「Anime Expo 2025」にJETROが今年も出展決定！

独立行政法人 日本貿易振興機構

日本貿易振興機構(JETRO)は、2025年7月3日(木)~ 6日(日)に米国ロサンゼルスで開催される北米最大の日本ポップカルチャーイベント「Anime Expo 2025」への出展を決定。昨年に引き続き、アニメ・漫画・ゲーム・ファッション・VR・音楽など、12社の出展企業で、日本の多様なポップカルチャーを世界に発信。

出展テーマは「Geek Street」。好きなものを手に入れ、好きな自分に出会える――そんな“好き”が集まる街をコンセプトに、サウスホール正面最前列のブースで展開予定。

さらにイベント期間中、米国でアニメ関連ビジネスを展開する現地事業者100名を限定で招待し、クローズド形式のネットワーキング・レセプションを開催。日米のコンテンツ産業関係者同士が出会い、つながる場を提供する。

また、JETROによるアニメ・漫画に関する最新調査の報告書も会場内にて紹介予定。現地市場のトレンドや動向を反映した内容となっており、海外展開を目指す企業にとって貴重な参考資料となる見込み。

■ JETROジャパン・パビリオン 「Geek Street」出展概要

【イベント名】 ANIME EXPO 2025 (https://www.anime-expo.org/)

【会期】 2025年7月3日(木)~ 6日(日)

【場所】 ロサンゼルス・コンベンションセンター(米国・カリフォルニア州)

【出展エリア】 South Hall #2500

Japan Pavilion 「Geek Street」 by JETRO - Participating Companies(https://www.jetro.go.jp/newsletter/dna/2025/AX_Geek_Street_2025.pdf)

■ JETRO ネットワーキング・レセプション イベント概要

【イベント名】Japan Anime Social -Networking Mixer For Anime Industry at AX 2025- Sponsored by JETRO

【実施日】 2025年7月4日(金)

【場所】 ロサンゼルス・コンベンションセンター(米国・カリフォルニア州)

【招待限定】 アニメ関連業界関係者100名

■出展企業12社

アナザーボール株式会社 (https://anotherball.com/)

BOOKOFF USA INC (https://www.bookoffusa.com/)

株式会社ClaN Entertainment(https://clan-entertainment.com/)

JPT AMERICA, INC. (https://www.jptamerica.com/)

クリアーション株式会社(https://kreation.jp/)

株式会社Minto (https://minto-inc.jp/)

株式会社日本XRセンター (https://www.vrarri.com/)

エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社 (https://www.nttsolmare.com/)

オープンキッズベース株式会社 (https://openkidsbase.co.jp/company/)

株式会社オレンジ (https://orange.inc/)

ロケットパンダゲームズジャパン株式会社 (https://rocketpandagames.com/)

株式会社スペースエイジ (https://www.sa-works.com/)

【お問い合わせ先】

日本貿易振興機構(JETRO)

ロサンゼルス事務所 津脇、Haynes

E-mail:lag-ent@jetro.go.jp