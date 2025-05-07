6/8³«ºÅ¡ª¤¦¤·¤«¤¤ÅÄ¤ó¤Ü¥¢ー¥ÈÅÄ¿¢¤¨ÂÎ¸³»²²Ã¼ÔÊç½¸¡ª¡ª
¡Ö¹Ã²ì»ÔÄó¶¡¡×
10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Î¤¦¤·¤«¤¤ÅÄ¤ó¤Ü¥¢ー¥È¤Î³¨ÊÁ¤Ï¡¢¤ï¤¿SHIGA µ±¤¯¹ñ¥¹¥Ý¡¦¾ã¥¹¥Ý2025 ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î ¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥Õ¥£ー¡× ¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅÄ¿¢¤¨¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯±óÊý¤«¤é¤´²ÈÂ²¤Ç»²²Ã¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¡¢¿©°é¤Ë¤â·Ò¤¬¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç´î¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤â»öÁ°Í½ÌóÀ©¤ÇÀèÃå200Ì¾Êç½¸¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»ÔÆâ³°¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü°Ê³°¤Ë¤â³¨¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥Ô¥óÂÇ¤Á¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¡¢¡Ö³¨ÊÁÉôÊ¬¤ÎÅÄ¿¢¤¨ÂÎ¸³»²²Ã¼Ô¡×¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿½¹þ¤ÏÅöÆü¤Î¿½¹þ¤ßÊýË¡¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£(¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¿½¹þ¤ÎÊý¤Ï¥Õ¥©ー¥àÆâ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯Íó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹)
¢¡¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÊç½¸
¡Ú¥Ô¥óÂÇ¤Á¤ÎÊä½õ¡Û
£¶·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é£¶·î£³Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î9»þ¤«¤é15»þ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë»þ´Ö¤Ç¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊýÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³¨ÊÁÅÄ¿¢ÂÎ¸³²ñ¡Û
£¶·î£µÆü¡ÊÌÚ¡Ë ³¨ÊÁÅÄ¿¢¤¨ÂÎ¸³²ñÂè1Æü 9»þ¤«¤é15»þ¤Þ¤Ç
£¶·î£¶Æü¡Ê¶â¡Ë ³¨ÊÁÅÄ¿¢¤¨ÂÎ¸³²ñÂè2Æü 9»þ¤«¤é15»þ¤Þ¤Ç
£¶·î£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë ³¨ÊÁÅÄ¿¢¤¨ÂÎ¸³²ñÂè3Æü 9»þ¤«¤é15»þ¤«¤é
¡Ú¼ç ºÅ¡Û
¤¦¤·¤«¤¤ÅÄ¤ó¤Ü¥¢ー¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¡
¡ÚÌä¹ç¤»¡Û
µ®À¸Àî¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¶¨µÄ²ñ¡¡0748-62-2027
¡Ú¿½ ¹þ¡Û
ÅÅÏÃ 0748-62-2027¡¢¥áー¥ë¡¡info@kibukawa.jp
¥Á¥é¥·¤Î£Ñ£Ò¥³ー¥É¡¢£È£Ð¤Î¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à
¡Ú¾ì¡¡½ê¡Û
¹ñÆ»307¹æÀþ¡Ö¹®¿½¸ý¡×¸òº¹ÅÀ¤«¤é¡¢Ìó150£í¹ÃÆîÊýÌÌ¤Ë¿Ê¤ó¤À¿åÅÄ