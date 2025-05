株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー(本社:東京都中野区 代表取締役社長:櫻井 匡)は、ディズニーキャラクターの折りたたみ式オペラグラス「ディズニーキャラクター オペラグラス」の販売を、2025年5月16日より開始いたします。

「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「スティッチ」「くまのプーさん」「ベイマックス」の5アイテム。価格はオープンですが、ケンコー・トキナーオンラインショップでの販売価格は1,815円(税込)です。

ディズニーキャラクター オペラグラス

ディズニーキャラクター オペラグラス



https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/binoculars/opera/pliant/DK-PL0325.html

折りたたみ式でシャツのポケットにも入る薄型のオペラグラス。

コンサートや舞台鑑賞などで活躍するでしょう!

トイカメラとデザインコンセプトを合わせ、カメラと一緒に遊びにもっていきたくなるアイテムです。

(C) Disney (C) DISNEY. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

ポーチが付属パッケージ

仕様

倍率:3倍

口径:25mm(対物線28mm)

サイズ:115×64×20mm

重量:65g

付属品:ポーチ