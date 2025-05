FRUITS ZIPPER、担任の先生と”ガチンコ対決”を繰り広げる！生徒からのマジダメ出しに月足天音がタジタジに！？メンバー絶賛！松本かれんの”あざとかわいい”回答に男子生徒「1日24時間勉強する」

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」は、人気アイドルグループFRUITS ZIPPERによるバラエティ番組『FRUITS ZIPPERの超めでたいさぷらいずTV』(読み:ふるーつじっぱーのちょうめでたいさぷらいずてぃーびー)の第8話を2025年5月3日(土・祝)よる9時より放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

『FRUITS ZIPPERの超めでたいさぷらいずTV』は、いまやZ世代だけでなく幅広い世代から愛される日本のトップアイドルとなったFRUITS ZIPPERによるレギュラー番組で、“サプライズ初心者”であるメンバーたちが、人生の門出を迎える人々に向けて全力の「おめでとう」を届けるために、初めてづくしのサプライズに全力チャレンジしていきます。

5月3日(土・祝)よる9時放送の最終話では、入学式を迎えた新1年生へのサプライズを敢行するべく、東京・青陵高等学校の入学式に潜入したFRUITS ZIPPERが大ヒット曲『NEW KAWAII』を披露。

さらに、「2度と遅刻しませんと言った生徒が翌日遅刻したら?」、「告白する生徒の背中を押す言葉は?」など、学校生活で起こるさまざまなシチュエーションでどんな言葉を生徒に投げかけるかについて勝敗をつける『どっちの言葉がグッとくる?ガチンコハッピーワード対決』を繰り広げました。「自分のせいでチームが負けた」と落ち込む生徒を前向きにする言葉」のお題に、A案は「一緒に戦えて嬉しかった!次も〇〇と一緒に試合に出たい!てかさ、受験のときのエピソードトークにしよー★One for all,All for one!」、B案は「自分のせいと思えるくらい頑張ってきたのだからこの悔しさを次に繋げよう」と発表に。生徒にどちらの言葉が刺さったか聞いてみると、意見は真っ二つに分かれ、僅差でB案が勝利します。ここで、B案の言葉を考えたのは先生だと発表され、会場は大盛り上がりに。B案を選んだ生徒に話を聞くと、「実際に自分がエラーしてチームが負けた経験があるんですけど、それでA(案)を言われたら正直何言ってんや、こいつってなると思います」「One for all,All for oneって英語をなんで使ってくるのかなって」と言われてしまい、FRUITS ZIPPERはその場に倒れ込みます。

この言葉は、真中さん、松本さん、月足さんの合作で、「One for all,All for one」の部分を考えた張本人の月足さんは、男子生徒からのツッコミにタジタジの様子を見せました。

続いて、「恋愛で勉強が手につかないと相談してきたら?」とのお題に、A案は「恋も心も勉強!この際、恋に溺れてみたら…」、B案は「勉強できたらモテるよ」と発表に。結果はB案が勝利となり、なんと考えたのは松本さんということが明かされます。メンバーも「天才」と絶賛するこの言葉について、男子生徒は「こんなこと言われたら僕は1日24時間勉強してモテ期も到来させます!」と宣言。この力強い言葉に、入学式の会場は大盛り上がりとなりました。

これまで、卒業式、部活の送別会、入学式とさまざまな門出をサプライズでお祝いしたFRUITS ZIPPERのメンバーたち。仲川さんは「場数を踏んだら慣れるってわかったからサプライズのプロになりたい。いつでも呼んでください!」とコメント。今後の期待を予感させたメンバーたちは今後どのようなサプライズに挑戦していくのか…?ぜひご期待ください。『FRUITS ZIPPERの超めでたいさぷらいずTV』最終話は現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひお楽しみください。

