毎公演即完の「寝そべって聴くオーケストラ」。初の年代別ヒット曲シリーズ公演が開催決定！累計5.7万人動員へ。

『CHILL CLASSIC CONCERT』は、「寝てOK・食べ飲みOK・おしゃべりOK」な気軽に楽しめるオーケストラとして、過去全公演が即完売するなど大変ご好評をいただいております。



過去来場者の約80%が20~30代で、その半数が「クラシックコンサートに初めて来場」と回答。そのうち80%以上が「クラシックコンサートにいく機会はあまりなかったが、今後行ってみたい」と回答するなど、クラシックコンサートへのトライアルとして、注目を集めています。





今回、横浜・大さん橋ホールを舞台に、新たに2公演の開催が決定。既に発表済みの『Cinema Collection』『Anime Collection』に加え、新たに“あの頃の記憶が蘇る”「年代別ヒット曲」シリーズを開催いたします。

これにより、累計の動員数は5万7千人を見込んでおります。

▼初の「年代別ヒット曲」シリーズが登場!

『CHILL CLASSIC CONCERT』シリーズ初となる「年代別ヒット曲」シリーズ。

誰もが一度は耳にしたことのある2000年代・1990年代のヒット曲を、特別にオーケストラアレンジ。壮大な演奏の中で、来場された皆さまが当時を懐かしみ、思い出に浸るひとときをお届けします。

今回発表となりました以下の2公演について、2025年5月4日(日)19:00から5/18(日)23:59まで、LINE友だち限定先行抽選受付を行います。応募される方は、公式LINEより送付されるURLよりお申し込みください。

『CHILL CLASSIC CONCERT SEASIDE -2000’s Memories Collection-』

(2025年8月23日(土)24日(日)/横浜・大さん橋ホール)

『CHILL CLASSIC CONCERT SEASIDE -1990’s Memories Collection-』

(2025年10月25日(土)26日(日)/横浜・大さん橋ホール)

各種チケットに関する情報は、公式WEBサイト・各種SNSよりご覧いただけます。

・公式WEBページ:https://chill-classic.jp

・公式LINE:https://lin.ee/9LPxCEJ

・公式Instagram:https://www.instagram.com/chill.classic.concert/

・公式X:https://twitter.com/chill_classic

▼『CHILL CLASSIC CONCERT』6月、8月、10月、12月公演協賛決定のお知らせ

2025年に行われる下記公演の開催にあたり、明治安田生命保険相互会社様からご協力をいただいております。

・協賛:明治安田生命保険相互会社

『CHILL CLASSIC CONCERT 2025』6月名古屋・12月神戸公演

『CHILL CLASSIC CONCERT SEASIDE -2000’s Memories Collection-』

『CHILL CLASSIC CONCERT SEASIDE -1990’s Memories Collection-』

<明治安田様より>

今回初めて『CHILL CLASSIC CONCERT』へ協賛させていただくこととなりました。

本コンサートが、みなさまにとって忘れられない素晴らしい体験となり、心に響く時間をお届けできることを願っております。



▼『CHILL CLASSIC CONCERT』スポンサー募集中!

『CHILL CLASSIC CONCERT』シリーズでは、2025年以降の公演開催にあたり、引き続きスポンサー企業様を募集しております。

今後より国内・さらに世界へと拡大を目指していく『CHILL CLASSIC CONCERT』は、上質なトップオーケストラの生演奏を、非日常的な空間でくつろいで楽しむことで、癒しや感動を味わうことができる、エンターテインメント体験を提供しております。

スポンサーとして参加いただく企業様には、スポンサー名の露出や会場内のPRスペースの提供、コラボレーションなど、さまざまな特典を検討しております。

募集に関する詳細については、下記お問い合わせ先までお気軽にお問い合わせください。皆様のご連絡を心よりお待ちしております。

チルクラシック運営事務局:chill-classic@indi.co.jp

▼公演概要

『CHILL CLASSIC CONCERT SEASIDE -2000’s Memories Collection-』

・プログラム

愛唄 / 蕾 / 花 / メリクリ / 横顔 / Can You Keep A Secret? ほか

※残りのプログラムは、後日追加発表となります

・公演日時

DAY1:2025年8月23日(土)

第1公演 開場11:00 / 開演12:00

第2公演 開場14:30 / 開演15:30

第3公演 開場18:00 / 開演19:00

DAY2:2025年8月24日(日)

