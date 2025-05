★【大丸梅田店】ワクワク、ときめく韓国がやってくる！5月7日(水）から「Kfes!」開催します！最新のかわいいを探しに！オソオセヨー！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

コスメにファッション、グルメにライフスタイルまで、毎日にいつもワクワクをくれる国、韓国。

もっと知りたい韓国の、おしゃれのヒントがいっぱい詰まった『Kfes!』を、大丸梅田店の各階で開催します。最新のカワイイを探しに、オソオセヨー!

★韓国のTHE HYUNDAIがグローバルイベントを開催! ■大丸梅田店1階イベントスペース

THE HYUNDAI GLOBAL with nugu in OSAKA とは?

韓国の現代百貨店が、グローバルイベントを開催しております!

韓国発ファッションブランドの数々が週替わりで登場。心斎橋PARCO、大丸梅田店、大丸心斎橋店の3館で、「現代(ヒュンダイ)百貨店」と連携した、大規模な韓国ブランドのPOPUPを202年6月24日(火)までの約3ヶ月にわたり展開します。

大丸梅田店では、4月9日(水)から11週にわたり、12ブランドを展開します!

■大丸 梅田 店 1階 イベント スペース

今注目の韓国発ファッションブランドの数々が週替わりで登場します。

(一例)

■INSILENCE(インサイレンス)関西初

インサイレンスは、同時代の雰囲気を反映したアパレル ラインのリリースに焦点を当てています。 独自のシルエットと現代的な感性でアイテムを再解釈した高感度製を披露します。

会場:1F EVENT SPACE

期間:2025年5月7日(水)~13日(火)

5月7日(水)以降の詳細は、下記のURLよりご覧ください。

https://www.daimaru.co.jp/umedamise/topics/250401hyundai.html

■WORK SHOPで韓国文化に触れてみてください!

※いずれも5月1日(木)から予約開始

詳細は、大丸梅田店HPをご覧ください→

https://www.daimaru.co.jp/umedamise/250430kfes/

■韓国語講座

旅行やドラマ、推し活など、あなたが学びたい韓国語を楽しく教えます!初めて学ぶ方も大歓迎☆

場所:7階 エスカレーター横 イベントスペース

日程:5/17(土)、18(日)、24(土)、25(日)、

時間:各日13:00-17:20 1レッスン30分

価格:1名様税込1,000円

韓国風ブーケ作り

モールフラワーを使った、“枯れないお花”のキャンパスアート、大切な思いをお花と一緒に残せます。リボンを使ってアレンジして、プレゼントしても素敵です。

場所:7階 エスカレーター横 イベントスペース

日程:5/17(土)、18(日)、24(土)、25(日)、

時間:各日11:00-19:00 1回60分

価格:1名様税込3,000円

■韓国グルメをお楽しみください!

■14階 レストラン

<コリアンビストロ ソー>

人気韓国グルメの「トッペギプルコギ」や、まるでタオルのような「タオルケーキ」など、期間限定の特別メニューをご用意しました。

■地1階 東 惣菜

●<サランバン>

種類も豊富なキンパやチヂミ、ビビンバなど、韓国のお惣菜がずらりと並びます。

■韓国風フラワーBLOOMSが登場!

■6階 エスカレーター横 イベントスペース

好きなお花を選んで作る韓国スタイルのフラワーショップ。

アーティフィシャルフラワー(高品質造花)を使ったウエディングブーケやギフトフラワー、ホームフラワーまで取りそろえています。

■韓国の人気イラストレーターとコラボレーション <J.PRESS>×アーロン・チャン

■9階 紳士服<J.PRESS>

世界的に注目を浴びるイラストレーター、アーロン・チャン。

彼が描く印象の強いアイビールックキャラクターを、J.PRESSのカレッジアイテムと融合させたコレクションを発売します。

■韓国コスメもチェック! <アインズ&トルペ>に登場!

■5階<アインズ&トルぺ>

CICAでおなじみ、韓国発、揺らぎ肌を健やかに整えるケアで人気のスキンケアブランド〈VT COSMETICS〉から。肌のキメを整えながら、保湿成分を角質層へ届ける新しいリードルシリーズ。正規品の取り扱いはアインズ&トルペが日本初となる、独占販売商品です。

VTコラーゲンリードルS100 (50mL)税込4,840円

■韓国ファッション~ヨガ・フィットネス~ <ゼクシィミックス>

■5階<ゼクシィミックス>

ヨガやフィットネスに最適なアイテムがそろう、スタイリッシュで機能性バツグンの韓国発スポーツウェアブランド。独自に開発したプレミアム素材により、肌に優しく、ボディーラインをスッキリ整えてくれる理想のレギンスが誕生しました。

BLACK LABEL シグネチャー360N XP9157T 税込5,940円

大丸松坂屋カード会員様限定 韓国旅行にも行ける!10万円分のトラベルギフトカードが抽選で2名様に当たる!

下記期間中に、大丸松坂屋カードをご利用のうえ、大丸梅田店で税込5,500円以上購入された方に抽選で10万円分のトラベルギフトカードをプレゼントいたします。

【応募受付期間】5月7日(水)→27日(火)

【応募方法】専用の応募フォームに必要事項を

ご入力のうえ、ご応募ください。

※完了した方には応募完了メールをお送りします。

※詳細は、大丸梅田店のHPを御覧ください。

※詳細は、大丸梅田店のHPを御覧ください。

→https://www.daimaru.co.jp/umedamise/250430kfes/