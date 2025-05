「SBINFT Market」で、「AINIME（アイニメ）」関連NFTの取扱いを開始

SBINFT株式会社

SBINFT株式会社(代表取締役:近藤 智彦、以下「当社」)は、当社が運営するNFTマーケットプレイス「SBINFT Market」において、韓国企業のGRINDA AIが運営するAIエージェント(※1)キャラクター生成・管理サービス「AINIME」関連NFTの取扱いを、本日より開始します。また、同日10時より、GRINDA AIによる「AINIME」関連NFTを、「SBINFT Market」内限定で販売します。

「SBINFT Market」は、承認制のマーケットプレイスです。流通するNFTを、当社承認済みのコンテンツホルダーが発行したNFTに限定し、ユーザーが模倣品や海賊版NFTを購入するリスクの排除に努めながら、暗号資産とクレジットカード決済に対応することで、Web3初心者が安心してNFT取引を開始できる環境を提供しています。

GRINDA AIが運営する「AINIME」は、AIでオリジナルキャラクターを生成し、生成したキャラクターをX(旧Twitter)上のAIエージェントとして管理できるサービスです。キャラクター生成には、AI技術とNFT技術が活用されています。具体的には、GRINDA AIがPolygonチェーン上で発行するパーツNFTを4つ組み合わせて「AINIME」内で消費(burn(※2))すると、AIがNFTのメタデータを解析し、オリジナルキャラクターを1つ生成する仕組みです。なお、キャラクターは、1つ1つが完全なオリジナルキャラクターです。同じパーツNFTを用いても、同一のキャラクターが生成されることはありません。当社による取扱い開始により、ユーザーは、本日からパーツNFTを「SBINFT Market」内で売買できます。

また、パーツNFTで生成したオリジナルキャラクターは、Polygonチェーン上でNFT化して「SBINFT Market」で売買することが可能です。NFT化を選択した場合、キャラクター画像のNFTが「AINIME」に接続しているユーザーのウォレットアドレス宛に発行(Mint)されます。さらに、オリジナルキャラクターをSBT(※3)化すると、ユーザーは、生成されたキャラクターをX上で自律稼働(AIが文章を自動作成し、ユーザーが設定した周期で自動的にポスト)するAIエージェントとして、「AINIME」内で管理できるようになります。なお、ユーザーがX上のAIエージェントを管理するためには、SBTを保有するウォレットを「AINIME」に接続し、自身のAIエージェント用のXアカウントと連携処理を行う必要があります。「AINIME」により、ユーザーは、AIやNFTに関する詳細な知識を持たずともオリジナルキャラクターを生成して、X上の自身のペルソナとして活用することで、現実世界と異なる自身の個性を追求していくことが可能です。

本日より「SBINFT Market」内限定で、GRINDA AIによるパーツNFTの販売が開始されます。詳しくは以下の販売概要をご確認ください。

◆販売概要

【販売日程】

2025年5月7日10時~2025年8月7日19時

【販売商品】

パーツNFT(AIエージェントキャラクター生成に使用するNFT)

<内訳>

基本キャラクターパーツ:4種類

背景パーツ:4種類

衣装の素材パーツ:8種類

限定スペシャルパーツ:4種類

【販売数量】

600個(20種類×各30個)

【決済方法】

POL(Polygonチェーントークン)

【販売価格】

35 POL

※「AINIME」サービスサイト

URL:https://ainime.world/

GRINDA AIは、日本市場の進出に際し、AIとNFTを活用した新規事業開発におけるパートナーを探しており、パートナー企業の選定過程において、NFTに関する豊富な知見を有し、韓国企業との取り組み実績がある当社を高く評価していました。GRINDA AIは、当社が「AINIME」の企画・検討におけるパートナーになることを希望したことから、このたびの取り組みが決定しました。なお、GRINDA AIは、「AINIME」を実験的な取り組みとして位置付けており、「AINIME」を起点に、NFTとAIを活用した新機能や、新サービスを開発していく予定です。

当社は、国内企業のみならず、韓国を含む海外事業者による様々な種類のNFTが販売されることで、「SBINFT Market」の二次流通市場における売買の活性化が図れるものと期待しています。

当社は、今後もお客様のニーズに応えるサービス提供を通じ、お客様の利便性と満足度向上を図りながら、様々な企業・団体と協業を進めつつ、日本のWeb3を牽引するビジネスの創出を目指します。

◆ 「SBINFT Market」について

「SBINFT Market」は、承認制のNFTマーケットプレイスです。マーケットプレイス内で流通するNFTを、SBINFTが承認済みのコンテンツホルダーが発行したものに限定し、ユーザーが模倣品や海賊版を購入するリスクの排除に努めています。また、対応する決済手段は、Ethereum、Polygon、Oasys(各種Verse)、Avalanche及びクレジットカード(日本円)です。Web3初心者が安心してNFT取引を開始できる環境の提供に努めています。

URL:https://sbinft.market/

◆ GRINDA AIについて

GRINDA AIは、韓国のグローバルビジネスソリューション企業です。日本・韓国企業の海外進出、営業拡張のための専門サービスを提供します。最先端の人工知能技術を活用し、言語の壁を超えた、効率的なグローバルセールス&ネットワーキングをサポートし、顧客企業の海外市場への進入、成長のためのソリューションを提供します。

会社名:GRINDA AI Inc.

所在地:Room 502, Daejeon TIPS Town, 99 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, South Korea

代表者:Hojin Kang

設立:2023年3月

事業内容:AIによる金融ソリューション制作、AIによる営業エージェント「RINDA」の運営

【SBINFTについて】

「Be the FIRST. Be the STANDARD.」

NFTを社会へ広げる、その真ん中に。

利便性の向上、コミュニティーの形成、新たな体験の提供。そんなNFTを通した革新的なサービスを、先頭に立って社会へ。そのサービスを誰もが信頼できるプラットフォームで、社会の常識に。ひらかれ、つながった社会の構築を目指して。

◆ 会社概要

会社名:SBINFT株式会社

所在地:東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー

代表者:高 長徳(こう ちゃんど)

設立:2015年5月

事業内容:

・NFTプロジェクトの運営を通じたロイヤルカスタマーの可視化、育成、獲得が出来るマーケティングプラットフォーム「SBINFT Mits」の提供

・承認制による安心安全なコンテンツのみ流通することを目的としたパブリックチェーンによるNFTマーケットプレイス事業「SBINFT Market」の提供

・企業や団体などが、NFTを活用した新たなビジネスモデルの構築を実現するためのNFTコンサルティング事業「NFT Consulting」の提供

・自社ドメイン上で様々なNFTコンテンツのマーケットプレイス構築を実現するWebAPIによるマケプレ構築支援事業「TOKEN CONNECT」の提供

(※1)AIエージェントとは、使用者の目的達成に必要なプロセスや手段を、AIが自律的に判断・選択しながらタスクを実行していく技術を意味します。

(※2)burnとは、NFTを永続的に取引不能にする処理を意味します。

(※3)SBTとは、「Soul Bound Token(ソウルバウンドトークン)」の略です。譲渡不可能なNFTを意味します。