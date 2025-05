¡ÚBURBERRY¡Û¥Ó¥è¥ó¥»¤È¥Ö¥ëー¡¦¥¢¥¤¥Óー¤¬¡Ø¥«¥¦¥Üー¥¤¡¦¥«ー¥¿ー¡Ù¥Ä¥¢ー¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ø±é¤Ë¤Æ¥Ðー¥Ð¥êー¤òÃåÍÑ

バーバリー・ジャパン株式会社ビヨンセ, ブルー・アイビー (C) Courtesy of Burberryビヨンセ (C) Courtesy of Burberry

ビヨンセは、スワロフスキークリスタルのフリンジが付いた、グリーンのバーバリーチェックのカスタムボディスーツとチャップスを着用しました。足元にはグリーンのクリスタル付きブーツを合わせています。ブルー・アイビーは、スワロフスキークリスタルがあしらわれた、グリーンのバーバリーチェックのボディスーツとジップ付きパンツをおそろいで着用しました。

〈お問合せ先〉

バーバリー・ジャパン

0066-33-812819

https://burberry.com