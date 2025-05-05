【!!️初心者コース4回無料】和光市駅のパーソナルジム「HaneGym」で気軽にスタート！ 最大21,560円分お得！
【期間限定キャンペーン】
パーソナルジム「HaneGym」では、今だけ「初心者コース4回」が無料に！
シェイプアップコースまたは美ボディプレミアムコースにご入会で、3つの特典から1つを選べます。
１.初心者コース4回無料（トレーニング20分＋食事指導＋フォーム相談）
２.プレミアムストレッチ4回無料（疲労回復や柔軟性UPに）
３.スタンダードコース2回無料（本格的な45分トレーニング）
合計最大21,560円分が無料になるお得なチャンス！
🌟キャンペーン参加方法
→️ Step 1
スタンダードコースまたはプレミアムコースにご入会
→️ Step 2
以下の3つの特典の中から、お好きなサービスを1つお選びください
- 初心者コース4回無料（トレーニング初心者におすすめ）
- プレミアムストレッチ4回無料（柔軟性・疲労回復に）
- シェイプアップコース2回無料（本格的なボディメイクに）
💡特典サービスの詳細
初心者コース4回無料
無理なくトレーニングを始めたい方にぴったり！
- トレーニング20分
- 食事指導
- お水・ウェア・シューズ付き
- フォームチェック・相談もOK
プレミアムストレッチ4回無料
疲労回復や柔軟性を高めたい方におすすめ！
- トレーニング後のストレッチ20分付き
スタンダードコース2回無料
本格的なボディメイク・シェイプアップ志向の方へ
- 通常45分のトレーニングを2回分無料！
気軽にスタートできる今がチャンス！
無料カウンセリング予約 :
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モニターが多いパーソナルジム、実績があるから自信があります！
-20kgや-30kgを達成することは、週にたった2回のトレーニングでも、プロの手に委ねれば決して有り得ないことではありません！当社のウェブサイトには、モニターの写真がもっとあります!
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20代女性
50代女性
50代男性
お客様の声
HaneGym和光市店の情報
営業時間: 毎日 7:00~23:00
住所: 埼玉県和光市新倉 1-11-29
Google Maps: HaneGym和光市店(https://maps.app.goo.gl/WNwskxfKMyvmb8ta8)
アクセス: 東武東上線 和光市駅北口 → 徒歩1分
ホームページ：https://hanegym.com/wakoshi/
無料体験：あり
プラン・料金[表: https://prtimes.jp/data/corp/121555/table/28_1_7af8e7dd5779a5c046ce26d05b2e3c89.jpg ]
プラン・料金の詳細 :
https://hanegym.com/plan/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=4free&utm_content=text
HaneGym志木店
営業時間: 毎日 7:00~23:00
住所: 埼玉県新座市東北2-31-13 ミュージション志木 502
Google Maps: HaneGym志木(https://maps.app.goo.gl/QtiEwD5j2wcf81rz9)
アクセス: 東武東上線 志木駅 → 徒歩１分
ホームページ：https://hanegym.com/shiki/
HaneGym朝霞店
営業時間: 毎日 7:00~23:00
住所: 埼玉県朝霞市本町3丁目1-15アウルビルディング 301
Google Maps: HaneGym朝霞(https://maps.app.goo.gl/FCZvXAmtPxfRX6q46)
アクセス: 東武東上線 朝霞駅南口 → 徒歩1分
ホームページ：https://hanegym.com/asaka/
HaneGym東武練馬店
営業時間: 毎日 7:00~23:00
住所: 東京都練馬区北町2-29-16 K&Kビル 4F
Google Maps: HaneGym東武練馬(https://maps.app.goo.gl/zii6ES1xwUtbSSoX9)
アクセス: 東武東上線 東武練馬駅 → 徒歩1分
ホームページ：https://hanegym.com/tobu-nerima/
HaneGym成増店
営業時間: 毎日 7:00~23:00
住所: 東京都板橋区成増2-19-1 第三実光ビル B1
Google Maps: HaneGym成増店(https://maps.app.goo.gl/qbaoMF1o6daG9xSm9)
アクセス: 東武東上線成増駅南口 → 徒歩1分
ホームページ：https://hanegym.com/narimasu/
無料カウンセリング予約 :
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