大好評上映中の映画『マインクラフト ザ・ムービー』のオフィシャルカラーリングブックが発売中！

株式会社KADOK AWA

株式会社KADOKAWA Game Linkage(本社:東京都文京区、代表取締役社長:豊島 秀介)は、『マインクラフト ザ・ムービー オフィシャルカラーリングブック』を、2025年5月1日(木)に刊行いたしました。

2025年4月25日より公開中の劇場用映画『マインクラフト ザ・ムービ』の公式ぬり絵本(カラーリングブック)が2025年5月1日に発売となりました。映画のなかの名シーンをもとにした、ぬり絵用の線画を多数収録。映画はもちろんゲームの『マインクラフト』が好きな人なら、大人から子どもまで楽しめる内容になっています。

※本書は2025年3月にペンギン・ランダムハウス社より米国で刊行された書籍の日本語版です。

映画のなかに登場した名場面をもとにしたぬり絵用線画を多数掲載!

大人から子どもまで『マイクラ』好きなら誰でも楽しめる!

好きな色で映画『マイクラ』の世界に色を塗って楽しもう♪

概要

【書 名】マインクラフト ザ・ムービー オフィシャルカラーリングブック

【仕 様】254mm×254mm/80ページ

【定 価】1,980円(本体1,800円+税)予定

【発行元】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発売元】株式会社KADOKAWA

●詳細および購入はこちら

(KADOKAWAオフィシャルサイト)

https://www.kadokawa.co.jp/product/322503000131/

(Amazonページ)

https://www.amazon.co.jp/dp/4047337897/

●映画公式サイト

https://wwws.warnerbros.co.jp/minecraft-movie/

(C) 2025 Warner Bros. Ent. and Legendary. All Rights Reserved.

(C) 2025 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo,

the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the

Microsoft group of companies.

(C)2025 KADOKAWA Game Linkage Inc.

株式会社KADOKAWA Game Linkageについて

株式会社KADOKAWA Game Linkage(代表取締役社長:豊島 秀介)は、株式会社KADOKAWAの100%子会社です。「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、Webサービス運営、動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。そのほか、グッズ制作やイベント企画・運営、eスポーツマネジメントなど、ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。ゲームとユーザーの熱量を高め、ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。



公式サイト: https://kadokawagamelinkage.jp