第1公演 開場10:00 / 開演11:00

第2公演 開場13:30 / 開演14:30

第3公演 開場17:00 / 開演18:00

・公演会場

横浜・大さん橋ホール

・協賛

明治安田生命保険相互会社、ローソンチケット

『CHILL CLASSIC CONCERT SEASIDE -1990’s Memories Collection-』

・プログラム

世界中の誰よりきっと / 空も飛べるはず / ラブ・ストーリーは突然に / Hello,Again~昔からある場所~ / LA・LA・LA LOVE SONG / LOVE LOVE LOVE / PRIDE / SAY YES

ほか

※残りのプログラムは、後日追加発表となります

・公演日時

DAY1:2025年10月25日(土)

第1公演 開場11:00 / 開演12:00

第2公演 開場14:30 / 開演15:30

第3公演 開場18:00 / 開演19:00

DAY2:2025年10月26日(日)

第1公演 開場10:00 / 開演11:00

第2公演 開場13:30 / 開演14:30

第3公演 開場17:00 / 開演18:00

・公演会場

横浜・大さん橋ホール

・協賛

明治安田生命保険相互会社、ローソンチケット

〈販売スケジュール〉

- LINE友だち先行 5/4(日)19:00~5/18(日)23:59- - 抽選結果 5/22(木) 12:00- ローチケ先行 5/24(土)12:00~6/1(日)23:59- - 抽選結果 6/5(木) 12:00- 一般販売(先着)6/6(金)12:00~ ※全ての方がご購入可能となります▼『CHILL CLASSIC CONCERT』シリーズとは

『CHILL CLASSIC CONCERT』シリーズは、リクライニングチェアやハンモック、ビーズクッションといったくつろげる座席で、トッププロオーケストラによるJPOPヒット曲の生演奏を味わうことができるコンサートとして、クラシックファンのみならず、幅広い方々に好評いただいております。

過去公演では、来場満足度が約98%を記録。来場者の約88%が「毎年行きたい」と答えるなど、大変好評をいただいております。

過去公演に来場されたお客様の声:

クラシックコンサートへ来るのが初めてでした。これまでは敷居が高いと行くことができなかったのですが、リラックスして大丈夫というコンセプトでしたので気持ちを楽にして参加することができました。とても有意義な時間を過ごすことができました。

(男性・20代)

想像をはるかに超えるコンサートに大満足で未だ余韻に浸っております。

どの曲も知っているものばかりでワクワクしながら来場したのですが、クラシックで聴くJ-POPは非日常感もあり、とても多幸感に包まれました。

(女性・30代)

クラシックのコンサートは初めてでしたが、敷居が低く、初めてでも気負わず参加でき、とてもありがたかったです。

目の前で演奏を聴け、大人も子供も癒され、ピアノを習っている娘は、将来あのステージに立ちたい!と言っており、とても良い経験、刺激になりました。

(女性・30代)

リクライニング席でくつろぎながら浴びるように演奏を聴く。とっても贅沢な時間でした。LINEでセトリや編曲エピソードを見ながら、曲を聴けるのも良かった。どの曲も素敵で、何度かホロリとしながら聴いてました。

(女性・30代)

・大さん橋ホール(神奈川):第1,2公演

まるで海の中にいるような、波をイメージした照明で演奏をお楽しみいただけます。

・大さん橋ホール(神奈川):第3公演

みなとみらいの海をバックに、演奏をお楽しみいただけます。

<選べる座席>

・ハンモック席

自分だけの世界に入り生演奏を浴びることができる、「CHILL」を体感できるお席です。

・ビーズクッション席

オーケストラの目の前で寝そべり、生演奏を浴びることができる、臨場感たっぷりのお席です。

・リクライニングチェア席

まるで無重力になったようにくつろげるリクライニングチェアに座り、寝そべって音楽を楽しめるお席です。

▼出演者プロフィール

企画協力者のビルマン・中山両氏のほか、約30名の新進気鋭のオーケストラ演奏家が特別に集結し、演奏を披露いたします。

ビルマン 聡平 (ヴァイオリン/企画協力)

兵庫県神戸市出身。3歳よりヴァイオリンを始める。

東京芸術大学音楽学部附属音楽高等学校卒業。

同大学を経て、ローザンヌ高等音楽院卒業。

同大学院修士課程修了。

ローザンヌ(スイス)において Sinfonietta de Lausanne アカデミー課程修了。

8歳で京都音楽コンクール金賞奨励賞、全日本学生音楽コンクール第3位入賞、日本演奏家コンクール優勝、YBP国際コンクール優勝、大阪国際コンクール第3位入賞。

墨田トリフォニーホール、八王子オリンパスホール、オペラシティ、日野市煉瓦ホール等でソロリサイタルを開催し、好評を博す。

ソリストとして、故田中千香士氏 指揮 レボリューションアンサンブル、矢野正浩氏 指揮 Grand Gala Orchestra OSAKA、Alexander Mayer氏 指揮 Sinfonietta de Lausanne、中田延亮氏 指揮 新日本フィルハーモニー交響楽団等と共演。

