECサイト先行予約受付開始、ルミネ店舗にて先行販売開始いたします。

株式会社バロックジャパンリミテッド株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之）が展開するハイカジュアルブランド「MOUSSY（マウジー）」は、株式会社 アンカーが展開する「BlackEyePatch WOMEN」とのコラボレーションコレクションを5月23日(金)より発売いたします。それに先駆け、5月15日(木)よりSHEL'TTER WEBSTOREにて先行予約受付を、MOUSSYルミネ店舗にて先行販売を開始いたします。

BlackEyePatchとMOUSSYの2年振り、2度目のコラボレーションがついに実現いたしました。

ウィメンズが立ち上がり、さらに勢いを増しているBlackEyaPatchと2000sのガールズカルチャーを

牽引してきたMOUSSYの待望のコラボレーションコレクションが再び登場となります。

前回も即完売した、BlackEyePatchの " OG LABEL" ロゴの一部にMOUSSYが創設当初から大切にしてきたハートマークを用いたオリジナルロゴのアイテムもラインナップを広げ、アップデートして再び登場いたします。また、今回もメンズも着用可能なボディサイズのTシャツをはじめ、コンパクトなBABY Tシャツなどの全14型を展開いたします。

BlackEyePatch WOMEN | MOUSSY COLLABORATION COLLECTIONは、5月23日(金)よりMOUSSY店舗にて発売開始いたします。それに先駆け、5月15日(木)よりSHEL'TTER WEBSTORE（https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/）にて先行予約受付を、MOUSSYルミネ店舗にて先行販売を開始いたします。

- LOOK

- 商品詳細

BEP OG RHINESTONE TEE

COLOR：WHITE , BLACK

SIZE：FREE

PRICE：\7,700

BEP OG RHINESTONE BABY TEE

COLOR：WHITE , LIGHT GRAY , BLACK

SIZE：FREE

PRICE：\5,995

BEP GRAPHIC BABY TEE

COLOR：WHITE , BLACK

SIZE：FREE

PRICE：\6,600

BEP GUN GRAPHIC CAMISOLE

COLOR：BROWN , NAVY , LIGHT BLACK

SIZE：FREE

PRICE：\5,500

BEP COMPACT SHIRT

COLOR：WHITE , 柄BLACK

SIZE：FREE

PRICE：\7,700

BEP HEART DENIM FLARE

COLOR：DARK BLUE

SIZE：0 , 1 , 2

PRICE：\19,580

BEP HEART DENIM SHORTS

COLOR：DARK BLUE

SIZE：0 , 1 , 2

PRICE：\13,970

BEP SLEEVELESS MINI DRESS

COLOR：KHAKI , NAVY

SIZE：1 , 2

PRICE：\8,470

BEP OG HEART MESH CAP

COLOR：BLACK , 柄KHAKI

SIZE：FREE

PRICE：\5,500

BEP HEART RHINESTONE BAG

COLOR：LIGHT BLUE

SIZE：FREE

PRICE：\8,470

BEP HEART TOTE BAG

COLOR：WHITE

SIZE：FREE

PRICE：\5,500

BEP CUSHION KEY CHAIN

COLOR：WHITE

SIZE：FREE

PRICE：\4,994

BEP HEART STUDS BELT

COLOR：BROWN , BLACK

SIZE：FREE

PRICE：\5,995

BEP HWC HEART SOCKS

COLOR：WHITE , BLACK

SIZE：FREE

PRICE：\3,850

- 発売詳細

BlackEyePatch WOMEN | MOUSSY COLLABORATION COLLECTIONは、5月23日(金)よりMOUSSY店舗にて発売開始いたします。それに先駆け、5月15日(木)よりSHEL'TTER WEBSTORE（https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/）にて先行予約受付を、MOUSSYルミネ店舗にて先行販売を開始いたします。



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▪特設サイト

https://www.moussy.ne.jp/moussy/blackeyepatchwomen/

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▪ルミネ先行発売店舗

・ルミネエスト新宿店

・ルミネ北千住店

・ルミネ立川店

・ルミネ池袋店

・ルミネ町田店

・ルミネ横浜店

・ルミネ大宮店

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▪取り扱い先

・SHEL’TTER WEBSTORE（https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/）

※5月15日(金)正午より先行予約受付開始

・ZOZOTOWN（https://zozo.jp/brand/moussy/）

・MOUSSY国内全店（https://www.moussy.ne.jp/store.html）

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【 ABOUT “ BlackEyePatch ” 】

BlackEyePatch ( ブラックアイパッチ ) は、2016年に始まった東京に拠点を置くファッションブランド。2013 年よりストリー トに張り巡らされたステッカーから謎のクリエイティブ集団と呼ばれていたBlackEyePatchは、デザイナーなどの情報は全く公開されておらず未だ謎に包まれている。

その確かなデザイン性の高さと大胆な発想と行動が評価され、HIPHOPやカルチャーシーンを中心に絶大な人気を誇る。



BlackEyePatch HP https://blackeyepatch.com/

BlackEyePatch Instagram https://www.instagram.com/blackeyepatch/

BlackEyePatch WOMEN Instagram https://www.instagram.com/blackeyepatch_women/

【 “MOUSSY” BRAND CONCEPT 】

何を大事にしているか。

どう生きていきたいか。

だれと仲間でいたいのか。

どこへ進んでいきたいか。

何を愛しているか。



表明してみせよう、言葉にしなくても。

自分がかっこいいと信じるスタイルで。



今日、着るものを選ぶということは、

今日、生きる姿を選ぶということ。

飾らないものでいい。その分、深さと遊びを忘れずに。



Denim／Standard／Vintage／Culture

４つのキーワードで、

人それぞれの「芯」を際立たせる。

着ることで、本当のあなたへ。



live my way.

MOUSSY





MOUSSY HP http://www.moussy.ne.jp

MOUSSY Instagram https://www.instagram.com/moussyofficial/

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＜会社概要＞

・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド（東証プライム・証券コード 3548）

・ 創業：2000 年 3 月

・ 代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ

（企業サイト）：https://www.baroque-global.com

（公式通販サイト）：https://www.ec-store.net/