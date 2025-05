創業6周年を記念した感謝祭を6/12(火)に開催！AIを活用した複業採用の最前線を学び、繋がる機会を提供

株式会社Another works

複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ、総合型複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営する株式会社Another works(所在地:東京都港区、代表取締役:大林尚朝、以下「Another works」)は、2025年5月7日(水)に創業6周年を迎えます。これを記念し、利用企業様やパートナー企業の皆様への感謝の気持ちを込めて2025年6月12日(木)18時より感謝祭を開催いたします。今後も複業のリーディングカンパニーとして、複業文化を創造してまいります。

お申し込みはこちら :https://forms.gle/77wKyhdDabWYhi1Y9

■創業6周年:累計タレント数10万人・累計導入企業数2,000社を突破

複業クラウドは、複業したい人と企業や自治体を繋ぐマッチングプラットフォームです。「複業の社会実装を実現する」をミッションに掲げ、創業から6年で累計登録タレント数9.5万人、導入企業数は2,000社、自治体数220を突破いたしました。

2025年5月7日に創業6周年を迎えたことから、ステークホルダーの皆様への感謝の気持ちをお伝えすべく「Another works感謝祭~複業祭YO!~」を開催することとなりました。今回の感謝祭では、AI活用による複業の可能性がテーマになります。AIを積極的に活用して複業人材の採用や事業推進を成功させている先進的な企業をゲストに招き、具体的なノウハウや最新の活用術を共有します。また、参加者同士が気軽に交流できるネットワーキングの場も提供いたします。

当社では金銭報酬を主な目的としている「副業」だけではなく、スキルアップしたい/地域に貢献したいという経験報酬や感情報酬をも含めた、複数の目的を持つ「複業」の社会実装を目指しています。企業・タレント双方が大きく環境を変えずに挑戦することができる「複業」を世の中の当たり前にすることで、挑戦する全ての人の機会を最大化します。

■Another works感謝祭~複業祭YO!~ 概要

■*アローサル・テクノロジー株式会社

[表: https://prtimes.jp/data/corp/47859/table/445_1_89c8d0be57cfb13d1c338f820ac1b70b.jpg ]

アローサル・テクノロジー株式会社(AROUSAL Tech.)は、「AIの力で、世界を“わかりやすく”する」をパーパスに、AI導入・推進におけるリスキリング、コンサルティング、インテグレーション、メディア事業を展開しています。生成AIやLLM技術を活用し、個人・組織のDX/AXを支援しています。

2013年の創業以来、AI技術を軸としたスマホアプリ・Webサービスの開発を手がけてきたシステムインテグレータであり、特に非エンジニアでもAIを使いこなせる研修に注力し、これまでに10,000名以上の方々にサービスを提供しています。

公式サイト:https://www.arousal-tech.com/

AIメディア「WA²(ワッツ)」:https://wa2.ai/





■「複業クラウド」とは

「複業クラウド」は、複業したい個人(タレント)と企業や自治体を繋ぐ総合型の複業マッチングプラットフォームです。企業は毎月定額料金で求人掲載が可能。登録している全タレントから求める人材を探し、無制限にアプローチできます。採用が実現しても成約手数料は一切かからないため、採用コストが削減できる今までにないサービスです。マッチングデータを分析したAIエージェント「Nico」が採用活動のDXを支援します。タレントは登録・利用が一切無料で、求人へ直接エントリーが可能。企業との直接契約なので、中間マージンもかからず原価で案件を受けることができます。企業からのスカウトが届くこともあるので、登録するだけで複業の機会を最大化させることができます。

タレント向けページ:https://talent.aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/

iOS:https://apple.co/2ENGtRT

Android:https://bit.ly/3jCOyHP

■株式会社Another works

「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。

社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

HP:https://anotherworks.co.jp/