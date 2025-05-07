ありがとうを届けよう♪感謝の気持ちを「ぴよりん」に込めて。母の日限定の「母の日ぴよりん」が登場！
ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩下賢一）は、同社オリジナルスイーツ「ぴよりん」の季節限定商品「母の日ぴよりん」を、2025年5月9日（金）から5月11日（日）の期間限定で販売いたします。今年の母の日は、いじらしいほどやわかわな「ぴよりん」に感謝の気持ちを込めて、「ありがとう」を伝えてみませんか？
母の日限定！人気の「いちごぴよりん」に、“ありがとう”の気持ちを添えて。
名古屋コーチンの卵を使った濃厚プリンを、いちご味のババロアで包みました。クラム・スポンジ・チョコレートまでいちご尽くしの「いちごぴよりん」です。
そんな人気のぴよりんに、「ありがとう」のメッセージオーナメントを添えた母の日限定バージョンが登場です。感謝の気持ちを伝えるギフトとして、ぜひご利用ください。
商 品 名 ：母の日ぴよりん
販売期間：2025年5月9日（金）～5月11日（日）
販売場所：ぴよりんSTATIONカフェジャンシアーヌ / ぴよりんshop / ぴよりんshopアトリエ店
販売時間：10時～、14時～、17時～ ※ぴよりんshopアトリエ店は 13時～
価 格：550円（税込）
※お一人様２ぴよまでの個数制限がございます。ぴよりんshopアトリエ店では個数制限はなし
※テイクアウト限定での販売となります
販売店舗について
ぴよりん STATION カフェ ジャンシアーヌ
■住 所：名古屋市中村区名駅1-1-4 JR名古屋駅 名古屋中央通り
■電 話：052-533-6001
■営業時間：OPEN/7:00-CLOSE/22:00(L.O.21:30)
■店舗URL：https://www.jrt-food-service.co.jp/store/350/
ぴよりんshop
■住 所：名古屋市中村区名駅1-1-4 JR名古屋駅 名古屋うまいもん通り広小路口
■電 話：052-533-6001
■営業時間：OPEN/10:00-CLOSE/20:00
■店舗URL：https://www.jrt-food-service.co.jp/store/355/
ぴよりんshopアトリエ店
■住 所：愛知県春日井市松新町5丁目3312番地10
■電 話：0568-37-1450
■営業時間：OPEN/13:00-CLOSE/19:00
■店舗URL：https://www.jrt-food-service.co.jp/store/357/
「ぴよりん」公式 HP・SNS
■公式HP：https://piyorin.com
■公 式X：https://x.com/piyorin_nagoya
■公式Instagram：https://www.instagram.com/piyorin_100/
■公式YouTube：https://www.youtube.com/@TV-sm7gc
※画像は全てイメージです。
※発売日時や価格、商品の仕様、販売箇所は、予告なく変更する場合がございます。
また、急遽販売を終了する場合がございます。