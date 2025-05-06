Keyファンに贈るスペシャル音楽イベント「Key Music Party vol.1」が大阪で開催決定！【開催日】2025年6月22日(日)【開催時間】14:00～19:00
■ イベント名
「Key Music Party vol.1 OSAKA」
■ Key Music Partyとは？
「Key Music Party」は、Key作品に関連するアーティストLIVEとDJパフォーマンスによるスペシャルマッチが実現した音楽イベントです。
『Kanon』『AIR』『CLANNAD』『リトルバスターズ！』『Rewrite』『Summer Pockets』『Heaven Burns Red』など、Key作品の名シーンを彩ってきた数々の楽曲をたっぷりお届けいたします！
TVアニメ『Summer Pockets』の放映も始まり、ますます注目が集まるKey作品の楽曲をお楽しみください。
■ 開催日時
2025年6月22日 (日) 開場 14:00 / 開演 14:30 / 物販 18:00 / 閉演 19:00
■ LIVE出演(敬称略)
Rita
YURiKA
XAI
■ DJ/VJ
coming soon
■ 会場
club JOULE
〒542-0086
大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目11-7 南炭屋町ビル
HP：https://club-joule.com/ja/
■ アクセス
地下鉄四ツ橋 徒歩5分
地下鉄御筋線 心斎橋駅 徒歩6分
■ 参加料金
一般チケット \6,600(税込)
特典付きチケットA \10,900(税込)
特典付きチケットS \15,900(税込)
■ チケット販売
2025年5月10日(土)12:00より先着販売開始
https://t.livepocket.jp/e/key-music-party-vol1
■ 公式HP
https://key-music-party.com/
■ 公式X（旧Twitter）
https://x.com/Key_Music_Party
■ 主催・制作
KAGIROI株式会社
■協力
株式会社ビジュアルアーツ
■ お問い合わせ
メール / info@key-music-party.com
・会社概要
「陽炎(KAGIROI)のようなエンタメの熱狂を作る」をミッションとして設立されたエンターテイメント・クリエイティブ集団です。イベント制作、楽曲制作などのクリエイティブを通してエンタメを盛り上げます。
■ 制作：KAGIROI株式会社
■ 問い合わせ：メール / info@kagiroi.co.jp
■ HP : https://kagiroi.co.jp/