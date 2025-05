「Bitfan」にて、元宝塚歌劇団・宙組トップ娘役、潤花のオフィシャルファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小久保知洋、以下「SKIYAKI」)は、2025年5月5日(月・祝)に、オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」にて、潤花のオフィシャルファンクラブ(URL:https://junhana.bitfan.id/ )を公開しました。

潤花(じゅん はな)は2014年に宝塚音楽学校に入学後、2016年に宝塚歌劇団に102期生として入団。2017年の新人公演にて初ヒロインを務め、2021年2月に宙組トップ娘役に就任しました。これまで「シャーロック・ホームズ -The Game Is Afoot!-」「NEVER SAY GOODBAY」「HiGH&LOW -THE PREQUEL-」など、数多くの作品に出演し、2023年6月に「カジノ・ロワイヤル」東京公演千秋楽をもって宝塚歌劇団を退団しました。

現在は、在団中から定評のあった高い演技力と明るいキャラクターで、舞台だけでなく映像作品など、女優として、幅広いジャンルで活動。2025年5月からは、退団後初のミュージカルとなる「二都物語」への出演も決定しており、今後のさらなる活躍が期待されています。

この度オープンしたのは、潤花のオフィシャルファンクラブです。当サイトの有料会員に登録いただくと、会員限定のグループチャットや、ライブ配信など、スペシャルな特典をお楽しみいただけます。

当サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルファンクラブ詳細】

■オフィシャルファンクラブ名

JUN HANA OFFICIAL FANCLUB

■URL

https://junhana.bitfan.id/

■会費

WEB:月額 720円(税込)

アプリ:月額 1,080円(税込)

※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い(ペイディ)」「Apple/Google決済」 をご利用いただけます。

※決済方法に関わらず、提供コンテンツは一律となります。

■無料会員コンテンツ

NEWS、SCHEDULE、BIOGRAPHY、STORE

■有料会員コンテンツ

LIVE STREAMING、GROUP CHAT、TICKET、BIRTHDAY MAIL

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名:株式会社SKIYAKI

所在地:東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者:代表取締役 小久保 知洋

資本金:31百万円

事業内容:プラットフォーム事業

URL:https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的で優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

URL:https://bitfan.id/