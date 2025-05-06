¡Ú±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Û¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2024-25 B1¥êー¥°Âè37Àá ±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥ºÀï ¥²ー¥à¥ì¥Ýー¥È
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¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE CHAMPIONSHIP QUARTERFINALS 2024-25
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GAME1¡¡5/10(ÅÚ)¡¡19:05
GAME2¡¡5/11(Æü)¡¡19:05
GAME3¡¡5/12(·î)¡¡19:05
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