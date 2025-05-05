【新プラン開始！】aim原宿店と写真工房ぱれっと旭川店のコラボスタジオ&富良野ロケーションプランが登場！

有限会社三景スタジオ

詳細を見る :https://www.aimbridal.jp/

洗練されたおしゃれなスタジオフォトと広大な土地を活かしたロケーションプランが新登場！

aim原宿店のロケーション撮影は都内をメインにしておりましたが、今回は三景スタジオが北海道をメインに展開しております【写真工房ぱれっと】との合同ロケスタプランが始動いたしました。

原宿でスタジオフォト、人気の美瑛/富良野でロケーションフォトを叶えられる新プランはフォトウェディングだけではなく、北海道旅行をご検討のお客様にピッタリな内容となっております。

aim東京原宿店 スタジオフォト写真工房ぱれっと旭川店 ロケーションフォト

人気ロケーション地をピックアップ

・四季彩の丘

・青い池

・ジェットコースターの路

・日の出公園

・留萌 ゴールデンビーチ 等



現地・旭川店のカメラマンとヘアメイクスタッフが帯同してのロケーションのため一日安心です。

そのまま観光をご希望の場合は現地解散も可能。

原宿・美瑛/富良野ロケスタプラン

四季彩の丘（美瑛）日の出公園（上富良野）ジェットコースターの路（上富良野）上野ファーム（旭川）

【価格】 基本価格\300,000(税込）

近距離プラン（旭川周辺）＋\80,000 遠距離プラン（美瑛/富良野等）＋\120,000

・スタジオ洋装or和装/ロケ洋装or和装

・衣装：スタジオ（原宿）→クラスフリー/ロケ（旭川）→ロケ衣装の中からクラスフリー

※原宿店トレンドコレクションのみお嫁様\22,000 お婿様\11,000

※旭川店プレミアクラスのみ\22,000

【プラン内容】 ・新婦2着・新郎2着・アクセサリー/小物・データ120カット(ロケ現像/スタジオ未修正) ・衣装クリーニング代・旭川ロケ地移動費

※飛行機移動費、入館（入園）料等お客様負担

原宿・美瑛/富良野ロケスタ1Dayプラン

【価格】 基本価格\450,000(税込）

・スタジオ洋装or和装/ロケ洋装or和装

・衣装：スタジオ（原宿）→クラスフリー1着ずつ/ロケ（旭川）→ロケ衣装の中からクラスフリー2着ずつ

※原宿店トレンドコレクションのみお嫁様\22,000 お婿様\11,000

※旭川店プレミアクラスのみ\22,000

【プラン内容】 ・新婦3着・新郎3着・アクセサリー/小物・データ390カット(ロケ現像/スタジオ未修正) ・衣装クリーニング代・旭川ロケ地移動費

ロケーション：希望のロケ地3箇所セレクト（四季彩の丘/ジェットコースターの路/青い池/千代田ファーム 等）、新郎／新婦ロケ衣装2着ずつセレクト

※飛行機移動費、入館（入園）料等お客様負担

・creative photo studio aim(エイム)東京原宿店

記念写真を取り扱うフォトスタジオ。一般の方をプロモデル気分へといざなう、新感覚のシチュエーション提案とディティールにこだわったビジュアルセンス、ヘアメイク力、カウンセリング力を武器に常に最先端をいく。



creative photo studio aim東京原宿店

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前４丁目３２－１２ ニューウェーブ原宿 7F

TEL 03-3497-0303