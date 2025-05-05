Shopifyストアで年齢確認ポップアップを実現できるアプリ「シンプル年齢確認ポップアップアプリ」をリリース

株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が、「シンプル年齢確認ポップアップアプリ」をリリースしました。

「シンプル年齢確認ポップアップアプリ」は、訪問者の年齢を Yes/No や生年月日入力形式で手軽に確認し、店舗ブランドに合わせたポップアップデザインを細部までカスタマイズできます。法令遵守が必須のアルコールやタバコなど、成人向け商品を扱うストアに最適で、ノーコードでの設定やテーマエディタへのワンクリック導入を実現。訪問者にストレスの少ない UX を提供し、安心・安全なショッピング体験をサポートします。

▼「シンプル年齢確認ポップアップアプリ」｜アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-112-ur-age-popup-app?locale=ja

▼「シンプル年齢確認ポップアップアプリ」｜ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-112-ur-age-popup-app/guide

■Shopify とは

Shopify（ショッピファイ）は、国内に限らず海外へのオンライン販売も、専門知識がなくとも手軽に始められる、SasS 型のコマースプラットフォームです。

■「シンプル年齢確認ポップアップアプリ」について

アプリのイメージ画像

Shopify アプリ「シンプル年齢確認ポップアップアプリ」では、以下のような機能をご利用いただけます。

■ ストアに年齢確認ポップアップを追加できる！ストア訪問前に表示される年齢確認ポップアップのイメージ

訪問者がストアにアクセスする前に、年齢確認ポップアップを手軽に設置できます。Yes/No 形式だけでなく、生年月日入力形式にも対応し、取り扱う商品の年齢制限ポリシーに合わせた適切な確認方法をノーコードで実現します。

■ 年齢確認ポップアップは 2 種類から選べる！Yes/No形式と生年月日入力形式を切り替えることが可能

シンプルな Yes/No 形式と、生年月日入力形式の 2 種類を自由に切り替え可能です。ショップの雰囲気や利用シーンに合わせて最適な方法を選択し、訪問者にとってストレスの少ない確認体験を提供します。

■ すべての設定をノーコードでできる！ノーコードでメッセージやデザインをカスタマイズできるテーマカスタマイズ画面

テーマカスタマイズ画面から直感的に操作できるため、専門的なプログラミング知識は一切不要です。ポップアップのメッセージやボタンテキスト、フォント、カラー設定なども UI 上で細かく調整でき、細部までブランドにフィットさせられます。

■ 1 クリックでテーマに追加できる！アプリ管理画面からポップアップ機能を有効化する画面

インストール後、テーマエディタの「追加」ボタンをクリックするだけで、ポップアップ機能が即座にストアに反映されます。コード編集やファイル操作は一切不要で、導入作業を大幅に短縮し、すぐに運用を開始できます。

▼「シンプル年齢確認ポップアップアプリ」｜アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-112-ur-age-popup-app?locale=ja

▼「シンプル年齢確認ポップアップアプリ」｜ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-112-ur-age-popup-app/guide

▼参考記事

- Shopifyで年齢確認のポップアップを実装する方法を考察(https://zenn.dev/natsume_katu/articles/3c5dc629d32a14)- 【2025年】Shopifyで年齢確認のポップアップを実装できるアプリ15選を紹介(https://unreact.jp/blog/shopify-blog-app-select-15-age-verification-popup)- Shopifyで年齢確認ポップアップを実現できるアプリ9選(https://unblog.unreact.jp/blog/4i-cl90s2)- Shopifyで年齢確認のポップアップを実装する方法を5つ紹介！(https://qiita.com/eijiSaito/items/6a8cc9d61ffc66db59e1)- 【2025年】Shopify ストアに年齢確認ポップアップを表示できる？おすすめアプリも紹介！(https://unreact.jp/blog/shopify-age-confirmation-popup)- Shopifyで年齢確認のポップアップを実装できるアプリについて徹底解説(https://unreact.jp/shopify-apps/sa-112-ur-age-popup-app/guide)

▼株式会社UnReact 会社概要

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/