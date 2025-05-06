【遭難救助で錬金生物《ホムンクルス》が大活躍!?】TVアニメ化もされた「小説家になろう」発のキュートなお仕事スローライフ最新刊『新米錬金術師の店舗経営 7』発売

株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーション（東京都中央区）は、ヴァルキリーコミックス『新米錬金術師の店舗経営 7』を5月8日に発売いたします。

新米錬金術師の店舗経営 7

https://www.comic-valkyrie.com/tenpokeiei/new.html(https://www.comic-valkyrie.com/tenpokeiei/new.html)

漫画：kirero／原作：いつきみずほ／キャラクター原案：ふーみ

発売日：2025年5月8日

判型：B6

定価：748円(本体680円＋税10%）

ISBN：9784799220450

遭難救助で錬金生物《ホムンクルス》が大活躍！？

TVアニメ化もされた「小説家になろう」発のキュートなお仕事スローライフ第7巻！！

借金返済を兼ねたサラマンダー討伐からしばらく、サラサのお店に魔物研究者のノルドが訪ねてきた。

研究対象であるサラマンダーの調査協力を打診され、

紆余曲折の末、アイリスとケイトが再び火山に向かうことに！？

錬金生物や緊急時用の錬成具を持たせ出発したもののノルドの暴走でサラマンダーが復活、

逃げ込んだ先の洞窟が崩落してしまい──。

悠々自適なお仕事スローライフで遭難救助！？

単行本だけの描き下ろしとしてアイリスのボイス収録秘話も！？

『新米錬金術師の店舗経営(https://www.comic-valkyrie.com/tenpokeiei/)』

(C)kirero(C)Mizuho Itsuki 2025／キルタイムコミュニケーション

王立錬金術師養成学校を卒業したサラサは、師匠から田舎にある一軒のお店をプレゼントされる。

ちょっぴり優雅な生活を夢見て旅立ったものの、肝心の店舗は廃屋同然の見た目で──。

悠々自適なお仕事スローライフここに開店！

第1話第2話に加え、アニメアフレコレポート漫画も無料公開中！作品ページはこちら↓

https://www.comic-valkyrie.com/tenpokeiei/(https://www.comic-valkyrie.com/tenpokeiei/)

【CV:高尾奏音】『新米錬金術師の店舗経営』CM動画 好評公開中！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=NX3nd5p9Ris ]

【1話がまるごと読める！】『新米錬金術師の店舗経営』コミック動画も公開中！

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