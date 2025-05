『メタルハマー・ジャパンVol.18』６月13日発売決定！ 世界を席巻する新生BABYMETAL ～ライヴフォトコレクション＆最新インタビュー～

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:松本大輔)は、『メタルハマー・ジャパンVol.18』を、2025年6月13日に発売します。

ヘヴィ・メタルを扱う専門誌、メタルハマー・ジャパン、V0l.18の表紙巻頭は6月に4thアルバム『METAL FORTH』を発売するBABYMETAL。今や名実ともに世界的なアーティストとなった彼女たちが世界中で行ってきたライブ写真コレクション、そして3人がツアーや新作、好きな食べ物まで語った最新インタビューを国内音楽誌の中でも最大サイズの判型(303mm×227mm)、36ページのボリュームでお届けする!

その他はアイアン・メイデン、メタリカ、ブラック・サバス、モーターヘッドの名盤や名曲誕生秘話、ガンズ・アンド・ローゼズの90年代ツアー裏話、キッスのジーン・シモンズやザック・ワイルドが語る生涯や人生観+ファンとのQ&A、AC/DCのブライアン・ジョンソン加入ストーリーなど、UK本誌に掲載されたメタルのレジェンドたちの記事で構成、長く保存して読み返したくなる1冊となっている。国内・国外のヘヴィ・メタルの伝説の数々がじっくりと味わえるだろう。

Stay Metal!

■書誌情報

書名:メタルハマー・ジャパンVol.18

著者:メタルハマー・ジャパン編集部

定価:2,420円(本体2,200円+税10%)

発売:2025年6月13日

発行:リットーミュージック

商品情報ページ https://www.rittor-music.co.jp/magazine/detail/3124238002/

CONTENTS

BABYMETAL Go Around The World!!

世界を席巻する新生BABYMETAL~ライヴフォトコレクションSPECIAL

SU-METAL、MOAMETAL、MOMOMETAL~3人の最新インタビュー

○ヘヴィ・メタル名盤・名曲の誕生秘話

・アイアン・メイデンの名盤『Power Slave』『Fear of the Dark』誕生秘話

・メタリカの名盤『Ride The Lightning』制作秘話

・メタリカの名曲「One」誕生秘話

・ブラック・サバスの名盤『Master of Reality』制作秘話

・モーターヘッドの名盤『No Sleep 'Til Hammersmith』誕生裏話

○ヘヴィ・メタル・ルポ

・ガンズ・アンド・ローゼズ『Use Your Illusion』ツアーの裏側

・ブライアン・ジョンソン、AC/DC加入時のストーリー

○インタビュー

・その生涯や人生観を語る+ファンとのQ&A

ジーン・シモンズ(キッス)

ザック・ワイルド

・好きな音楽やアーティストについて語る!

ジョン・ペトルーシ

