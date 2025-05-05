【新プラン開始！】aim原宿店とaim札幌店のコラボスタジオ&ロケーションプランが登場！

aim原宿店初の北海道ロケーションプラン開始！

有限会社三景スタジオ

aim原宿店のロケーション撮影は都内をメインにしておりましたが、今回aim札幌店との合同ロケスタプランが始動いたしました。

原宿でスタジオフォト、札幌でロケーションフォトを叶えられる新プランはフォトウェディングだけではなく、北海道旅行をご検討のお客様にピッタリな内容となっております。

aim東京 原宿 店 スタジオフォトaim札幌店 ロケーションフォト

人気ロケーション地をピックアップ

・モエレ沼公園

・永山邸

・さっぽろビール園

・北海道庁赤レンガ

・前田森林公園 等

人気スポットのロケーションフォトををaimの撮影クオリティでお届けします。

カメラマンとヘアメイクスタッフが帯同してのロケーションのため一日安心です。

モエレ沼公園さっぽろビール園前田森林公園永山邸

ロケーション＆スタジオプラン

【価格】 \270,000(税込）

・スタジオ洋装or和装/ロケ洋装or和装

・衣装：スタジオ（原宿）→クラスフリー/ロケ（札幌）→ロケ衣装の中からクラスフリー

※トレンドコレクションのみお嫁様\22,000 お婿様\11,000

【プラン内容】 ・新婦2着・新郎2着・アクセサリー/小物・データ120カット(ロケ現像/スタジオ未修正) ・衣装クリーニング代・札幌ロケ地移動費

※飛行機移動費、入館（入園）料等お客様負担

・creative photo studio aim(エイム)東京原宿店

記念写真を取り扱うフォトスタジオ。一般の方をプロモデル気分へといざなう、新感覚のシチュエーション提案とディティールにこだわったビジュアルセンス、ヘアメイク力、カウンセリング力を武器に常に最先端をいく。



creative photo studio aim東京原宿店

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前４丁目３２－１２ ニューウェーブ原宿 7F

TEL 03-3497-0303