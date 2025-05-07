【明日11時FC先行受付開始】THE YARA 1stミニアルバム『THE YARA Echoes S1de：A』リリースイベント開催決定！

株式会社ANYLAND

株式会社ANYLAND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒澤隼人、以下ANYLAND）と、株式会社POC（本社：東京都渋谷区、代表取締役：星光昭、以下POC）は、アーティスト・THE YARAの1stミニアルバム『THE YARA Echoes S1de：A』のリリースイベントにおいて、ファンクラブ先行受付を開始いたします。

2025年7月23日（水）に1stミニアルバム『THE YARA Echoes S1de：A』が発売されることを記念し、大阪・東京にてリリース記念イベントの開催が決定いたしました。

TOMOYUKI YARA OFFICIAL FANCLUB「MIRAIKANAI」では、明日11時より、ファンクラブ会員向けの先行受付がスタートいたします。皆さまのご応募をお待ちしております。

TOMOYUKI YARA OFFICIAL FANCLUB「MIRAIKANAI」ご入会はこちらから

https://yaratomoyuki-fc.jp/lp

＜公演概要＞

【公演日程】

◆2025年7月26日（土）

［大阪］ちゃやまちプラザステージ（大阪市北区茶屋町17-1）

1部：14:30開場／15:00開演／16:00終演予定

2部：17:30開場／18:00開演／19:00終演予定

◆2025年7月27日（日）

［東京］タワーレコード渋谷店 B1 CUTUP STUDIO（渋谷区神南1-22-14）

1部：12:30開場／13:00開演／14:00終演予定

2部：15:30開場／16:00開演／17:00終演予定

3部：18:30開場／19:00開演／20:00終演予定

※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

【チケット料金】

■一般 3,800円（税込）

■小学生～高校生 1,900円（税込）

■未就学児（無料）

※整理番号順入場・自由席

※各回、参加特典オリジナルステッカー付き（各回デザインが異なります）

【チケット申込受付期間】

■屋良朝幸 公式ファンクラブ先行受付

2025年5月8日（木）11:00～5月18日（日）23:59

▼お申し込みはこちら

https://yaratomoyuki-fc.jp/tickets/all/pages/1

※受付開始の【5月8日（木）11:00】にチケットの申込ページが表示されます。

▼イベント詳細はこちら

https://yaratomoyuki-fc.jp/news/detail/1rvu9o1C1cELUsdF5ljlqo

＜ミニアルバム概要＞

『THE YARA Echoes S1de：A』

発売日：2025年7月23日(水)

発売元：SONIDO HUMANA

AURAL type 価格：2,400円（税込）

【収録楽曲(予定)】

・3月配信楽曲『Get It On』

・4月配信楽曲『Intuition』

・5月配信楽曲『migratory』

・6月配信楽曲『Coming Soon』

・7月配信楽曲『Coming Soon』

・未発表楽曲『Coming Soon』

VISUAL type 価格：2,600円（税込）

【収録楽曲(予定)】

・3月配信楽曲『Get It On』

・4月配信楽曲『Intuition』

・5月配信楽曲『migratory』

・6月配信楽曲『Coming Soon』

・7月配信楽曲『Coming Soon』

【特典】ブックレット

【屋良朝幸 公式ファンクラブ詳細】

■名称：

TOMOYUKI YARA OFFICIAL FANCLUB「MIRAIKANAI」

■URL：

https://yaratomoyuki-fc.jp/

■プラン：

・月額：880円（税込）

・年額：9,800円（税込）

■会員コンテンツ：

・NEWS

・SCHEDULE

・PROFILE

・MOVIE

・BLOG

・PHOTO

・MEMBERS ONLY

・STORE

・LIVE（APP）

・TIMELINE （APP）

・TALKROOM（APP）

・LETTER（APP）※都度課金

※オフィシャルファンクラブへご入会いただければアプリもご利用可能です。

■株式会社ANYLANDについて

株式会社ANYLANDでは、インターフェイス・コンテンツのデジタル化といった表面的な部分にとどまらず、エンターテイメントの価値・体験自体を向上させていくことを目標とします。アプリやコンテンツを通して、日々のエンターテイメントの体験や、ライブなどの特別な時間の両方を提供することを心がけ、人々の感情を彩るエンターテイメントをデザインしていきます。

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ANYLAND

代表者 ： 代表取締役 黒澤 隼人

所在地 ： 〒150-0011 東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F

設立 ： 2019年12月

事業内容 ： ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作など

URL ： https://anyland.jp/

■株式会社POCについて

POCはさまざまな経歴を持ち、バラエティに富んだ個性が集まるプロフェッショナル集団。広告、アートディレクション、HP制作、映像制作、グラフィックデザイン、空間デザイン‧‧‧ 常識という枠に収まることなく、世の中、そして自分達が楽しくなれる仕事に全力で取り組んでいます。

【会社概要】

会社名 ： 株式会社POC

代表者 ： 代表取締役 星 光昭

所在地 ： 〒150-0002 東京都渋谷区広尾1-3-17 オーツービルディング4階

設立 ： 2011年7月

事業内容 ： 広告代理、各種クリエイティブ制作 (グラフィック∕映像∕Web /紙媒体etc.) 、セールスプロモーション、キャンペーンの企画 (演出∕制作∕運営) 、各種グッズ (デザイン∕制作 ) 、イベント (企画∕運営) 、キャスティング、システム∕アプリ開発 、自社サービス運用 (RareTime、ワク旅) など

URL ： https://poc.co.jp/