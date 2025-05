【開催報告】Zindel Segal博士ウェビナー「MBCTはどのように気分障害のサポートになるか」

Kuu株式会社

マインドフルネス認知療法(MBCT = Mindfulness Based Cognitive Therapy)開発者の一人である、Tronto大学のZindel Segal博士によるウェビナーを開催いたしましたのでご報告します。

MBCTは、MBSRと並び、世界的には信頼度の高いプログラムとしてされています。

そのMBCT誕生30周年を迎える2025年、共同開発者の一人、Zindel Segal博士を迎えたオンラインウェビナーがアジア各国から170名以上の参加者を集めて開催されました。

博士は、MBCTが「治療」ではなく「うつ病の再発予防」を目的に開発された背景を語り、思考と感覚の2つのモードを体験するワークを実施。プログラムの構成や神経科学的裏付けも紹介され、実践者としての姿勢やマインドフルネスの本質にも言及しました。

International Mindfulness Center JAPANは今後も教育・実践・研究をつなぐ活動を継続していきます。

開催概要

1)日時

2024年4月10日(木)

20:00-22:00

2)講師

Dr.Zindel Segal

Distinguished Professor of Psychology in Mood Disorders, University of Tronto Scarborough

開催レポート

詳細はこちらからご覧いただけます。

https://www.mindfulness-japan.org/webinar-20250410-zindel-segal/

International Mindfulness Center JAPANについて

代表:井上清子

当センターは、国内に置ける科学的エビデンスに基づくマインドフルネスの普及のために設立されました。

https://www.mindfulness-japan.org/

International Mindfulness Center JAPAN

