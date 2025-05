駅メロキーホルダーのジャパニスタ、新ブランドロゴを発表

株式会社ジャパニスタジャパニスタ 新ブランドロゴ 縦型(スタック型)

株式会社ジャパニスタ(会社所在地:東京都港区、代表取締役:小林大介)は、2025年5月、企業ロゴを刷新いたしました。新ロゴは、公式SNSにてユーザー投票を行い、多くのご支持をいただいた案を採用しています。今回のリブランディングを機に、当社の代表商品『駅メロキーホルダー』の魅力と、その世界観をより多くの方にお届けします。

■ 新たなブランドロゴ

新ロゴは、「鉄道」と「日本文化」を象徴するビジュアルモチーフとして、中央に電車の正面を描いたアイコンを配置。駅メロキーホルダーという主力商品に込められた「鉄道を通じて日本を楽しむ」という理念を、直感的に伝えるデザインとなっています。

ロゴカラーには、鮮やかなネオングリーンと深いグリーンを採用。ネオングリーンは革新性とエネルギーを、深緑は安心感と信頼性を象徴しており、未来志向と地域とのつながりの両立を目指す当社の姿勢を表しています。

ロゴタイプにおいては、社名「Japanista, Inc.」の頭文字「J」に電車のピクトグラムを融合し、ブランドの個性と親しみやすさを強調。また、社名の下には日本語表記「株式会社ジャパニスタ」も添え、国内外へのブランド認知を高める構成となっています。

ジャパニスタ 新ブランドロゴ 横型(横並び)

■ 「駅メロキーホルダー」とは

あの駅、あの時間、あのメロディ。 駅のホームで耳にしたメロディが、あなたの手のひらに。

「駅メロキーホルダー」は、かつて実際の駅で使用されていた発車メロディを収録した、鉄道ファン必携のアイテムです。

ボタンひとつで、電車を待つあのワクワク感や旅の記憶がよみがえります。

コレクションとしてはもちろん、外国人観光客のおみやげやギフトにも人気を集めています。

タグライン:あの駅のメロディが、ポケットの中に

■ 現在のラインナップ

現在は、以下の3バージョン(うち1種はすでに生産終了)を展開しております。いずれのモデルも、実際の駅で使用されていたメロディを忠実に再現した、貴重なラインナップとなっております。

東京駅 山手線バージョン(SH-3)

山手線ホームで使用されていた、記憶に残る発車メロディ「SH-3」を収録。

曲名:SH-3

作曲:塩塚博(Hiroshi Shiozuka)

音源:株式会社スイッチ(Switch.,Ltd.)

東京駅 京葉線バージョン(Verde Rayo V2)

京葉線ホームで流れていた印象的なメロディ「Verde Rayo V2」を再現。

曲名:Verde Rayo V2

作曲:若林剛太、三留研介

音源:株式会社スイッチ(Switch.,Ltd.)

東京駅中央線バージョン(SH-1)

中央線ホームで流れている印象的なメロディ「SH-1」を再現。

※新規の生産は終了しています

曲名:SH-1

作曲:塩塚博(Hiroshi Shiozuka)

音源:株式会社スイッチ(Switch.,Ltd.)

なお、駅メロキーホルダーはJR東日本の商品化許諾を受けた正規ライセンス商品であり、音源の権利者およびJASRACからも適切なライセンスを取得済みです。著作権に配慮しながら、安心してご利用いただける製品として展開しています。

■ 幅広い層に支持される「音の記念品」

駅メロキーホルダーは、鉄道ファンやファミリー層だけでなく、訪日外国人観光客からも高い支持を集めており、日本らしいおみやげとして国内外で注目を集めています。

実際に、ECサイトでは日本国内に加え、アメリカ、カナダ、シンガポール、香港、韓国、台湾など、海外からの注文も多数寄せられています。

「音で旅する体験」というコンセプトのもと、世代や国境を超えて人々の記憶と感情に響く、新しい形の記念品として人気が広がっています。

■顧客の声

実際に駅で使用されていたメロディを忠実に再現した「駅メロキーホルダー」は、SNSやECサイトでも多くの反響をいただいています。

🔔 再販を心待ちにする声

駅メロキーホルダー欲し過ぎて、ラストの再販に向けてXの通知オンにした。再販したら光の速さで全部買う。特にVerde Rayo V2ほしい(Xより)

🚆 鉄道ファンからの熱い支持

駅メロキーホルダーの京葉線バージョン遂に念願の入手!!コレはスゴい!!貴重な激レア商品だ!!(Xより)

観賞用・プレゼント用に複数購入

京葉線Ver補充されてたのでAmazonで買いました!!当然実用(つける用)と観賞用の2つ!!ありがとうございます!!!(Xより)

🌍 海外ユーザーや外国人への贈り物としても人気

i loved it, thank god that i got two of them so i can give one to a friend because it was a blast! waiting for other stations melodys(Amazonレビュー)

日本好きの外国人のお友達にプレゼントしました。とても喜んでくれました♪(JRE MALLレビュー)

タイミングよく正規価格で購入できた喜び

フリマで高騰してたが諦めてたところ、アマゾンで正規価格で新品を発見。音はでかめで自分好み。(Amazonレビュー)

※すべて個人の感想であり、効果・効能を保証するものではありません。

■ メロディ再生の様子

実際のメロディ再生の様子は、以下のYouTubeショート動画よりご覧いただけます。

▶︎ https://youtube.com/shorts/y253HcSO4jk?feature=shared

■ 今後の展開

おかげさまで「駅メロキーホルダー」は、発売直後から大きな反響をいただいており、ECサイトや一部店舗では在庫切れが発生するなど、予想を上回るご好評をいただいております。

今後は、安定的に商品をお届けできるよう供給体制の強化を図るとともに、日本文化を音で持ち帰る体験を提供する商品として、海外への販路開拓にも一層注力してまいります。

また、新たな駅メロディの収録に向けた商品ラインナップの拡充も順次進めてまいります。

■ 販売場所

現在、「駅メロキーホルダー」は以下の店舗およびオンラインストアにて販売中です。

小売店舗(実店舗)

GENERAL STORE RAILYARD

TRAINIART ほか一部鉄道関連ショップ

オンラインストア(直販)

JRE MALL(JR東日本グループが運営するショッピングモール)

・山手線バージョン(SH-3)

https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s380/s380-002

・京葉線バージョン(Verde Rayo V2)

https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s380/s380-006

※上記のほか、Amazonや鉄道関連ショップのECサイトでもお買い求めいただけます。

※在庫状況により、品切れの場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 会社情報

会社名: 株式会社ジャパニスタ

所在地: 〒106-6202 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 2F

公式サイト: https://www.japanista.jp/

公式X(旧Twitter): @EkiMeloKeychain(https://x.com/EkiMeloKeychain)

公式YouTube: https://www.youtube.com/@JAPANISTA_Official

お問い合わせ: support@japanista.jp