Cloudflare、Claudeを通じたより良いAI体験を実現するためにAnthropicやテクノロジー企業へのサポートを発表

(2025年 5月 1日 太平洋標準時6:00本国発表)

誰もが接続しやすいコネクティビティクラウドのリーディングカンパニーであるCloudflare(クラウドフレア)は、本日、AnthropicのAIアシスタント「Claude」を通じたより良いAI体験に向けてのサポートを発表しました。Cloudflare Workersを使用することで、Asana、Atlassian、Block、PayPal、Sentry、Stripeなどの世界的なテクノロジー企業は、Claudeやその他のAIアシスタントが各社のサービスと連携できるようになりました。ユーザーは、アプリケーション上で作業をせずとも、Claudeとの会話だけでタスクを完了したり、ビジネスツールとやり取りしたりできるようになります。

AIはすでに、メールの編集やコードの生成、データの分析を行い、私たちの働き方を変革しています。しかし、多くの場合、AIが推奨するアクションを実行するために、ユーザー自身が複数のアプリケーションやタブ、ツールを切り替えています。真に自律的なエージェント型のAI体験を実現するには、AIツール自体がユーザーに代わって行動する必要があります。これは、AIツールとビジネスソフトウェアツールが直接連携できる場合にのみ実現可能です。また、信頼性が高く、低遅延でセキュリティが確保されたアクセスを提供することも重要です。MCPサーバーを使用することで、AIプラットフォームはデータが存在するツールに直接接続できるようになり、ユーザーはAIアシスタントと会話するだけで、メールの送信や質問への回答、請求書の作成などを行うことが可能になります。

Cloudflareの共同創設者兼最高経営責任者(CEO)であるマシュー・プリンス(Matthew Prince)は、「Cloudflareは、AIが世界と接続することを可能にしました。ブラウザ、アプリ、もしくはClaudeをはじめとするAIアシスタント上でのAI体験を、高速で安全で信頼性の高いものにする基盤を提供します。AIエージェントが次世代のインターフェースになる中、Cloudflareは、企業がAI戦略を構築し、拡張する際に最も信頼できるインフラになります」と述べています。

AnthropicのプロダクトマネージャーであるMahesh Murag氏は、「AIアプリケーションは、データやツールに接続できたときに最も存在価値が高まります。Cloudflareは、誰もがMCPを通じて手軽かつ安全にClaudeにアプリケーションを接続する方法を開発しました。これによって、MCPの導入が加速し、リモートサーバーのエコシステムを確立にも貢献するでしょう」と述べています。

MCP標準に準拠した構築

Cloudflareは、リモートMCPサーバーを迅速かつ手軽に構築するためのツールキットを提供します。これによって、企業の開発チームは、Anthropicが開発したオープンソース標準のMCPの技術的な課題を解決できるようになり、ユーザー向けのAI体験の構築に集中できます。Cloudflareは、複雑な認証および承認プロセスをシンプル化し、エージェントに付与する権限の制御機能を提供し、アクセスされたデータと実行されたアクションを可視化することによって、安心かつ安全なMCPサーバーの構築を可能にします。通常、数週間を要するリモートMCPサーバーの構築と展開は、Cloudflare上では数日で完了します。また、Cloudflareのグローバルネットワークによって、ユーザーがどこにいても、高速で信頼性が高く、シームレスなAI体験が実現されます。

Claudeから直接Cloudflareでの構築、保護、セキュリティを実現

あわせて、Cloudflareは、本日、独自のMCPサーバーを発表しました。これによって、ユーザーは、Claudeとの会話を通じて、アプリケーションの構築、Webサイトの高速化、ネットワークとWebサイトのセキュリティ強化をより簡単に実行できるようになります。例えば、開発者はドキュメントを読み込んだり、Cloudflareの監視ツールを操作したりする必要なく、Claudeとのチャットを通してログを分析したり、エラーの追跡やデバッグを行ったりできるようになりました。また、Asana、Atlassian、Block、PayPal、Sentry、Stripeなどの企業は、Cloudflare上にリモートMCPサーバーを構築・展開することによって、Claudeやその他のMCPクライアントとの会話を通じてユーザーが自社サービスと接続できるようにしています。

CloudflareのMCPサーバーの一覧は、 https://github.com/cloudflare/mcp-server-cloudflare でご覧いただけます。あわせて、企業のAIの活用事例を https://demo-day.mcp.cloudflare.com で公開しています。

詳細は、以下のリソースをご覧ください。

MCP Demo Day: How 10 leading AI companies built MCP servers on Cloudflare

https://blog.cloudflare.com/mcp-demo-day/

Thirteen new MCP servers from Cloudflare you can use today

https://blog.cloudflare.com/thirteen-new-mcp-servers-from-cloudflare/

Cloudflare Agents

https://agents.cloudflare.com/

