¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ²¼¤ÎËÌÊÆ¿·»Ô¾ì³«Âó¶¯²½¤ËÄ©¤à K-¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¥Õ¡¢±Û¶­¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¡ÖShopShops¡×¤ØÆüËÜ½é½ÐÅ¹

株式会社K-ブランドオフ

中古ブランド品のバッグ・時計・宝飾品などを扱うブランドリユースシェアNo.1※のコメ兵ホールディングスグループの一翼である株式会社K-ブランドオフ(石川県金沢市)は、

2025年5月8日(木)より、グローバルなライブコマースプラットフォーム「ShopShops(ショップショップス)」に、ブランドリユースに特化した店舗として日本で初めて出店いたします。本出店により、リアルタイムなライブ販売を通じて北米を中心としたグローバル顧客との新たな接点を創出し、「BRAND OFF」の認知度向上と越境EC事業のさらなる拡大を目指してまいります。

※ 「リユース市場データブック2024」((株)リフォーム産業新聞社調べ)

出店の背景と目的

K-ブランドオフは、約15年にわたる海外向けネット通販(越境EC)の実績を活かし、北米のユーザーが多いライブコマースプラットフォーム「ShopShops」に出店することを決めました。

この背景には、品質の高い日本の中古ブランド品への人気が高まっていることがあります。

北米市場では、いわゆるトランプ関税の影響が心配されますが、当社は長年の経験で培った市場の変化に対応する力や、柔軟な価格設定によって乗り越えられると考えています。

むしろ、他の企業が動きにくい今がチャンスだと捉え、この機に北米市場で長期的に有利な立場を築くことを目指します。

ShopShops出店により期待される効果

K-ブランドオフの強み

- リアルタイムなブランド体験の提供ライブ配信を通じて商品の魅力や状態を詳細に伝え、ブランドの世界観をリアルタイムで共有。視聴者との双方向コミュニケーションにより、顧客エンゲージメントを高めます。- 新規顧客層の獲得ライブコマースといえばこれまでは中国市場が中心でしたが、最近では北米をはじめ世界中にその人気が広がっています。ShopShopsが持つグローバルなユーザーベースにアクセスし、これまでリーチできなかった新たな顧客層との接点を創出します。- 越境EC売上の拡大ライブコマースならではの臨場感と限定感で購買意欲を促進し、越境ECにおける売上拡大を目指します。

今回のShopShops出店において、以下の当社の強みを最大限に活かしてまいります。

ShopShops CEO Liyia Wu 氏より

- 豊富な商品ラインナップと安定した在庫多様なブランドアイテムを幅広く取り揃え、安定的に供給します。- 高品質な商品管理と真贋鑑定日本基準の厳格な品質管理と経験豊富な鑑定士により、安心・信頼を提供します。- 丁寧なカスタマーサービス国内外で評価される、きめ細やかな顧客対応を行います。- 豊富な越境EC運営ノウハウ越境EC運営経験で培った海外発送・物流対応力に加え、中国向け等での豊富なライブコマース実施経験を活かします。

We are truly delighted to welcome K-Brand Off to ShopShops.

With your deep expertise and long-standing reputation in Japan’s pre-owned luxury market, K-Brand Off brings exceptional value to our platform. Your presence will give U.S. customers access to a broader and more premium selection of pre-owned luxury goods-items they may not easily find elsewhere.

At ShopShops, we’re not just a marketplace-we’re a live, interactive shopping experience.

By leveraging our live-streaming commerce, we aim to help K-Brand Off gain real-time insight into U.S. market demand, build stronger trust with American shoppers, and deliver a more engaging, personalized shopping journey.

We’re excited to support K-Brand Off’s expansion in the U.S. market and to be your partner in driving meaningful international growth.



(日本語訳)

K-Brand OffをShopShopsにお迎えできることを大変嬉しく思います。

日本の中古高級品市場における深い専門知識と長年にわたる高い評価を背景に、K-Brand Offは当社のプラットフォームに卓越した価値をもたらします。貴社の進出により、米国のお客様は、他ではなかなか手に入らないような、より幅広く、より高品質な中古高級品のセレクションをご利用いただけるようになります。

ShopShopsは単なるマーケットプレイスではなく、ライブでインタラクティブなショッピング体験を提供しています。ライブコマースを活用することで、K-Brand Off様が米国市場の需要をリアルタイムに把握し、米国の消費者との信頼関係を強化し、より魅力的でパーソナライズされたショッピング体験を提供できることを我々はサポートいたします。

K-Brand Offの米国市場の事業拡大をサポートし、貴社のパートナーとして、意義ある国際的成長を推進できることを大変嬉しく思います。

ShopShops CEO Liyia Wu

ShopShopsについて

ShopShopsは2016年にCEO Liyia Wuがニューヨークにて創業。ShopShopsアプリを利用してライブ配信をするホスト(ライバー)はアメリカ、カナダ、UK、フランス、イタリア、日本、シンガポール、中国、韓国など様々なロケーションから北米消費者に対して主にリユース商品を紹介、販売しています。

ShopShopsは、いわゆるWebサイトの様にサイト制作や商品ページの更新などが不要のため、運用コストは最小限に抑えることができます。

リアルタイムの動画で商品を詳細に紹介することができ、また視聴者も商品をより理解した上でご購入頂けるため、コンバージョン率も向上します。

もちろんライブ配信だけでなく、モール機能もあるので、ライブ配信中でなくても商品はいつでも購入できます。

日本からも多くの企業や個人のセラー様ShopShopsに出店いただき、北米市場のお客様とリレーションを構築しています。

出店希望や越境ビジネスに関するお問い合わせはShopShopsの日本における運営会社WARPDOOR株式会社の下記ウェブサイトよりご連絡をお願いいたします。

https://shopshops.co.jp



WARPDOOR株式会社

代表取締役 高田純平

東京都渋谷区代々木3-1-4日月光ビル3階

03-6205-9455



(米国本土URL) https://www.shopshopslive.com/

会社概要

株式会社K-ブランドオフ(ケーブランドオフ、K-Brand Off Co.,Ltd.)は、1993年の前身企業創業以来、国内外で積極的に事業を展開しています。石川県金沢市に本社を置き、ブランドリユースシェアNo.1のコメ兵ホールディングスグループの100%子会社としてラグジュアリーブランドのバッグ、時計、宝石・貴金属、衣料の小売・買取を行う「BRAND OFF」や古物商向けオークション事業である「JBA」を運営。

「BRAND OFF」は、日本国内にとどまらず、現地子会社を通じて香港・台湾・上海にも店舗展開しています。

BRAND OFF 銀座本店



会 社 名 : 株式会社K-ブランドオフ

代 表 者 : 代表取締役社長 山内 祐也

本社所在地 : 石川県金沢市新神田2丁目5番17号

U R L : https://www.brandoff.co.jp/

事業内容 :ラグジュアリーブランドのバッグ、時計、宝石・貴金属、衣料の小売・買取・卸売事業ならびに国内外通信販売事業、古物商向けオークション事業、質業