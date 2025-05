2025年メットガラ(R)で魅せた、BOSS最高峰のテーラリング

ヒューゴボスジャパン株式会社

2025年5月、ニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されたMet Gala(R)(メットガラ)のテーマは「Superfine: Tailoring Black Style」。ブラックカルチャーにおけるテーラリングの重要性やファッションとアイデンティティの関係を掘り下げた特別展に合わせ、ドレスコードは「Tailored for You(あなたのためのテーラリング)」と定められました。これは、モニカ・L・ミラーの著書『Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity』にインスパイアされたものです。

BOSSは、ブランドの核にあるテーラリング技術へのオマージュとして、過去最大規模でこのイベントに参加。エスクプス、アシュリー・グラハム、カビー・ラメ、アルトン・メイソン、キース・パワーズの5名に向け、それぞれの個性に合わせたオーダーメイドのルックを提供しました。

ヒューゴ ボス クリエイティブディレクション兼シニア・ヴァイス・プレジデントであるマルコ・ファルチョーニは次のように述べています。

「BOSSにとって、タイムレスでクラシックなテーラリングはブランドの基盤です。今日のテーマはまさに私たちにとって特別なものです。BOSSファミリーの一員である彼らと密な対話を重ねながら、それぞれのスタイルやパーソナリティをBOSSらしく表現するルックを一緒につくりあげました。『Tailored for You』というテーマにふさわしく、着る人との深いつながりを感じるコレクションに仕上がっています。展覧会のインスピレーション元である書籍に敬意を表し、ラグジュアリーで贅沢なエッセンスも加えました。」

ルックの詳細:

エスクプス(SEVENTEEN リーダー / BOSSグローバルアンバサダー)

韓国の伝統衣装・韓服の「チョゴリ」から着想を得たグレーのイタリアンウールフランネルのカスタムルックを披露。身体を贅沢に包み込むように仕立てられたこのルックは、ショールカラーやトーンの異なるプリーツ裏地、チョゴリの構造を彷彿とさせる折りとドレープが特徴的なローブ風のコートで大胆な印象を与えました。同素材のカスタムスーツを重ねたスタイルは、韓服とダブルブレストを融合させた襟のブレザー、カットオンウエストバンドと背面にアジャスターを備えたストレートシルエットの多重プリーツパンツ、グレーウールのスタンドカラーシャツで構成され、最後に同系色のグレーウールのヒールブーツで自信に満ちた装いを完成させました。

アシュリー・グラハム(モデル/俳優/歌手)

90年代の象徴的なBOSSのパワースーツにインスパイアされたカスタムドレスでレッドカーペットに登場。力強さと美しさを兼ね備えた装いで注目を集めました。ドレスは誇張されたショルダーと胸元の構築的なデザイン、メンズウェア風のリバースラペル、深いVネックラインが特徴でヒップから太ももにかけて身体に沿うシルエットを描きながら、裾に向かってなめらかに流れるようなラインへと変化し、オーガニックでしなやかな印象を演出しています。BOSS 2023年秋冬コレクションでも使用された、グレーの歪んだピンストライプウールを採用。同素材で仕立てたボーン入りのビスチェがウエストとヒップを引き締め、ドラマティックな砂時計型のシルエットを際立たせました。

カビー・ラメ(TikTokスター/コメディ系コンテンツクリエイター)

グレーピンストライプのイタリアンウールサージ素材で仕立てたスリーピーススーツで登場。BOSSのアーカイブにインスパイアされたこのルックは、ピークドラペルのダブルブレストブレザーとダブルプリーツ入りのバルーンシルエットパンツによって、遊び心あふれるダンディな印象を演出しています。特に目を引くのは、蚤の市で集められたアンティークの懐中時計があしらわれたウエストコート。テーラリングの歴史をたどる旅を象徴しつつ、TikTokでの彼の成功にユーモラスなオマージュを捧げています。さらに、淡いピンク色のシルクウール混素材で仕立てたダブルブレストのトレンチコートを肩に羽織り、ストライプシャツ、白のシルクタイとポケットチーフ、ツートーンのウィングチップシューズ、同系色のグログランリボン付きグレーフェルトのフェドラハットを合わせることで、黄金時代を思わせるギャツビー風スタイルを現代的に再解釈した印象的なルックを完成させました。

アルトン・メイソン(モデル/俳優)

最初は、彫刻のようなシルエットのブラックのフルレングスケープに身を包み登場。このケープは、ヴァージンウールとモヘアのブレンド素材で、内側にはシルクサテンのライニングが施されています。そしてそのケープを脱ぐと、スパンコールで覆われた未来的なアニメ風テーラリングへと変身。

ルックは、クリスタルで覆われたボンディング・シルククレープ素材で仕立てられたもので、ハート型のカットアウトが入ったクロップドジャケットに、ボクシーなショルダーとスタンドカラーが特徴。80年代のポップスター、マイケル・ジャクソンの象徴的なスタイルからインスピレーションを得ています。ローウエストのブーツカットパンツとクリスタル装飾のヒールブーツ、シルクリボン付きウールハットが完璧なフィニッシュを飾りました。

キース・パワーズ(俳優)

ブラックのチェック柄イタリアンウールを使用したオックスフォードバッグ風のトラウザーは、サイドにシルクリボンのストライプをあしらい、プリーツをたっぷりと入れることで極端なワイドレッグシルエットを形成。対照的に、ショールカラーとシングルボタンが特徴のスリムでクロップド丈のブラックウールブレザーが全体のバランスを引き締めています。さらに、スタンドカラーのストライプシルクシャツにジャカードのドット柄ネクタイを合わせることで、柄同士の遊び心あるミックスが生まれ、キース・パワーズならではの個性が際立つスタイルに。仕上げには、クリームカラーのカーフレザー製ヒールブーツを合わせ、洗練されたエレガンスを添えました。

そのほか、ヒューゴ ボス CEOのダニエル・グリーダーと起業家である妻のルイーズ・カムート・グリーダー、コメディアンのジェームズ・コーデンとその妻でTVプロデューサーのジュリア・キャリーも、BOSSのカスタムルックでメットガラ(R)に参加しました。

