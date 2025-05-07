【ご好評につき、2拠点目誕生】長谷工ライブネットとの共同事業サービスアパートメントブランド2拠点目「Well-rent 大阪本町」オープン

株式会社Unito

株式会社Unito（本社：東京都目黒区、代表取締役：近藤佑太朗、以下「Unito」）は、株式会社長谷工ライブネット（本社：東京都港区、代表取締役社長：松田隆幸、以下「長谷工ライブネット」）との共同事業である、サービスアパートメントブランドの2拠点目として「Well-rent 大阪本町（読み方：ウェルレント オオサカホンマチ）」をオープンしました。

「Well-rent」ブランドは、Unitoが独自展開する（*1）家賃システム「リレント」の仕組みを導入しており、居住者が外泊する日をアプリで事前に申請（＝リレント）すると、申請した日数に応じて家賃が減額されます。

■ 長谷工ライブネットとの共同事業「Well-rent」拡大の背景｜ご好評につき第2弾

「Well-rent」は、長谷工ライブネットとの共同事業サービスアパートメントブランドとして、2023年5月に「Well-rent名古屋丸の内」からスタートしました。開業から約2年、名古屋エリアでの中長期の出張利用をはじめ、多くの方々からご利用いただきました。そのような背景から、この度2拠点目として「Well-rent 大阪本町」をオープンする運びとなりました。

■ 「Well-rent」概要｜「賃貸と宿泊の二毛作運営」による不動産価値の最大化

「Well-rent」ブランド最大の特徴は、住んだ日数分だけの家賃システム「リレント」です。リレントとは、Unitoが独自展開（*1）する日数単位の家賃システムです。居住者が外泊する日をアプリで事前に申請（リレント）すると、申請した日数に応じて家賃が減額されます。Unitoはリレントされた部屋を「宿泊施設」として提供し、居住者はリレントにより家賃を「住んだ日数分」に調節できます。（宿泊前後には自社清掃実施）

「Well-rent」のサービスアパートメントは、敷金・礼金不要（*2）、Wi-Fi・水道・電気・ガスなどのインフラ設備と家具・家電を備え付けています。契約手続きはスマートフォンで完結し、最短即日に入居申込ができます。

「二拠点居住」という暮らしを軸に、中長期出張の滞在拠点としてはもちろん、デジタルノマドワーカーの活動拠点、学生のお試し一人暮らしにも最適です。従来の月額固定の家賃契約に縛られず、ライフスタイルに応じた「次世代の二拠点居住体験」を実現します。

「Well-rent」ブランドステートメント

※*1：リレントにおけるビジネスモデル特許「特許第6844050号」「特許第7504404号」

※*2：初期費用・会員登録料・サービス料別途

ブランドサイトはこちら :https://well-rent.unito.life/

■ Well-rent 大阪本町について

Well-rent 大阪本町は、Osaka Metro堺筋線「堺筋本町駅」から徒歩約5分、御堂筋線「本町駅」や長堀鶴見緑地線「長堀橋駅」も徒歩圏内にあり、主要ビジネスエリアへの移動に優れた好立地に位置しています。この地域はかつての船場地区の一部であり、歴史的な街並みと現代的なビルが共存する、文化的な魅力も感じられるエリアです。

全居室にWi-Fi・水道・電気・ガスなどのインフラ設備と家具・家電を完備。契約手続きはスマートフォンで完結し、最短即日に入居できることから、すぐに新生活を始められる点も大きな特長です。出張の多いビジネスパーソンをはじめ、万博などの国際的なイベントに伴う訪日外国人旅客など、大阪での中長期滞在ニーズに応えることを目指しています。

＜物件概要＞

・所在地：大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目4-2

・アクセス：

地下鉄堺筋線・地下鉄中央線／堺筋本町駅 徒歩4分

地下鉄長堀鶴見緑地線／長堀橋駅 徒歩8分

・運営者：株式会社Unito

・部屋数：1部屋

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33908/table/151_1_55ce2a9268d2a367ed22cf77328857ea.jpg ]予約はこちら :https://unito.life/property/16246■ 物件担当者コメント株式会社Unitoについて

「暮らしの最適化の追求」をパーパスに掲げ、帰らない日は家賃がかからないホテル・サービスアパートメントの企画・開発・運営、そしてオンラインで契約完結・最短即日で住むことができるお部屋探しプラットフォーム「unito」を開発・運営しています。支払う家賃が ”住んだ日数分” だけになる、唯一無二のビジネスモデル「リレント（Re-rent）」を軸に、最前線で世界の暮らしの最適化を追求していきます。



URL：https://unito.life/



＜会社概要＞

会社名：株式会社Unito（読み：ユニット）

所在地：東京都目黒区東山三丁目7番11号 大橋会館

代表者：代表取締役 近藤佑太朗

事業開始日：2020年2月25日

URL：https://unito.life/company

会社名：株式会社長谷工ライブネット

所在地：東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル

代表取締役社長：松田 隆幸

設立：1986年10月13日

URL：https://www.haseko-hln.com/

【 報道関係者お問い合わせ先 】

・株式会社Unito 広報担当：平岡

MAIL：pr@unito.me