ピエール・アモイアル氏率いるCamerata de Lausanneのメンバーとして、ローザンヌ、モスクワ、イスタンブール、パリ等ヨーロッパ各地において演奏会、ツアーを行う。

これまでに山本彰、工藤千博、澤和樹、清水高師、ピエール・アモイアル各氏に師事。

現在、新日本フィルハーモニー交響楽団2ndヴァイオリン首席奏者。

ソロコンサートや室内楽等、多数のコンサートに出演している。

またスタジオミュージシャンとしても、これまでに様々なアーティストのレコーディングやツアーに参加 。

TVコマーシャルやドラマ 映画 ゲーム音楽などのレコーディングにも多数参加。

中山 博之 (編曲・ピアノ/企画協力)



東京藝術大学作曲科卒業。

ピアニストとして東京交響楽団、日本フィルハーモニーとの共演、映画・TVコマーシャル音楽のピアノ演奏レコーディング、フィギュアスケートの 浅田真央選手がプログラムに使用した「カプリース」、NHK朝の連続テレビ 小説「梅ちゃん先生」の演奏を担当。

主な編曲作品「ジブリ・ザ・クラシックス」/Xbox360「ブルードラゴン」/「ロスト・オデッセイ」/「【DS版】ファイナルファンタジーIII」オープニング/「グイン サーガ」/「キングダムハーツ・ピアノコレクションズ」/「浅田舞&真央 スケーティング・ミュージック2009-10 カプリース」/「ファイナルファンタ ジーPIANO OPERA I / II / III、IV / V / VI、VII / VIII / IX」/「ファイナル ファンタジーオーケストラアルバム」/「Distant Worlds music from FINAL FANTASYコンサート」/「memoria!/下村陽子25周年ベストアルバム」/Apple Arcade「ファンタジアン」オーケストラ

2006年 ポーランド大使館でショパン作品を演奏 2010年 ショパン生誕200年記念・NHKカルチャー主催のワルシャワ交流祭 ツアーに参加、ワルシャワ・パリにてショパンを演奏し喝采を浴びる。 2011年 NHKラジオ第2文化講演会「ショパンとその時代」に出演 2012年 スペインのマヨルカ島、スイスツアーを開催 2014年 ブラジル・サンパウロにて海外初の「ピアノ・オペラ ファイナル ファンタジー」(国際交流基金主催)コンサートに出演 2015年・2016年「ピアノ・オペラ ファイナルファンタジー」ワールドツアー、パリ・ブリュッセル・ストックホルム・ロンドン・台湾・韓国・香港・シンガポール・ブラジル・メキシコ・ニューヨーク・ロサンゼルス公演に出演。2018年 東京白寿ホールにて、中山博之個展を開催。

2021年東京オリンピック2020の開会式において、オーケストラ編曲したファイナルファンタジー"勝利のファンファーレ"が使用された。昨年10月から12月までNHKラジオ第2において、芸術その魅力「19世紀パリ音楽サロンへの旅」が13回にわたり放送される。2023年2月シンガポールにて、ファイナルファンタジーピアノリサイタルに出演。スクエア・エニックス公式YouTubeにて、ファイナルファンタジー作品を編曲・演奏。

https://www.youtube.com/channel/UCMx60HYcw1ieiPlZZagfqXQ

現在、桐朋学園芸術短期大学非常勤講師、NHK、読売カルチャー講師。

▼会社情報

【株式会社indi】

「文化と経済をつくる」をミッションに掲げ、マーケティングをコアに文化産業のグロース支援や事業推進を行うベンチャー。カテゴリーを超えたあらゆるジャンルのコンテンツ事業を手がけています。

- 会社名:株式会社indi- 事業内容:文化産業領域におけるマーケティングソリューション提供、新規事業開発など- 設立日:2018年11月1日- 所在地:東京都目黒区目黒2-9-5ブラッサム目黒2階- 代表取締役社長:金 永振- 会社公式サイト:https://indi.co.jp- 会社公式X :https://twitter.com/indi_corporate