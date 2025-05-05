【!!️初心者コース4回無料】成増駅のパーソナルジム「HaneGym」で気軽にスタート！ 最大21,560円分お得！

【期間限定キャンペーン】

株式会社CoreShift

パーソナルジム「HaneGym」では、今だけ「初心者コース4回」が無料に！

シェイプアップコースまたは美ボディプレミアムコースにご入会で、3つの特典から1つを選べます。

１.初心者コース4回無料（トレーニング20分＋食事指導＋フォーム相談）

２.プレミアムストレッチ4回無料（疲労回復や柔軟性UPに）

３.スタンダードコース2回無料（本格的な45分トレーニング）

合計最大21,560円分が無料になるお得なチャンス！

🌟キャンペーン参加方法

→️ Step 1

スタンダードコースまたはプレミアムコースにご入会

→️ Step 2

以下の3つの特典の中から、お好きなサービスを1つお選びください

💡特典サービスの詳細

- 初心者コース4回無料（トレーニング初心者におすすめ）- プレミアムストレッチ4回無料（柔軟性・疲労回復に）- シェイプアップコース2回無料（本格的なボディメイクに）

初心者コース4回無料

無理なくトレーニングを始めたい方にぴったり！

- トレーニング20分- 食事指導- お水・ウェア・シューズ付き- フォームチェック・相談もOK

プレミアムストレッチ4回無料

疲労回復や柔軟性を高めたい方におすすめ！

- トレーニング後のストレッチ20分付き

スタンダードコース2回無料

本格的なボディメイク・シェイプアップ志向の方へ

- 通常45分のトレーニングを2回分無料！

気軽にスタートできる今がチャンス！

無料カウンセリング予約 :https://hanegym.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=4free&utm_content=text

モニターが多いパーソナルジム、実績があるから自信があります！

-20kgや-30kgを達成することは、週にたった2回のトレーニングでも、プロの手に委ねれば決して有り得ないことではありません！当社のウェブサイトには、モニターの写真がもっとあります!

https://hanegym.com/result

20代女性50代女性

お客様の声

HaneGym成増店の情報

50代男性

営業時間: 毎日 7:00~23:00

住所: 東京都板橋区成増2-19-1 第三実光ビル B1

Google Maps: HaneGym成増店(https://maps.app.goo.gl/qbaoMF1o6daG9xSm9)

アクセス: 東武東上線成増駅南口 → 徒歩1分

ホームページ：https://hanegym.com/narimasu/

無料体験：あり

プラン・料金

[表: https://prtimes.jp/data/corp/121555/table/26_1_d5b80b623232995765350be9ff8da7ab.jpg ]プラン・料金の詳細 :https://hanegym.com/plan/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=4free&utm_content=text

HaneGym志木店

住所: 埼玉県新座市東北2-31-13 ミュージション志木 502

Google Maps: HaneGym志木(https://maps.app.goo.gl/QtiEwD5j2wcf81rz9)

アクセス: 東武東上線 志木駅 → 徒歩１分

ホームページ：https://hanegym.com/shiki/

HaneGym朝霞店

住所: 埼玉県朝霞市本町3丁目1-15アウルビルディング 301

Google Maps: HaneGym朝霞(https://maps.app.goo.gl/FCZvXAmtPxfRX6q46)

アクセス: 東武東上線 朝霞駅南口 → 徒歩1分

ホームページ：https://hanegym.com/asaka/

HaneGym東武練馬店

住所: 東京都練馬区北町2-29-16 K&Kビル 4F

Google Maps: HaneGym東武練馬(https://maps.app.goo.gl/zii6ES1xwUtbSSoX9)

アクセス: 東武東上線 東武練馬駅 → 徒歩1分

ホームページ：https://hanegym.com/tobu-nerima/

HaneGym和光市店

住所: 埼玉県和光市新倉 1-11-29

Google Maps: HaneGym和光市(https://maps.app.goo.gl/WNwskxfKMyvmb8ta8)

アクセス: 東武東上線 和光市駅北口 → 徒歩1分

ホームページ：https://hanegym.com/wakoshi/