Eggs発ライブプラットフォーム「GIGGS」が「CRAFTROCK FESTIVAL ′25」連動キャンペーン実施！先着200名様にライブハウスのドリンク引換券、抽選でクラフトビールセットが当たる！

国内最大級のインディーズ音楽プラットフォーム「Eggs」発のライブプラットフォーム「GIGGS(ギグス)」は、2025年5月10日(土)・11日(日)に東京・立川ステージガーデンで行われる音楽とクラフトビールの祭典「CRAFTROCK FESTIVAL '25」にブース出展することを記念して、5月7日(水)より18日(日)までライブハウスのドリンクチケットやクラフトビールセットが当たるキャンペーンを実施します。

■「GIGGS」×「CRAFTROCK FESTIVAL '25」連動キャンペーンページ

https://giggs.eggs.mu/special/craftrockfes2025

「GIGGS」は、全国のライブハウス約300店とそこで行われるライブの情報を集約するライブプラットフォームです。今回、「GIGGS」の「CRAFTROCK FESTIVAL '25」ブース出展を記念してキャンペーンを実施。「GIGGS」を利用してSNSに投稿してくれた方に、ライブとビールがより楽しめるデジタル引換券をプレゼントします。

■プレゼント内容

1.リンキィディンク系列のライブハウスで利用できるドリンク引換券: 先着200名様

「CRAFTROCK FESTIVAL」を運営するリンキィディンク系列ライブハウス8店舗(ERA、WARP、JAM、Nine Spices、MatchVox、RIPS、FLAT、MEETS)で利用できるドリンク引換券をプレゼント!

2.クラフトビールセット(3000円相当)引換券:抽選10名様

cedar mountain shopおすすめのクラフトビールをセットにして指定の店舗でプレゼント!

■キャンペーン応募方法

1.期間中に「GIGGS」(https://giggs.eggs.mu/)にログイン(登録無料)

2.GIGGS内の「CRAFTROCK FESTIVAL '25」5.10(SAT)(https://giggs.eggs.mu/live/tokyo/cm98266z100029gfncz3jt3qx/iitx5rtym8) / 5.11(SUN)(https://giggs.eggs.mu/live/tokyo/cm98266z100029gfncz3jt3qx/kj4dgrdg5n)いずれかのページで「行きたい」または「行った」とリアクション

3.リアクションした画面のスクリーンショットを、キャンペーンハッシュタグ「#GIGGSxCRF25キャンペーン」を付けてXにポスト

■キャンペーン期間

2025年5月7日(水)12:00~5月18日(日)23:59

■当選連絡

条件を満たしプレゼント対象者となった方に、GIGGS公式Xアカウント(https://x.com/GIGGS_Info )からDMでご連絡いたします

その他、詳細はキャンペーンページをご覧ください

「GIGGS」で「CRAFTROCK FESTIVAL ’25」へリアクションして、ライブハウスやクラフトビールを楽しめるチャンス。ぜひ、チャレンジしてください。

【CRAFTROCK FESTIVAL’25】

■日程:2025年5月10日(土)・11日(日)

■会場:立川ステージガーデンイベント公式サイト:https://craftrock.jp/fes2025/

■出演アーティスト:

[5月10日(土)]

Age Factory/eastern youth/GRAPEVINE/KOTORI/yonige/ZAZEN BOYS/bacho/cero/COMEBACK MY DAUGHTERS/LOSTAGE/YOUR SONG IS GOOD/See You Smile

[5月11日(日)]

chelmico/MONO NO AWARE/SOIL & "PIMP" SESSIONS/SPECIAL OTHERS/サニーデイ・サービス/YONA YONA WEEKENDERS/brkfstblend/Czecho No Republic/浪漫革命/Summer Eye/すなお/THE LOCAL PINTS

■参加ブルワリー:

CRAFTROCK BREWING(東京)/志賀高原ビール(長野)/TEENAGE BREWING(埼玉)/REPUBERW(静岡)/Firestone Walker Brewing Company<ナガノトレーディング>(カリフォルニア)/Hudson Valley Brewery(ニューヨーク)/KUNITACHI BREWERY(東京)/うしとらブルワリー(栃木)

【GIGGSについて】

GIGGS(ギグス)は、国内最大級のインディーズ音楽プラットフォームであるEggsが提供する、全国のライブハウス約300店(2025年3月末時点)とそこで行われるライブの情報を集めたプラットフォームです。

Eggsならではのノウハウを活かし、アーティスト・ライブハウス・リスナーに寄り添ったサービスを提供することで、多種多様なアーティストとライブハウス、そこに集うリスナーとの架け橋となります。

■GIGGS公式サイト: https://giggs.eggs.mu/

■株式会社エッグスについて

エッグスは、「アーティストとファンに一つでも多くの出会いを。」というビジョンのもと、「多様な音楽があふれる未来をつくる。」をミッションに掲げ、インディーズを中心とした3万組以上のアーティストと60万人以上のリスナーが登録する国内最大級の無料インディーズ音楽プラットフォーム「Eggs(エッグス)」を運営しています。

さらに、全国のライブハウスとそこで行われるライブ情報を集めたライブプラットフォーム「GIGGS(ギグス)」の提供を開始、Eggsと連携し、ライブシーンの活性化に貢献していきます。

また、個人で活動するアーティストやインディーズ音楽関連企業向けのマネタイズ支援機能として「Eggs Pass(エッグスパス)」を展開し、国内外の主要音楽配信ストア(DSP)へのディストリビューションや動画での楽曲利用の収益化、著作権管理の仲介、CD制作から販売まで、アーティスト活動をトータルにサポートしています。

https://corporate.eggs.mu/