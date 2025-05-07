¡ØÅ·»È¶ØÎÄ¶è¡Ù¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É¤Ê¤É¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¡ØÅ·»È¶ØÎÄ¶è¡Ù¤Î¾¦ÉÊ9¼ï¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¡ØÅ·»È¶ØÎÄ¶è¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí¤ò4·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)
https://amnibus.com/products/title/1605?utm_source=press
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
ÌµÆ»ÑëÆá¡¢µÈÎÉºóÌë¡¢¥»¥ô¥©¥Õ¥¿¥ë¥¿¡¢ÌµÆ»¼ÓÍå¡¢²ÃÆ£¸Î¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¢¥ß¥«¥¨¥ë¤Î¸¶ºî¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥í¥·¥¨¥ë ¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É AMNIBUSÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \880(ÀÇ¹þ), BOX \10,560(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´12¼ï
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡Ë70¡ß50mm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡Ë50¡ß21mm¡¡¸ü¤ß¡§3mm
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É
ÌµÆ»ÑëÆá¡¢µÈÎÉºóÌë¡¢¥»¥ô¥©¥Õ¥¿¥ë¥¿¡¢ÌµÆ»¼ÓÍå¡¢²ÃÆ£¸Î¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¢¥ß¥«¥¨¥ë¤Î¸¶ºî¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥í¥·¥¨¥ë ¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¥¢¥¯¥ê¥ë¥«ー¥É AMNIBUSÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \715(ÀÇ¹þ), BOX \8,580(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´12¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë70¡ß52mm¡¡¸ü¤ß¡§1mm
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¥Û¥í¥°¥é¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸
ÌµÆ»ÑëÆá¡¢µÈÎÉºóÌë¡¢¥»¥ô¥©¥Õ¥¿¥ë¥¿¡¢ÌµÆ»¼ÓÍå¤Î¸¶ºî¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Û¥í¥°¥é¥à²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë ¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È76mm¥Û¥í¥°¥é¥à´Ì¥Ð¥Ã¥¸ AMNIBUSÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \550(ÀÇ¹þ), BOX \6,600(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´12¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â56mm¡¡ÆÃÅµ¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â76mm
ÁÇºà ¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¸¶ºî¥³¥Þ¥Þ¥Ã¥È´Ì¥Ð¥Ã¥¸
ÌµÆ»ÑëÆá¡¢µÈÎÉºóÌë¡¢¥»¥ô¥©¥Õ¥¿¥ë¥¿¡¢ÌµÆ»¼ÓÍå¡¢²ÃÆ£¸Î¡¢¶åÍë¡¢»çÍå¶å²»¡¢¥¶¥Õ¥£¥±¥ë¡¢¥é¥¸¥¨¥ë¡¢¥«¥¿¥ó¡¢¥Ù¥ê¥¢¥ë¡¢¥á¥¿¥È¥í¥ó¤Î¸¶ºî¥³¥Þ¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼ê¿¨¤ê¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥í¥·¥¨¥ë ¸¶ºî¥³¥Þ76mm¥Þ¥Ã¥È´Ì¥Ð¥Ã¥¸ AMNIBUSÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \495(ÀÇ¹þ), BOX \5,940(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´12¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â56mm¡¡ÆÃÅµ¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â76mm
ÁÇºà ¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É
ÌµÆ»ÑëÆá¡¢µÈÎÉºóÌë¡¢¥»¥ô¥©¥Õ¥¿¥ë¥¿¡¢ÌµÆ»¼ÓÍå¡¢²ÃÆ£¸Î¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¢¥í¥·¥¨¥ë¤Î¸¶ºî¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥¬¥¤È¤·¤ÆÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥í¥·¥¨¥ë ¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É AMNIBUSÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \275(ÀÇ¹þ), BOX \5,500(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´20¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë14.8¡ß10cm
