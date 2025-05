攻略対象は陰キャのみの恋愛風ノベルゲーム『陰キャラブコメ』、“インシツ”が“マシマシ”になって登場！

株式会社Phoenixx

株式会社Phoenixx(フィーニックス)(東京都武蔵野市、代表取締役社長:坂本 和則)は、恋愛風ノベルゲーム『陰キャラブコメ』を、さらに内容をボリュームアップさせた『陰キャラブコメ インシツマシマシ』として、本日2025年5月5日に発売したことをお知らせいたします。

■全編キャラクターボイス搭載、イラストイメージ刷新、そして追加編も!“インシツ”が“マシマシ”になって登場!

『陰キャラブコメ インシツマシマシ』では、全編において、豪華キャスト陣によるキャラクターボイスの搭載、イラストイメージの刷新が行われています。

そして、今回の発売を記念に追加された「叡大祭・デート編」のエピソードもお楽しみ頂けます。

●『陰キャラブコメ インシツマシマシ』Steamページはこちら!

https://store.steampowered.com/app/2795280/_/?l=japanese

■追加編登場!“叡ゲ同“メンバーの執事服イメージを大公開!

今回の発売を記念に追加された「叡大祭・デート編」では、”陰キャオタク“な叡聖大学ゲーム同好会のメンバーとの文化祭や、デートエピソードをお楽しみ頂けます。

■あなたの陰色の青春も呼び起こされる。『陰キャラブコメ インシツマシマシ』最新PVはこちら

『陰キャラブコメ インシツマシマシ』の最新PVはこちらからご覧ください。

https://youtu.be/14E8PNehyqs

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=14E8PNehyqs ]

■最新ニュースもお届け!『陰キャラブコメ』公式HPが本日よりオープン!

『陰キャラブコメ』公式HPがついにオープンいたしました。

最新情報など是非ご覧ください♩

https://inlove-game.com/

■『陰キャラブコメ』とは

<『陰キャラブコメ』あらすじ>

陰キャをこよなく愛し、

陰キャを喰いまくることを夢見ている大学生のあなた。



しかし、国際色豊かで三歩歩けば帰国子女にぶつかりノンデリ陽キャが幅を利かせている私大に通っている以上、その望みは叶えられないものだと思っていた。

そんなある日、あなたは海辺にいてさざなみが聞こえたかと思えばカドショでシャカパチが聞こえるという、陰キャがマウントをとってくる吉夢で目が醒める。



「陰キャオタクの夢が見られるなんて、今日はいいことがある気がするなあ。」

その予想は的中する。

大学で陽キャにいじめられていた陰キャを助けたところ、なんとオタサーの会長を任されることとなったのだった。

さあ、個性豊かな陰キャたちを、両手いっぱいの愛と欲望で抱きしめて。

陽キャは問答無用で撃墜せよ。

<キャラクター紹介>

だいだい / CV:室元気

超高速詠唱無敵の唾マシンガン

情報工学科1年の新入生。

一を聞かず、十を喋る陰キャオタク。

他人に唾を飛ばしながらマウントをとることがコミュニケーションであり、自分はその能力が高いと信じている。

臭いカドショでTCGに勤しみ、バキバキのスマホでソシャゲのイベントを走り、アクキーをジャラジャラと鳴らしながら今日もキャンパスをビタ走る。

つがい / CV:岩崎諒太

オタサー唯一の常識人(?)

叡聖大学哲学科3年。

叡ゲ同の中では唯一双方向の正常な意思疎通が可能。

一方で炎上系ネット論客の暴露本を読んでいるなど、「常識人」という言葉だけでは形容しきれない何かがありそうだ。

ash / CV:坂田将吾

民度最悪格ゲーマー

本名不明、学科も不明で、

部室でいつも寝ている謎の多い人物。

「不快」が口癖で、他人に対して刺々しい言葉ばかりを投げてしまう民度が最悪な格ゲーマー。

普通ならば、このまま深くは関わらず終わるだろう。

にしむら / CV:小林裕介

チル臭き侵略者

商学部2年の陽キャ。

「ゲームがしたい」という理由で陰キャの楽園叡ゲ同に土足で踏み入り、陽キャのキッツイノリで削るように絡んでくるため、ただでさえ多湿な部室は、さらに空気が濁っていく。

会長(あなた)/CV:ファイルーズあい

陰色の楽園を統べるは我

一人称ワイ。陽キャから陰キャを助けたところ、叡聖ゲーム同好会4代目会長に任命された。陰キャをこよなく愛する陰キャオタクオタク。

【製品概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/233_1_90b1b3b7ec5e590ef80be5df545e4bba.jpg ]

(C)︎2024 Valve Corporation. Steam は、米国及びまたはその他の国の Valve Corporation の商標及びまたは登録商標です。

『陰キャラブコメ インシツマシマシ』

公式HP:https://inlove-game.com/

公式グッズ:https://phoenixxonline.myshopify.com/collections/inlove

公式X:https://x.com/inlove_eigedo <@inlove_eigedo>

公式YouTube:https://www.youtube.com/@陰キャラブコメ(https://www.youtube.com/@%E9%99%B0%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E3%83%96%E3%82%B3%E3%83%A1)

株式会社Phoenixx

公式サイト:https://phoenixx.ne.jp/

公式X:https://x.com/Phoenixx_Inc <@Phoenixx_Inc>

公式YouTube:https://www.youtube.com/@PhoenixxGames

―――

Creators - Centric

クリエイターには無限の可能性が秘められています。

Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、

すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。

10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。

世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。

To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.

―――