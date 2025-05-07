最安値に挑戦！2025年5月 海上コンテナ最新の販売価格
ハレコンテナ株式会社
お問い合わせはこちら :
https://hare-container.co.jp/mail/
【新品】20フィートコンテナ :
https://hare-container.co.jp/20ft_blue_oneway_01/
数量限定！
- 3ｍシャッタータイプ（ノーマル）：549,000円 → 529,000円
- フルシャッタータイプ（ノーマル）：680,000円 → 670,000円
- 3ｍシャッタータイプ（ハイキューブ）：723,000円 → 700,000円
- フルシャッタータイプ（ハイキューブ）：880,000円 → 850,000円
シャッター付きコンテナ :
https://hare-container.co.jp/20ft-fs-hc/
中古20フィートコンテナ :
https://hare-container.co.jp/20ft_darkred_01/
JIS規格コンテナ :
https://hare-container.co.jp/jis_20/
20ftコンテナ（ハイキューブ） :
https://hare-container.co.jp/20ft_hc_white_oneway_01/
（中古）10ftコンテナ :
https://hare-container.co.jp/10ft_red_01/
海上コンテナ販売を手がけるハレコンテナ株式会社（本社：愛知県）は、2025年5月、主力商品である「20フィートコンテナ」を含む複数商品の価格を大幅に見直しました。
少数精鋭・無駄を省いた運営体制により、他社では真似できない価格での提供が可能に！
業界最安水準を実現し、より多くの方が気軽にコンテナを活用できる環境を整えることを目的としています。
お問い合わせはこちら :
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■新品20ftコンテナ
380,000円 → 360,000円に大幅値下げ！
（新造）20ftコンテナが396,000円（税込）で販売中！
数量限定！
シャッター・窓・ドアなど取付け可能！
【新品】20フィートコンテナ :
https://hare-container.co.jp/20ft_blue_oneway_01/
数量限定！
■新品シャッター付きコンテナ（20ft）
- 3ｍシャッタータイプ（ノーマル）：549,000円 → 529,000円
- フルシャッタータイプ（ノーマル）：680,000円 → 670,000円
- 3ｍシャッタータイプ（ハイキューブ）：723,000円 → 700,000円
- フルシャッタータイプ（ハイキューブ）：880,000円 → 850,000円
シャッターの幅は1～6ｍまで選択可能。
高さもノーマルタイプ・ハイキューブなどバリエーションがございます。
シャッター付きコンテナ :
https://hare-container.co.jp/20ft-fs-hc/
■中古20ftコンテナ
298,000円 → 280,000円に大幅値下げ！
（中古）20ftコンテナが308,000円（税込）で販売中！
ライトグレー全塗装（無料キャンペーン中）
シャッター・窓・ドアなど取付け可能！
中古20フィートコンテナ :
https://hare-container.co.jp/20ft_darkred_01/
■JIS規格コンテナ
1,350,000円 → 1,250,000円に大幅値下げ！
建築確認が取得できるJIS規格コンテナ
ハレコンテナでは20ft・40ftを販売中。
JIS規格コンテナ :
https://hare-container.co.jp/jis_20/
■新品20ftコンテナ（ハイキューブ）
530,000円 → 500,000円に大幅値下げ！
（新造）20ftコンテナ（ハイキューブ）が550,000円（税込）で販売中！
シャッター・窓・ドアなど取付け可能！
20ftコンテナ（ハイキューブ） :
https://hare-container.co.jp/20ft_hc_white_oneway_01/
■中古10ftコンテナ
ライトグレー全塗装（無料キャンペーン中）
（中古）10ftコンテナが327,800円（税込）で販売中！
シャッター・窓・ドアなど取付け可能！
（中古）10ftコンテナ :
https://hare-container.co.jp/10ft_red_01/
皆様からのお問い合わせお待ちしております。