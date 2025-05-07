MOUSSY（マウジー） BlackEyePatch WOMENとのコラボレーションコレクションを発売。5月15日(木)よりECサイト先行予約受付開始、ルミネ店舗にて先行販売開始いたします。

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株式会社バロックジャパンリミテッド
株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之）が展開するハイカジュアルブランド「MOUSSY（マウジー）」は、株式会社 アンカーが展開する「BlackEyePatch WOMEN」とのコラボレーションコレクションを5月23日(金)より発売いたします。それに先駆け、5月15日(木)よりSHEL'TTER WEBSTOREにて先行予約受付を、MOUSSYルミネ店舗にて先行販売を開始いたします。


BlackEyePatchとMOUSSYの2年振り、2度目のコラボレーションがついに実現いたしました。


ウィメンズが立ち上がり、さらに勢いを増しているBlackEyaPatchと2000sのガールズカルチャーを


牽引してきたMOUSSYの待望のコラボレーションコレクションが再び登場となります。



前回も即完売した、BlackEyePatchの " OG LABEL" ロゴの一部にMOUSSYが創設当初から大切にしてきたハートマークを用いたオリジナルロゴのアイテムもラインナップを広げ、アップデートして再び登場いたします。また、今回もメンズも着用可能なボディサイズのTシャツをはじめ、コンパクトなBABY Tシャツなどの全14型を展開いたします。




BlackEyePatch WOMEN | MOUSSY COLLABORATION COLLECTIONは、5月23日(金)よりMOUSSY店舗にて発売開始いたします。それに先駆け、5月15日(木)よりSHEL'TTER WEBSTORE（https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/）にて先行予約受付を、MOUSSYルミネ店舗にて先行販売を開始いたします。



- LOOK




















- 商品詳細


BEP OG RHINESTONE TEE


COLOR：WHITE , BLACK


SIZE：FREE


PRICE：\7,700






BEP OG RHINESTONE BABY TEE


COLOR：WHITE , LIGHT GRAY , BLACK


SIZE：FREE


PRICE：\5,995






BEP GRAPHIC BABY TEE


COLOR：WHITE , BLACK


SIZE：FREE


PRICE：\6,600






BEP GUN GRAPHIC CAMISOLE


COLOR：BROWN , NAVY , LIGHT BLACK


SIZE：FREE


PRICE：\5,500






BEP COMPACT SHIRT


COLOR：WHITE , 柄BLACK


SIZE：FREE


PRICE：\7,700






BEP HEART DENIM FLARE


COLOR：DARK BLUE


SIZE：0 , 1 , 2


PRICE：\19,580






BEP HEART DENIM SHORTS


COLOR：DARK BLUE


SIZE：0 , 1 , 2


PRICE：\13,970






BEP SLEEVELESS MINI DRESS


COLOR：KHAKI , NAVY


SIZE：1 , 2


PRICE：\8,470






BEP OG HEART MESH CAP


COLOR：BLACK , 柄KHAKI


SIZE：FREE


PRICE：\5,500






BEP HEART RHINESTONE BAG


COLOR：LIGHT BLUE


SIZE：FREE


PRICE：\8,470






BEP HEART TOTE BAG


COLOR：WHITE


SIZE：FREE


PRICE：\5,500






BEP CUSHION KEY CHAIN


COLOR：WHITE


SIZE：FREE


PRICE：\4,994






BEP HEART STUDS BELT


COLOR：BROWN , BLACK


SIZE：FREE


PRICE：\5,995






BEP HWC HEART SOCKS


COLOR：WHITE , BLACK


SIZE：FREE


PRICE：\3,850






- 発売詳細

BlackEyePatch WOMEN | MOUSSY COLLABORATION COLLECTIONは、5月23日(金)よりMOUSSY店舗にて発売開始いたします。それに先駆け、5月15日(木)よりSHEL'TTER WEBSTORE（https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/）にて先行予約受付を、MOUSSYルミネ店舗にて先行販売を開始いたします。



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▪特設サイト
https://www.moussy.ne.jp/moussy/blackeyepatchwomen/


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▪ルミネ先行発売店舗


・ルミネエスト新宿店


・ルミネ北千住店


・ルミネ立川店


・ルミネ池袋店


・ルミネ町田店


・ルミネ横浜店


・ルミネ大宮店


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▪取り扱い先
・SHEL’TTER WEBSTORE（https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/）
※5月15日(金)正午より先行予約受付開始
・ZOZOTOWN（https://zozo.jp/brand/moussy/）
・MOUSSY国内全店（https://www.moussy.ne.jp/store.html）
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【 ABOUT “ BlackEyePatch ” 】
BlackEyePatch ( ブラックアイパッチ ) は、2016年に始まった東京に拠点を置くファッションブランド。2013 年よりストリー トに張り巡らされたステッカーから謎のクリエイティブ集団と呼ばれていたBlackEyePatchは、デザイナーなどの情報は全く公開されておらず未だ謎に包まれている。
その確かなデザイン性の高さと大胆な発想と行動が評価され、HIPHOPやカルチャーシーンを中心に絶大な人気を誇る。

BlackEyePatch　HP https://blackeyepatch.com/
BlackEyePatch　Instagram　https://www.instagram.com/blackeyepatch/


BlackEyePatch WOMEN Instagram　https://www.instagram.com/blackeyepatch_women/





【 “MOUSSY” BRAND CONCEPT 】
何を大事にしているか。
どう生きていきたいか。
だれと仲間でいたいのか。
どこへ進んでいきたいか。
何を愛しているか。

表明してみせよう、言葉にしなくても。
自分がかっこいいと信じるスタイルで。

今日、着るものを選ぶということは、
今日、生きる姿を選ぶということ。
飾らないものでいい。その分、深さと遊びを忘れずに。

Denim／Standard／Vintage／Culture
４つのキーワードで、
人それぞれの「芯」を際立たせる。
着ることで、本当のあなたへ。

live my way.
MOUSSY


MOUSSY　HP　http://www.moussy.ne.jp
MOUSSY　Instagram　https://www.instagram.com/moussyofficial/
MOUSSY　Twitter　https://twitter.com/moussyofficial
MOUSSY　Facebook　https://www.facebook.com/moussyOFFICIAL/

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＜会社概要＞
・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド（東証プライム・証券コード 3548）
・ 創業：2000 年 3 月
・ 代表者：代表取締役社長　兼　最高経営責任者　村井 博之
・ 所在地：〒153-0042　東京都目黒区青葉台4-7-7　住友不動産青葉台ヒルズ
（企業サイト）：https://www.baroque-global.com
（公式通販サイト）：https://www.ec-store.net/