ÁÇºà ¡§»æ
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¸¶ºî¥³¥Þ¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É
ÌµÆ»ÑëÆá¡¢ÌµÆ»¼ÓÍå¡¢µÈÎÉºóÌë¡¢²ÃÆ£¸Î¡¢¶åÍë¡¢»çÍå¶å²»¡¢¥¦¥ê¥¨¥ë¡¢¥¶¥Õ¥£¥±¥ë¡¢¥é¥¸¥¨¥ë¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¢¥ß¥«¥¨¥ë¡¢¥«¥¿¥ó¡¢¥Ù¥ê¥¢¥ë¡¢¥»¥ô¥©¥Õ¥¿¥ë¥¿¡¢¥á¥¿¥È¥í¥ó¡¢¥¥ê¥¨¤Î¸¶ºî¥³¥Þ¤ò¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥ì¥¯¥·¥¨¥ë ¸¶ºî¥³¥Þ¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É AMNIBUSÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \275(ÀÇ¹þ), BOX \6,600(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´24¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë80¡ß50mm
ÁÇºà ¡§»æ
¢§¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Üー¥É
¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÌµÆ»ÑëÆá ¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Üー¥É ver.A¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌµÆ»ÑëÆá¡¢½¸¹ç¸¶ºî¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Üー¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§³Æ \5,500(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´4¼ï¡ÊÌµÆ»ÑëÆáver.A¡¢ÌµÆ»ÑëÆáver.B¡¢ÌµÆ»ÑëÆáver.C¡¢½¸¹ç¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§F3¹æ¡Ê273¡ß220mm¡Ë
ÁÇºà ¡§ÌÚºà¡¢²½Á¡
¢§¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥ÈBIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÌµÆ»ÑëÆá ¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥ÈBIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É ver.A¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌµÆ»ÑëÆá¡¢µÈÎÉºóÌë¡¢¥»¥ô¥©¥Õ¥¿¥ë¥¿¡¢ÌµÆ»¼ÓÍå¡¢½¸¹ç¸¶ºî¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¤òBIG¤Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§³Æ \1,980(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´8¼ï¡ÊÌµÆ»ÑëÆáver.A¡¢ÌµÆ»ÑëÆáver.B¡¢µÈÎÉºóÌë¡¢¥»¥ô¥©¥Õ¥¿¥ë¥¿¡¢ÌµÆ»ÑëÆá&ÌµÆ»¼ÓÍåver.A¡¢ÌµÆ»ÑëÆá&ÌµÆ»¼ÓÍåver.B¡¢ÌµÆ»ÑëÆá&µÈÎÉºóÌë¡¢½¸¹ç¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡§¡ÊÌó¡Ë15¡ß11.7cm¡¡ÂæºÂ¡§¡ÊÌó¡Ë9.7¡ß3.5cm¡¡¸ü¤ß¡§3mm
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥ÈA3¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¥Ý¥¹¥¿ー
¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÌµÆ»ÑëÆá ¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥ÈA3¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¥Ý¥¹¥¿ー¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌµÆ»ÑëÆá¡¢¥»¥ô¥©¥Õ¥¿¥ë¥¿¡¢ÌµÆ»¼ÓÍå¤Î¸¶ºî¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¤òA3¥µ¥¤¥º¤Î¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§³Æ \880(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´4¼ï¡ÊÌµÆ»ÑëÆá¡¢¥»¥ô¥©¥Õ¥¿¥ë¥¿¡¢ÌµÆ»ÑëÆá&ÌµÆ»¼ÓÍåver.A¡¢ÌµÆ»ÑëÆá&ÌµÆ»¼ÓÍåver.B¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§A3
ÁÇºà ¡§»æ
¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)
https://amnibus.com/products/title/1605?utm_source=press
https://x.com/AMNIBUS
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Òarma bianca
½»½ê¡§¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë 3F
¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://armabianca.com/contact
Ã´Åö¡§óîÆ£Ä¾¼ù
Mail¡§support@amnibus.com
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
È¯¹Ô¸µ ³ô¼°²ñ¼Ò arma bianca
Web https://armabianca.com/
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
(C)Í³µ®¹á¿¥Î¤/ÇòÀô¼Ò