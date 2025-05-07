MOUSSY（マウジー） BlackEyePatch WOMENとのコラボレーションコレクションを発売。5月15日(木)よりECサイト先行予約受付開始、ルミネ店舗にて先行販売開始いたします。
BlackEyePatchとMOUSSYの2年振り、2度目のコラボレーションがついに実現いたしました。
ウィメンズが立ち上がり、さらに勢いを増しているBlackEyaPatchと2000sのガールズカルチャーを
牽引してきたMOUSSYの待望のコラボレーションコレクションが再び登場となります。
前回も即完売した、BlackEyePatchの " OG LABEL" ロゴの一部にMOUSSYが創設当初から大切にしてきたハートマークを用いたオリジナルロゴのアイテムもラインナップを広げ、アップデートして再び登場いたします。また、今回もメンズも着用可能なボディサイズのTシャツをはじめ、コンパクトなBABY Tシャツなどの全14型を展開いたします。
BlackEyePatch WOMEN | MOUSSY COLLABORATION COLLECTIONは、5月23日(金)よりMOUSSY店舗にて発売開始いたします。それに先駆け、5月15日(木)よりSHEL'TTER WEBSTORE（https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/）にて先行予約受付を、MOUSSYルミネ店舗にて先行販売を開始いたします。
- LOOK
- 商品詳細
BEP OG RHINESTONE TEE
COLOR：WHITE , BLACK
SIZE：FREE
PRICE：\7,700
BEP OG RHINESTONE BABY TEE
COLOR：WHITE , LIGHT GRAY , BLACK
SIZE：FREE
PRICE：\5,995
BEP GRAPHIC BABY TEE
COLOR：WHITE , BLACK
SIZE：FREE
PRICE：\6,600
BEP GUN GRAPHIC CAMISOLE
COLOR：BROWN , NAVY , LIGHT BLACK
SIZE：FREE
PRICE：\5,500
BEP COMPACT SHIRT
COLOR：WHITE , 柄BLACK
SIZE：FREE
PRICE：\7,700
BEP HEART DENIM FLARE
COLOR：DARK BLUE
SIZE：0 , 1 , 2
PRICE：\19,580
BEP HEART DENIM SHORTS
COLOR：DARK BLUE
SIZE：0 , 1 , 2
PRICE：\13,970
BEP SLEEVELESS MINI DRESS
COLOR：KHAKI , NAVY
SIZE：1 , 2
PRICE：\8,470
BEP OG HEART MESH CAP
COLOR：BLACK , 柄KHAKI
SIZE：FREE
PRICE：\5,500
BEP HEART RHINESTONE BAG
COLOR：LIGHT BLUE
SIZE：FREE
PRICE：\8,470
BEP HEART TOTE BAG
COLOR：WHITE
SIZE：FREE
PRICE：\5,500
BEP CUSHION KEY CHAIN
COLOR：WHITE
SIZE：FREE
PRICE：\4,994
BEP HEART STUDS BELT
COLOR：BROWN , BLACK
SIZE：FREE
PRICE：\5,995
BEP HWC HEART SOCKS
COLOR：WHITE , BLACK
SIZE：FREE
PRICE：\3,850
- 発売詳細
BlackEyePatch WOMEN | MOUSSY COLLABORATION COLLECTIONは、5月23日(金)よりMOUSSY店舗にて発売開始いたします。それに先駆け、5月15日(木)よりSHEL'TTER WEBSTORE（https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/）にて先行予約受付を、MOUSSYルミネ店舗にて先行販売を開始いたします。
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▪特設サイト
https://www.moussy.ne.jp/moussy/blackeyepatchwomen/
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▪ルミネ先行発売店舗
・ルミネエスト新宿店
・ルミネ北千住店
・ルミネ立川店
・ルミネ池袋店
・ルミネ町田店
・ルミネ横浜店
・ルミネ大宮店
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▪取り扱い先
・SHEL’TTER WEBSTORE（https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/）
※5月15日(金)正午より先行予約受付開始
・ZOZOTOWN（https://zozo.jp/brand/moussy/）
・MOUSSY国内全店（https://www.moussy.ne.jp/store.html）
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【 ABOUT “ BlackEyePatch ” 】
BlackEyePatch ( ブラックアイパッチ ) は、2016年に始まった東京に拠点を置くファッションブランド。2013 年よりストリー トに張り巡らされたステッカーから謎のクリエイティブ集団と呼ばれていたBlackEyePatchは、デザイナーなどの情報は全く公開されておらず未だ謎に包まれている。
その確かなデザイン性の高さと大胆な発想と行動が評価され、HIPHOPやカルチャーシーンを中心に絶大な人気を誇る。
BlackEyePatch HP https://blackeyepatch.com/
BlackEyePatch Instagram https://www.instagram.com/blackeyepatch/
BlackEyePatch WOMEN Instagram https://www.instagram.com/blackeyepatch_women/
【 “MOUSSY” BRAND CONCEPT 】
何を大事にしているか。
どう生きていきたいか。
だれと仲間でいたいのか。
どこへ進んでいきたいか。
何を愛しているか。
表明してみせよう、言葉にしなくても。
自分がかっこいいと信じるスタイルで。
今日、着るものを選ぶということは、
今日、生きる姿を選ぶということ。
飾らないものでいい。その分、深さと遊びを忘れずに。
Denim／Standard／Vintage／Culture
４つのキーワードで、
人それぞれの「芯」を際立たせる。
着ることで、本当のあなたへ。
live my way.
MOUSSY
MOUSSY HP http://www.moussy.ne.jp
MOUSSY Instagram https://www.instagram.com/moussyofficial/
MOUSSY Twitter https://twitter.com/moussyofficial
MOUSSY Facebook https://www.facebook.com/moussyOFFICIAL/
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＜会社概要＞
・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド（東証プライム・証券コード 3548）
・ 創業：2000 年 3 月
・ 代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之
・ 所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ
（企業サイト）：https://www.baroque-global.com
（公式通販サイト）：https://www.ec-store.net/